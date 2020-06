A káoszteremtéssel próbálják meg a hagyományos értékeket megváltoztatni

Már évek óta úgy érezzük Európában és Magyarországon, hogy azok a trendek, azok a normalitások, amelyek a politikában, a társadalomban megszoktunk, amelyek számunkra meghatározók voltak szabályaival, törvényeivel szép lassan erodálódnak. Ezt a fajta változást, olyan a háttérben megbúvó politikai, gazdasági erők irányítják, amelyek egyebek között felhasználnak különböző szervezeteket, mozgalmakat, mint most jelen esetben az Amerikai Egyesült Államokban az Antifa mozgalmat – mondta Földi László biztonságpolitikai szakértő a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában.

2020. június 14. 18:13

Bilincseket a földre dobva tüntettek pénteken a francia rendőrök Párizsban a szerintük rendőrellenes közhangulat miatt. Közben az Egyesült Államokban, Seattle belvárosát fegyveresek kerítették hatalmukba, rendőröktől mentes, államon kívüli zónát hirdetve. A hetek óta tartó tüntetések után fegyveresek emeltek barikádokat a rendőrség épülete köré. Mindez a rasszizmus elleni tüntetési hullám ürügyén zajlott, ahogy a fosztogatások, a rendőrök elleni erőszak is Egyesült Államok-szeret, valamit a felvonulások Európában.

Szakértők szerint az etnikai zavargások mögött olyan szerveztek állnak, amelyeknek politikai céljai vannak, akár az ősszel esedékes amerikai elnökválasztás befolyásolása, de főpróbának is tekinthető bármely kormány megingatásának kísérletéhez.

A megszokott társadalmi-politikai értékek erodálódni kezdtek

„Ha a közeljövőnket firtatjuk, akkor csak annyi a dolgunk, hogy tekintetünket Amerika felé fordítjuk. Ami ma ott történik az Antifa irányítása alatt, az vár Európára, és Magyarországra is” – mondta a minap Földi László biztonságpolitikai szakértő a Magyar Nemzetnek.

A Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában pedig kifejtette, hogy egy normális világban, ahol nincsenek speciális érdekek a többségi, nemzeti érdekek felett, ott ilyen és ehhez hasonló események nem szabadna megtörténjenek.

Hozzátette, már évek óta érezzük úgy Európában, mint Magyarországon, hogy azok a trendek, azok a normalitások, amelyek a politikában, a társadalomban megszoktunk, amelyek számunkra meghatározók voltak szabályaival, törvényeivel szép lassan erodálódnak.

„Ezt a fajta változást, olyan a háttérben megbúvó politikai, gazdasági erők irányítják, amelyek többek között felhasználnak különböző szervezeteket, mozgalmakat, mint most jelen esetben az Amerikai Egyesült Államokban az Antifa mozgalmat” – hangsúlyozta.

Kitért arra is, hogy az évtizedek alatt kiépített hálózati rendszer tagjai önmagukat fölé helyezik valamennyi érdek-viszonyrendszernek, törvények és a nemzetek érdekinek.

Fő cél a káoszteremtés

Hozzátette a háttérben megbújó erők ezt a hálózat úgy alakították ki, hogy rögtön aktivizálható legyen egy olyan helyzetben, amikor káoszt akarnak teremteni, az embereket bizonytalanságba akarják taszítani, hogy elérjék céljaikat. Erre azért van szükség, hogy a tömegek egy idő után rájöjjenek arra, hogy itt az ideje, hogy valaki végre rendet tegyen, mert így nem lehetséges a békés élet.

Elmondta, a káoszelmélet egyik stratégiai pontja az, hogy a kirobbantókat nem érdekli, hogy az elindított folyamatok meddig fajulnak. A lényeg az, hogy káosz legyen.

Felhívta a figyelmet arra, hogy Amerika felébredt, vége szakadt az amerikai álomnak, annak az álomnak, ami évszázadokon keresztül vonzotta az európai fehér embereket is, hogy az új világban teremtsenek új életet. Hozzátette, ezt sokan meg is tették, de most úgy látszik, ezt az álmot, ezt az új élet lehetőségét szépen lerombolják a forrongásokkal, tüntetésekkel.

hirado.hu - Kossuth Rádió Vasárnapi Újság