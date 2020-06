Katinka most megkapta

2020. június 13. 00:42

Cseh Katalin neve egyáltalán nem szerepel a benyújtók között, csak utólagosan kérte, hogy az ő neve alatt is fusson a módosító.

„Cseh képviselő asszony minapi Facebook-bejegyzésében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának ülése kapcsán így fogalmazott:

»Nagy örömömre minden fél hangoztatta korrupció vagy csalás miatt elítélt cégek feketelistázásának fontosságát, amelyet én terjesztettem be, és amely Magyarországon csak Lex Mészáros néven híresült el.«

Hát akkor nézzük, hogy a Momentum politikusa mennyi hazugságot is tudott belezsúfolni ebbe a nem túl hosszú mondatba.

(Azt csupán zárójelben jegyzem meg, hogy Cseh Katalin egyelőre kizárólag csak a botmixer, a nehezen definiálható üléstermi vihogás és a saját hazájának szűnni nem akaró indulattal történő folyamatos ostorozása miatt híresült el.)

1. Az Európai Bizottság 2018. évi gazdálkodásáról szóló európai parlamenti zárszámadási jelentéshez terjesztettek be egy módosító indítvány, amelyik »a korrupció vagy csalás miatt elítélt cégek feketelistázását« célozta.

2. A módosítót nem Cseh Katalin, hanem Olivier Chastel és Ramona Strugariu liberális (Renew) képviselők nyújtották be.

3. Cseh Katalin neve egyáltalán nem szerepel a benyújtók között, csak utólagosan kérte, hogy az ő neve alatt is fusson a módosító. Ezt az előterjesztésről történő plenáris szavazás után a szavazólista alján feltüntették, tehát hivatalosan így utólag az övé is lett a módosító, de az eredeti beterjesztők közt nem szerepel Cseh Katalin neve. Szimpla hazugság tehát az a szöveg, hogy »amelyet én terjesztettem be«!

4. A zárszámadási jelentések nem jogalkotási előterjesztések, az elfogadott szövegek nem jogszabályok, így azok egészével vagy bármely részével kapcsolatban a »lex«, azaz »törvény«, »jogszabály« kifejezés használata szándékosan félrevezető, valótlan állítás. Cseh állítása tehát nettó hazugság, az előterjesztés, amiről szó van nem jogalkotási előterjesztés, tehát hazug dolog jogszabályként hivatkozni a szövegre.

5. Összefoglalva: Cseh azt állítja, hogy beterjesztett valamit, ami lex (törvény, jogszabály). Cseh bejegyzésével szemben az igazság viszont az, hogy mások nyújtottak be módosító indítványt, amihez csupán utólag csatlakozott (és próbálja lenyúlni a módosítás benyújtásának érdemét) és az előterjesztés, amiről szó van, állításával szemben nem jogalkotási előterjesztés, tehát hazug dolog jogszabályként hivatkozni a szövegre.

Ennyit a tényekről.

Ami pedig Cseh Katalin mindennapos mániákus »Mészáros Lőrincezését« illeti: Mészáros Lőrinc közvetlen és közvetett tulajdonában álló gazdasági társaságok, a nyilvánosan is hozzáférhető adatok tanúsága szerint, messze nincsenek a kiemelkedő vagy jelentős nagyságrendű uniós támogatást kapó cégek körében.

Cseh Katalin és sok más ellenzéki politkus, megmondóember és újságíró ugyanis valótlanul folyamatosan »uniós támogatásnak« állítják be azt, amikor uniós forrásokból vagy uniós és nem uniós forrásokból megvalósuló fejlesztések keretében kiírt közbeszerzéseken győztes cégek megkapják az elvégzett munkájukért a szerződés szerint nekik járó ellenszolgáltatást. Az uniós támogatásokat a magyar és magyarországi kis-, közepes- és nagyvállalatok, önkormányzatok, oktatási- és egészségügyi intézmények, alapítványok és más nonprofit szervezetek kapják a fejlesztési programjaikra, és az elnyert uniós támogatásokat úgy használják fel a fejlesztési programjaik megvalósítására, hogy az uniós támogatások felhasználására vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően az áruk, termékek és szolgáltatások beszerzésére közbeszerzési eljárásokat írnak ki. Tehát nem a közbeszerzési eljárásokban győztes, árukat, termékeket, szolgáltatásokat nyújtó vállalatok az uniós támogatások kedvezményezettjei, nem ők kapnak uniós támogatást, hanem a közbeszerzéseket kiíró vállakozások, közintézmények, nonprofit szervezetek.

A közbeszerzési eljárások győztesei, így Mészáros Lőrinc közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló cégek, illetve bármely más közbeszerzési eljárásban győztes vállalatok tehát ebben a minőségükben (közbeszerzési eljárásban győztes pályázóként) nem kapnak uniós támogatást.

Ennyi.”

