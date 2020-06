Szijjártó: Példátlan támogatást kapott a kormány

Az Országgyűlés hétfői ülése Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter napirend előtti felszólalásával kezdődött, amely után az ellenzéki frakciók öt-öt percben reagálhattak.

2020. június 15. 14:31

A tárcavezető köszönetét fejezte ki az embereknek a védekezés miatti helytállásban. Közölte: a korlátozó intézkedéseket időben hozta a kormány, az emberek pedig megfelelően viselték a helyzetet.

Szijjártó kiemelkedő sikernek nevezte a kínai légihidat, amelyen keresztül rengeteg védőfelszerelés és lélegeztetőgép érkezett. – 150 millió maszk, hetvenmillió védőruha, tízezer lélegeztetőgép – sorolta a miniszter a beszerzéseket, amelyeket annak fényében nevezett különösen nagy sikernek, hogy az EU-tagországokkal vérre menő küzdelmet folytattak a felszerelésekért. – Csak akkor lehet felelősséggel folytatni és végigvinni a lazítást, ha az egészségügyi kapacitást is készen tartjuk a második hullámra.

A kormány ezt a munkát is elvégezte – közölte a miniszter. Szijjártó Péter kitért arra is, hogy a járvány a munkahelyeket is veszélyezteti, ám „annyi új álláshelyet kell létrehozni, amennyit a válság elvisz”. A miniszter kiemelte: a jövőben sem fogják spekulánsok kezére adni az országot, megvédik a magyar embereket.

Szijjártó kitért arra, hogy 806 vállalat kormányzati segítséggel 377 milliárd forintnyi beruházást hajt végre, amellyel 143 618 munkahelyet védenek meg, a mai napon pedig egy 25 milliárdos alapot hirdettek meg a határon túliaknak. Szijjártó hangsúlyozta, hogy itthon és külföldön példátlan támadásokat kapott a kormány, amelynek álságosságát mutatja, hogy a holnapi napon véget érhet a rendkívüli jogrend, amelyről korábban azt mondták, hogy korlátlan ideig tart. – Kellene, hogy legyen egy határ: a mentőkkel, az emberéletekkel nem szórakoznak – mondta, emlékeztetve az álmentős történetére.

– A védekezés első szakasza sikerrel lezárult, köszönjük, Magyarország! – fejezete be felszólalását Szijjártó.

