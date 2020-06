A kormány a Balaton pártján: milliárdok jutnak fejlesztésre

Látványos a Balatonnál a kormányzati segítség ereje: milliárdos pályázati támogatások áramlanak a térség turizmusának ösztönzésére, ahol sikeres fejlesztések, megújult attrakciók várják a vendégeket már ebben a szezonban is. A fejlesztések a következő években is folytatódnak a vidéki turizmusban és a főváros környékén.

2020. június 14. 13:34

Nincs ok kételkedni a kormány támogatásában a Balatonnál, hiszen az elmúlt években minden korábbit meghaladó mértékű fejlesztési forrásokat juttatott a térség önkormányzatainak és vállalkozásainak. A kormány a Balaton mellett áll, és soha nem érkezett még ilyen volumenű fejlesztési forrás a tóhoz – erről beszélt szombaton a balatonfüredi polgármester a távirati irodának. Bóka István annak kapcsán mondta ezt, hogy a meleg, nyárias idővel érkezett hétvégén erősödött a belföldi turizmus a Balatonnál. (A koronavírus-járvány utáni állapotok ellenére is folytatódó balatoni fejlesztésekről itt írtunk, illetve arról is, hogy az országban folytatódnak a strandok, csúszdák, Tourinform-irodák és a hajózás korszerűsítései, valamint vidékszerte épülnek a szállodák, a panziók. Jelenleg több, mint száz attrakciófejlesztés zajlik az országban.)

Balatonfüred 2020.05.09. foto: Kallus György/Világgazdaság

Szezonalitás nélkül

Balatonfüred az északi part egyik leglátogatottabb városa, ahol a turizmusban váratlan törést okozott a koronavírus-járvány, noha az előző évek eredményei alapján 2020-ban rekordévre készültek. Jelenleg sok nehézséget okoz a járvány miatti visszaesés, bár a kormány, valamint a helyi egészségügyi és szociális intézmények sikeres járványkezelésének köszönhetően már május második felében elkezdődhetett a balatoni turizmus újraindítása. Erősödik az idegenforgalom Balatonfüreden is, a városi szálláshely-szolgáltatók adatai szerint júliusra és augusztusra egyre több foglalás érkezik – fogalmazott a városvezető, megjegyezve, hogy a főszezoni eredmények az előzetes várakozásokat is felülírhatják. Az elmaradt nyári rendezvények őszi pótlása pedig azt vetíti előre, hogy a szeptember-októberi idegenforgalom is jelentős lehet.

Balatonmáriafürdő, 2015. július 7. MTI Fotó: Varga György

A polgármester külön méltatta a vállalkozások támogatását célzó kormányzati intézkedéseket, azaz a veszélyhelyzet alatt biztosított kedvezményeket, valamint a turisztikai szektornak nyújtott állami támogatásokat. Mint mondta, a füredi kisvállalkozásoknak is nagy segítséget jelent a mostani Kisfaludy-pályázat, amely a legfeljebb nyolcszobás magánszállás-helyeknek nyújt szobánként egymillió forintos fejlesztési forrást.

Irigyelt Kisfaludy

A Balaton kedvelt vesszőparipája az ellenzéknek, ahol több fanyalgó hangot is hallani minden idők legjelentősebb turisztikai fejlesztéssorozata kapcsán, amelyet háromszázmilliárd forintos keretösszeggel 2017-ben indított a kormány. A Kisfaludy Programnak köszönhetően például több száz panzió már az idei szezonra megújult, és még az idén több ezer magyarországi kisebb méretű, magánjellegű (hétköznapi néven „zimmer frei”), vagy egyéb típusú, azaz nem a klasszikus szállodakategóriához tartozó szálláshely kap állami támogatást a korszerűsítéshez.

Balatonfüred

A Kisfaludy-programban a kormány a családi és kisvállalkozásokat, a szobakiadó magánszemélyeket hatvanmilliárd forint keretösszegű pályázatával támogatja, amelyre egy hét alatt több mint tizenkétezren nyújtottak be igényt. A jelenleg is nyitott támogatási lehetőségről legutóbb a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. vezérigazgatója beszélt a Magyar Nemzetnek.

Horváth Péter elmondta: az egész országban népszerű fejlesztési lehetőségnél átlagosan hárommillió forint körüli támogatást kértek eddig a vállalkozók, a legtöbben Somogy megyéből, illetve a Balaton déli partjának környékéről nyújtottak be igényt: közel 2500-an, ami több mint 7500 felújítás előtt álló szobát jelent. Veszprém megyéből is kiemelkedő az érdeklődés, onnan 1250 pályázatot nyújtottak be 3846 felújítandó szobával.

– A Kisfaludy Program a vidék turizmusának különösen kedvező lehetősége. Az állami támogatás a színvonal jelentős emelkedéséhez járulhat hozzá – fogalmazott a vezérigazgató.

Emlékezetes: a kormány nemrég úgy döntött, hogy a Kisfaludy Programban további 150 milliárd forinttal támogatja a vidéki Magyarország szálláshelyeinek, nemzeti vonzerejének fejlődését.

Válasz a válságra: beruház az ország

Nem csak a turizmus hatékonyabb kiszolgálása miatt, az infrastrukturális beruházásokra is áldoz a kormány a Balatonnál. Idén például megkezdődik a Balatonfüred–Tapolca–Keszthely vasútvonal villamosításának tervezése, ezzel válik majd teljessé a Balaton északi partján a korszerűsítés, amely gyorsabbá és komfortosabbá teszi a vasúti közlekedést.

A balatoni hajózás nagy múltú, többségében állami tulajdonú vállalatának működését nehezítő körülményeket sem hagyta figyelmen kívül a kormány, ezért egy európai színvonalú hajózási vállalat kiépítésének nagyszabású reorganizációs tervéről döntöttek. A BAHART átalakítása kapcsán a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója, Guller Zoltán elmondta: a kormány kiemelt célja, hogy fejlődjön a balatoni hajózás, a balatoni turizmus, ez kulcsfontosságú mindannyiunknak. A hajótársaságnál hosszú évtizedek óta fejlesztések nem történtek, a hajópark, az infrastruktúra elöregedett, elavult, ezen változtat a 2030-ig zajló modernizációs folyamat.

A Kelén motoros hajó kifut a balatonfüredi kikötőből MTVA/Bizományosi: Balaton József

Nem lehet kihagyni a strandokat sem a gigantikus fejlesztési hullámból, így idén kilencven strand újulhat meg a Tisza-tónál, a Velencei-tónál és a Balatonnál a kormány támogatásával. Ebben az évben 2,7 milliárd forint értékben 67 strand újul meg a magyar tengernél.

Országosan fejlődő terület

A kormány ezzel együtt nem csak a Balatonnál dönt a Gyurcsány-kormányra jellemző megszorítások helyett minden területen fejlesztésekről, és a vállalkozások, a vidék gazdaságának támogatásáról. A gazdaságvédelmi intézkedések részeként a Pénzügyminisztérium augusztusban hazai forrásból pályázatot indít Pest megyei szálláshelyek fejlesztésének és bővítésének támogatására kétmilliárd forint keretösszeggel, ezen belül hatvan- és háromszázmillió forint között igényelhető támogatásokkal. Varga Mihály tárcavezető nemrég jelezte: a kormány 2021-ig összesen nyolcvanmilliárd forint hazai támogatást nyújt a térség fejlesztéseire.

A magyar tenger Európa leglátogatottabb üdülőhelyeinek listáján szerepel Fotó: Fotó: Kurucz Árpád

magyarnemzet.hu