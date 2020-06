Fiataljaink innovációs sikerei

A Magyar Innovációs Szövetség meghirdette a 30. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt is. Kreatív fiataloknak 5 millió forint jutalom és támogatás, az eredményes tanároknak és középiskoláknak 10-10 millió forint jutalom jár.

A Magyar Innovációs Szövetség meghirdette a 30. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt. Dr. Pakucs Jánosnak, a Magyar Innovációs Szövetség alapitó elnökének, aki 30 éve szervezi ezt a kreatív, innovativ, tehetséges fiatalokat kiválasztó programot, tett föl kérdéseket a Gondola.

- Elnök úr, a 29. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny zsűrije 99 benyújtott pályázat közül választott ki 10 díjazott projektet, valamint 11 témát kiemelt dicséretben részesített. Ezek az adatok mennyire érzékeltetik az innovációs hullám emelkedését az utóbb három évtizedre tekintve?

- A magyar fiatalok európai szinten nézve is kiemelkedő az innovatív képességekkel rendelkeznek, kreatív gondolkodással, oldanak meg feladatokat. Szövetségünk boldogan teljesíti azt a küldetését, hogy sikerélményhez juttassa fiataljainkat. És ezek a sikerek országos és nemzetközi szinten is növelik hazánk presztízsét, európai szinten 38 ország közül a 3- 4. helyen vagyunk, az elmúlt 10 év eredményei alapján.

- A három első díj egyikében Ecsedi Boglárka részesült, „Visszaáramlások detektálása tanulóalgoritmus használatával - mély neurális hálók és mesterséges intelligencia a számítástechnikai képelemzésben" című pályázatával. Ez az egészen különleges témaválasztás mennyire érzékelteti a magyar fiatalok kivételességét?

- A nemzetközi innovációs versenyeken tapasztaljuk, hogy más országok – különösen a távol-keletiek és az Egyesült államok – fiataljai is nagyon bátran választanak különleges témákat, és kiválóan meg is oldják azokat. Boglárka harmadikos gimnazistaként Kaliforniában volt ösztöndíjjal, és ott találkozott fiatal kutatókkal, akik az óceánok áramlásait tanulmányozták, velük dogozott együtt és jött rá egy különleges kérdésre, amit nagyszerűen megfigyelt és tanulmányozott, ennek munkának az eredménye amivel most nálunk díjat nyert. Kidolgozott ugyanis egy olyan számítástechnikai módszert, amelynek segítségével előre lehet jelezni az óceánban az úgynevezett visszaáramlást, ami partoktól a víz felé gyorsul, és ez a hatalmas hullám szinte kivédhetetlen, ugyanis sem a kishajók sem a legjobb úszok nem tudnak ellene védekezni. A halálos vízi balesetek 80%-a ilyen visszaáramlásból adódik. A kidolgozott módszerrel ez még idejében előre jelezhető!

- Épp most jelent meg a Növekedés című világhálós folyóiratban, hogy az Európai Unió az innovációt illetően jelentős elmaradásban van a világ számos térségétől, országától. Az USA, Kína, Dél-Korea éves innovációs ráfordításai GDP arányosan 1,5- 2-szeresét is elérhetik az EU hasonló adatainak. A Magyar Innovációs Szövetség mint civil szervezet mennyire jelentős a hazai innováció felpörgetésében?

Kép: elte.hu

- A Innovációs Szövetségünk jelentős szervezet és nagy befolyást tud gyakorolni a hazai innovációs élet élénkítésére. Éppen három évtizede, 1991-től kezdve folyamatosan ráirányítjuk a figyelmet az innováció nélkülözhetetlenségére, és folyamatosan képviseltük és képviseljük jelenleg is, hogy növelni kell a kutatásra és fejlesztésre, valamint az innovációra fordított erőforrásokat, közreműködünk a folyamatok szervezésében, természetesen mindig együtt az állami szervezetekkel.



- A Magyar Innovációs Szövetség hogyan von be más civil szervezeteket - köztük a Balassi Kard Művészeti Alapítványt: www.balassi.eu - a hazai innovációs pezsgés élénkítésébe?

- Balassi Kard Művészeti Alapítvány kiemelkedően fontos munkát végez, magam is ott szoktam lenni rendezvényeiken. A Balassi-kard önmagában is egy innováció, kulturális innováció, és a többek között hozzátartozó Balassi-kard borseregszemle – már személyesen is vettem részt társadalmi zsűri tagként ilyen eseményen –, továbbá a Balassi-mise híven jelzi, hogy egy-egy innovációt további innovációkkal kell és lehet fejleszteni. Ugyanakkor a Szövetségünk a technológiai, illetve a gazdasági, műszaki innovációkkal foglalkozik, így együttműködésünk elsősorban személyes, és nem szakmai.

- A Magyar Innovációs Szövetség meghirdette a 30. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt is. Kreatív fiataloknak 5 millió forint jutalom és támogatás, az eredményes tanároknak és középiskoláknak 10-10 millió forint jutalom jár. Az eddigi legnagyobb ösztökéléstől mit várhatunk jövőre?



- Az innovációs folyamatokban még messze nem vesz részt mindenki, aki tehetné, és az álalunk szervezett Innovációs Versenyeken is a hazai középfokú intézményeknek is csak hozzávetőlegesen a fele mutatott eddig aktivitást. Noha az innovációs gondolkozás önmaga is jelent szellemi élményt, mégis úgy gondoljuk, hogy jót tesz a folyamatok gyorsításának a pénzjutalom. Azt várjuk ettől a jelentős ösztönzési lehetőségtől, hogy az iskolák és tanárok az eddigiekhez képest nagyobb számban kapcsolódjanak be ezekbe a folyamatokba. Magam különösen fontosnak látom ugyanis az iskolák és tanárok közreműködését abban, hogy minél több fiatalban alakuljon ki a műszaki és természettudományos alapú gondolkozás. Jöjjenek létre az iskolákban olyan műhelyek, klubok, szakkörök ahol motivált tanárok vezetésével a fiatalok önállóan valósítanak meg innovációs fejlesztéseket.



