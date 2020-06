Anyások

A szomszéd országok nyelvét - legalább a határok közelében - tanítani kellene az iskoláinkban.

2020. június 13. 14:30

Amikor először a Felvidék egy része, majd Észak-Erdély is visszatért, sokan vállaltak állást a hazatért területeken az anyaországból. Őket olykor csak „anyásokként” emlegették, s az első napok lelkesültsége után inkább lenézően, mint elismerően. Igen, az Anyaország akkor sem vizsgázott jelesre: nemhogy a kisebbségi sorsba jutatott szlovákokkal, románokkal nem volt kegyes, de a helybéli magyarokkal szemben is kioktató volt, pedig helytállásból, magyarságból ők adhattak (volna) példát az anyaországiaknak.

Ezt ismerte el Orbán Viktor, amikor 2020. június 6-án felavatta Matl Péter sárospataki Turul szobrát: „szívből jövő hálánkat és legmagasabb elismerésünket fejezzük ki az elszakított nemzeti közösségeink évszázados helytállásáért, hűségükért a magyar nemzethez és a szülőföldjükhöz.”

A sikeres revízió néhány évében azonban voltak olyan elemek is, amelyeknek máig szóló üzenete van. Jelenits István, aki „anyás” családban élt akkoriban Nagyváradon, a Magyar Kurírnak adott interjújában elmondta, hogy a gimnáziumban kötelező volt románul tanulni: „az akkori Magyarországon, a visszatért területeken tanultunk román nyelvet. Természetes volt, hogy azokon a területeken, ahol kisebbségek élnek, tanuljuk meg a nyelvüket. Büszke voltam erre. Érdekes volt, hogy a Székelyföldről a városba érkezett kispapjelöltek haragudtak emiatt. Nem azért böjtölték ki a két évtizedes elszakítottságot, hogy most románul kelljen tanulniuk – felháborodva mondták, hogy abba kellene ezt hagyni. Mondtam is nekik,mi abban lehetünk különbek, hogy megtanuljuk a nyelvüket, megismerjük a kultúrájukat. És nem azért, hogy aztán kicsúfoljuk, hanem hogy megszeressük őket.”

Három dolog következik a fentiekből. (1) Az akkori államvezetés felismerte, hogy az együttélés zavartalanságához hozzátartozik a többnyelvűség, és fontosnak tartotta, hogy a többség is beszélje a kisebbség nyelvét. (2) Azok, akiket 1920 után nemzeti létükben fenyegetett az új hatalom, ezt nehezen viselték, hibásan bár, de emberileg érthetően, egyfajta revansot akartak venni az elnyomás két évtizedéért. (3) Amit Jelenits István kis gimnazistaként is felismert, hogy egy nép megszeretéséhez kultúrájának megismerésén vezet az út, azt ma sajnos kevesen vallják.

Ebből fakad a máig szóló üzenet: a szomszéd országok nyelvét - legalább a határok közelében - tanítani kellene az iskoláinkban. Az egyetemeinken erősíteni kell a szomszéd népek nyelvével, irodalmával és kultúrájával foglalkozó műhelyeket.

Trianon sebeinek gyógyulására nem elég várakozni, tenni is kell érte.

Surján László

A KDNP tiszteletbeli elnöke

gondola