A demokraták és az Antifa

2020. június 12. 15:42

Egy korábbi Antifa-hisztériakeltés egy USA-városban - capitalresearch.org

„Egy szög miatt a patkó elveszett.

A patkó miatt a lovas elveszett.

A lovas miatt a csata elveszett.

A csata miatt az ország elveszett.

Máskor verd be jól a patkószeget.”

(Angol népköltés)

Ezek a verssorok jutottak eszembe, amikor a George Floyd halála után kirobbant tüntetések képsorait figyeltem.



Nézzük a tényeket!



Május 25-én George Floyd egy hamis húszdollárossal akart fizetni Minneapolisban. Az afroamerikai férfit elfogó négy rendőr egyike rátérdelt a megbilincselt férfi nyakára, aki az erőszakos intézkedés következtében életét vesztette. Minnesota állam főügyésze vádat emelt a négy rendőr ellen, akiket közben már eltávolítottak a testületből. Az ilyen brutális rendőri intézkedésre nincs mentség, nincs magyarázat. A bűnösöknek felelniük kell a tettükért.

(Milyen jó lett volna, ha a magyar igazságszolgáltatás is így gondolta volna a 2006. őszi budapesti atrocitások esetében!)

Hárman a rendőrterror áldozatai közül a 2006. október 23-ai polgárverésen - wikipedia

Ami azonban ezután történt, az már számos tanulsággal szolgál. Először békés tüntetések kezdődtek a rendőri brutalitás, a faji megkülönböztetés ellen. Ám a következő pillanatban a békés tüntetések radikalizálódtak. A tömegrendezvényeken olyan szélsőséges csoportok jelentek meg, amelyek fosztogatni, gyújtogatni kezdtek, a rendőrök elleni támadásra hergelték a résztvevőket. Ezzel párhuzamosan egyre több városban jelent meg a tiltakozás.

Az eseményeket figyelve kirajzolódik egy jól szervezett, központilag irányított, összehangolt mozgalom, ami lángra lobbantotta az Egyesült Államok nagyvárosait.

A randalírozó, szélsőbaloldali, radikális csoportok Nyugat-Európában sem ismeretlenek. Emlékezzünk csak a sárga mellényesek franciaországi tüntetésére! A nyugdíjrendszer reformja ellen békésen tüntetők között megjelenő, feketébe öltözött fiatalok csoportjai tudatosan, sőt szisztematikusan gyújtogattak, fosztogattak, megtámadták az intézkedő rendőröket. De hasonló attakokat láthattunk Németországban is.

Az illegális migrációt támogató, nem kormányzati szervezetek (NGO-k) kapcsán már többször szó esett a különböző, úgynevezett jogvédő szervezetek, alapítványok tevékenységéről. A Soros György nevével fémjelzett hálózat tudatosan avatkozik be független államok ügyeibe, sőt az Európai Unióban is aktív befolyásolási manővereket képes végrehajtani kiépített klientúráján, hálózatán keresztül.

Az önmagát megtévesztő módon antifasisztának nevező Antifa mozgalom is világméretű hálózattá terebélyesedett az elmúlt évtized során.

Ez a radikális szélsőbaloldali szervezet szinte mindenhol megjelent a nyugati világ országaiban.

Az Egyesült Államokban végrehajtott akciók villámgyors elterjedése, hatékonysága figyelemre méltó, egyszersmind félelmetes is. Ezek a csoportok néhány nap alatt képesek destabilizálni a világ legerősebb államát.

Természetesen a balliberális média hathatós támogatását élvezve.

Mindez súlyos nemzetbiztonsági kérdéseket is felvet. Mert ez messze nem a rendőri túlkapásról, még csak nem is a faji megkülönböztetésről szól. Sokkal inkább a hatalomról vagy annak megszerzéséről. Megmutatja, hogy miként lehet egy törvényesen megválasztott politikai erőt, az azt megtestesítő elnököt sarokba szorítani, hitelteleníteni. Fél év múlva választások lesznek az Egyesült Államokban. Donald Trump elnök az elmúlt négy évben komoly gazdasági változást hozott, több politikai támadást túlélt. Úgy tűnik, a demokrata politikusok a koronavírus okozta érvágás ellenére sem bíznak magukban, a támogatottságukban annyira, hogy ne örülnének az Antifától érkező külső támogatásnak.

Soros György és szervezetei a nyilvánosság előtt igyekeznek cáfolni, hogy közük lenne a szélsőségesen radikális mozgalom akcióihoz. Ezt azonban a titkosszolgálatoknak mindenképpen vizsgálniuk kell. Hiszen ez a fiatalokat felhasználó szervezet sem a levegőből él. Látva az elterjedtségüket, szervezettségüket, hatékonyságukat, valakik pénzelik, képzik, irányítják, mozgatják őket. Sőt az ugyancsak homályos hátterű jogvédő szervezetek szintén felbukkantak, gyűjtéseket szerveznek a letartóztatott antifás aktivisták óvadékának kifizetésére. Így a kör be is zárul.A módszer is ismerős. Ezek a jórészt fiatalokból álló, zárt közösséget alkotó rohamcsapatok szisztematikusan provokálják a rendvédelmi szervek tagjait. Csak Washingtonban 114 rendőr sebesült meg az erőszakos támadások következtében, de országos trend a rendőrök elleni hangulatkeltés, ezáltal azok elbizonytalanítása, a szervezet morális szétverése. Ezt politikai céljaira használja fel a baloldali politikai elit. Joe Biden elnökjelölt már az egész rendőrséget felülvizsgáló bizottság létrehozását ígéri megválasztása esetén. Los Angeles demokrata polgármestere 250 millió dollárt csoportosít át a kisebbségek védelme érdekében, aminek nagy részét a rendőrség költségvetéséből vonja el. A média pedig ontja a tudósításokat a tüntetők „brutális” rendőri bántalmazásáról.

Az összehangolt műveleteknek meg is lett az eredménye. Már nem Joe Biden és fia ukrajnai kétes üzleteiről és a demokrata elnökjelölt szerencsétlen elszólásairól szól a média, hanem Trump elnök militáns, állítólagos antidemokratikus intézkedéseiről. Ezzel pedig az eddig újraválasztásra esélyes elnök népszerűségét ássák alá.

Látni kell, hogy az események sodrában George Floyd halála már sokadrangú tényezővé vált.

A tragédiát tudatosan felhasználva lavinát indítottak el. Egy olyan folyamat zajlik a szemünk előtt, aminek a következményeit nem tudjuk felmérni. Ha sikerül Trump elnök helyzetét destabilizálni ezzel a módszerrel, az nem csak egy egyszerű és akár egyszeri választási akció lehet. Az Egyesült Államok stabilitása a világpolitikára is meghatározó befolyással van. Nyilvánvaló, hogy a régi és új feltörekvő hatalmak fokozott figyelemmel kísérik, hogy mi történik most. Titkosszolgálataik automatikusan magasabb fokozatra kapcsoltak.

De nincs ez másként a radikális iszlamista szervezetek esetében sem.

Az Európai Uniónak is komoly biztonsági kockázatot jelent a tengerentúli helyzet. A NATO vezető katonai erejének támogatása nélkül Európa biztonsága, stabilitása sajnos nem garantálható. A világunk megremegett. Éppen ezért hatalmas a felelőssége azoknak a nyílt vagy rejtőzködő politikai és gazdasági erőcsoportoknak, amelyek lehetőségként tekintenek George Floyd tragikus halálára vagy az annak nyomán gerjesztett tömegmegmozdulásokra. Mert a jelképes patkószeg elvesztésének hatása egész világunkat maga alá temetheti. Azokat is, akik most olyan nagyon örülnek neki.

Horváth József, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója

magyarnemzet.hu