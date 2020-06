Mai ámokfutás - Se bringaút, se tüzijáték

Többévnyi előkészítés és több száz millió forintnyi ráfordítás után Karácsony Gergely főpolgármester döntése nyomán nem valósulhat meg a nyolcvan százalékban európai uniós forrásból finanszírozható dél-pesti kerékpárút, ami Csepeltől a XVII. kerületig épült volna.

2020. június 15. 21:12

Karácsony miatt bukhat a dél-pesti bringaút

Meglepően hangzik, ám tény, hogy a meglévő forgalmi sávokat – a Nagykörúton, az Üllői úton és a Bartók Béla úton – előszeretettel kerékpárúttá alakító főpolgármester, Karácsony Gergely egy olyan bicikliutat akadályozott meg, amelyhez a fővárosnak csupán csekély önerőt kellett volna biztosítania, s egy több kilométeres fejlesztést valósíthatott volna meg. Ráadásul a főpolgármesternek a hosszú előkészítést követően szinte csak a dicsőséget kellett volna learatnia.

A dél-pesti kerékpárút megépítésére Magyarország nyolcvanszázalékos támogatást nyert el az Európai Uniótól, amely csak a 2021-ig tartó uniós költségvetési időszakban vehető igénybe, és mivel a ciklus végéhez közeledünk, más fejlesztésre már aligha lehet átcsatornázni. A megvalósításhoz szükséges fennmaradó részhez pedig még a kormányzat, az érintett kerületek is biztosítottak volna forrást. Az össze­sen 2,1 milliárd forintra tervezett projektből alig több mint 200 millió terhelte volna a fővárosi önkormányzat költségvetését, amit Tarlós István korábbi főpolgármester támogatott is, ám az állítólag kerékpárosbarát Karácsony Gergely leállította a kivitelezést. Hiába költött az előkészítésre több mint százmillió forintot a csepeli, a soroksári és a pestszentlőrinc–pestszentimrei önkormányzat, hiába készültek el az útvonaltervek, a hatástanulmányok, az elgondolás anyagai az archívumba kerültek.

A dél-pesti kerékpárút hosszú távon egy hatalmas fejlesztése része lenne, amely lehetővé tenné, hogy a pesti oldal szmogmentes területein Dunakeszitől Csepelig lehessen két keréken közlekedni, de a budai oldalra is el lehetett volna ezen keresztül jutni, sőt a Megyeri hídon keresztül akár Szentendre is elérhetővé vált volna. A grandiózus elképzelés első szakaszának lelkes támogatója Ughy Attila, a fővárosi közgyűlés tagja, a tervek előkészítésekor Pestszentlőrinc polgármestere volt. Szerinte nem csupán a szabadidős túrakerékpározás lehetőségét biztosítaná az út, de a külső kerületek tömegközlekedésében is fontos szerepet játszhatna.

Az M5-ös autópálya teljesen elvágta a XVIII. kerületben élők természetes kapcsolatait, kerékpárral azóta biztonságosan nehezen megközelíthető Soroksár – fűzte hozzá Ughy, aki szerint mivel a fővárosi úthálózatot úgy tervezték, hogy a belvárostól sugárirányba futnak az utak a város széle felé, a keresztirányú közlekedés nehézkesebb, kerékpárral szinte lehetetlen.

Az autópályán átívelő Méta utcai felüljárót a nagy forgalom miatt csak kevesen használják, ebben is alapvető változást hozhatna a kerékpárút. „Nem igaz, hogy a tömegközlekedésben nem jelentene valós alternatívát az út. A rendszeres kerékpárhasználatot nem azzal lehetne elősegíteni, ha a mindenképpen szmogosabb területekre vezetjük a bicikliseket, hanem ha környezetbarát megoldásokkal egészségesebb közlekedési lehetőségeket biztosítunk” – érvelt Ughy.

A Nagykörúton hiába alakítottak ki sávlezárással kerékpárutat, ezzel csak a maradék egy sávon lett nagyobb a dugó, a pöfékelve vánszorgó autósok mellett haladó kerékpárosoknak járványtól függetlenül is maszkot kellene viselniük. Úgy tűnik, a dél-pesti kerékpárúttal az a legnagyobb probléma, hogy nem Karácsony Gergely találta ki.

Háborognak a fővárosi buszsofőrök a lazítás miatt

Karácsony Gergely és a BKK vezetése gyakorlatilag az életünket teszi kockára – hangoztatta lapunknak egy nevének elhallgatását kérő buszsofőr. A BKK dolgozóját annak kapcsán kérdeztük, hogy a fővárosi önkormányzat pénteki tájékoztatása szerint mától a járványveszély csökkenésére tekintettel a BKV járatain is megszűnnek a koronavírus miatti rendkívüli intézkedések. Ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy véget ér a kordonozás, az érintett járatokon visszaáll az első ajtós felszállási rend, és az első ülések sem lesznek már lezárva. Információink szerint a BKK buszsofőrjei háborognak, még annak ellenére is, hogy a cég ígérete szerint az utasok és a járművezetők védelmének érdekében valamennyi tömegközlekedési eszközön fennmarad a maszkviselési kötelezettség. Mint a sofőr lapunknak kifejtette, mivel minden járaton van kamera, a vezetőség – ha lenne benne szándék és akarat – tudhatná, hogy az emberek nyolcvan százaléka ugyan felveszi a maszkot, de a maradék magasról tesz a szabályokra. Nekik szólni sem lehet, legfeljebb káromkodnak egyet – fogalmazott. Beszélt arról is, egyik ismerőse Londonban a helyi tömegközlekedési vállalatnál diszpécser, tőle tudják, hogy ott eddig huszonöt sofőr hunyt el koronavírusban. Forrásunk felvetette továbbá: ha a tömegrendezvények tilosak, akkor nekik, akik naponta minimum ezer–ezerötszáz emberrel találkoznak, vajon miért nem lehet nagyobb védelmet biztosítani.

Intézkedés helyett egyelőre marad a szelfizős pózolás

Azonnal kitett egy szelfizős fotót a Lánchíd tetejéről Tüttő Kata főpolgármester-helyettes (képünkön), ahogy a főnöke, Karácsony Gergely megbízta a Lánchíd felújításának levezénylésével – vette észre a Ripost.

Fotó: MH

Mint írták, posztolgatni a neten nagyon tudnak, de a felújításnak nem állnak neki – helyette összevissza beszélnek. A főváros által rendelt szakvélemény szerint a híd már annyira veszélyes, hogy június 10-ig el kellett volna kezdeni a felújítást, ám ennek se híre, se hamva. Egyelőre. Ismeretes: Karácsony tavaly ősszel úgy vette át Budapestet, hogy kész volt a rekonstrukció kiviteli terve, s a kasszában volt a szükséges 23 milliárd forint. Ebből a kormány áll hatot. Decemberre készült el Karácsony megrendelésére egy új szakvélemény, ami megállapította: a rekonstrukció nem halasztható, ha fél éven belül nem kezdik meg, félő, már nem megmenthető a híd. A munkálatok megkezdésének szükségességéről a főpolgármester is nyilatkozott, de a közgyűlés is határozatot hozott a témában. Új közbeszerzést azóta sem írt ki Karácsony, aki a határozat szerint a végrehajtás felelőse, sőt, májusban bejelentette, bizonytalan ideig halasztanák a munkálatokat, a járványra hivatkozva. Az ügy aztán átkerült Tüttő Katához, aki a múlt héten nyilatkozta, hogy új szakvéleményt csináltatnak, de mégis ragaszkodnak a felújításhoz.

Karácsony: a főváros ellenzi, hogy a Lánchíd közelében tűzijáték legyen augusztus 20-án

A főváros ellenzi és meg akarja akadályozni, hogy augusztus 20-án a Lánchídon és környékén tűzijáték legyen - írta Karácsony Gergely főpolgármester hétfőn a Facebook-oldalán.

"Határozottan ellenezzük, hogy a hídon és annak környéké bárki bármilyen pirotechnikai eszközt használjon. Ezt világossá tesszük a látványpolitikai szervezőinek is, azon leszünk, hogy ezt megakadályozzuk. Amit pedig ezzel megspórol a kormány, azt adják szépen oda a Lánchíd felújítására" - fogalmazott Karácsony Gergely.

Közölte, a Lánchídról szóló mérnöki jelentés világossá teszi, hogy a híd állapotának változásához, a híd bevonatának állagromlásához, a rozsdásodáshoz jelentős mértékben járultak hozzá az augusztus 20-ai tűzijátékok.

A kormány augusztus 15. és 20. között a "fél várost" le akarja foglalni saját céljaira, az Alkotmány utcától a Vörösmarty térig, "60 elemű listát kapott erről" a fővárosi önkormányzat, benne a Lánchíddal - írta Karácsony Gergely, aki szerint "akinek valóban fontos a Lánchíd, az a felújítás előtt már nem szervez se rajta, se a közelében tűzijátékot".

A főpolgármester azt írta: kiderült, hogy a kormány az augusztus 20-ai látványpolitizálásra többet akar elkölteni, mint amennyit a Lánchíd felújítására szánnak; "Lánchídra 6 milliárd, parádéra 6,5 milliárd - és ebben a tűzijáték költsége nincs is benne".

"Ezek szerint van itt pénz mégis, csak fontosabb nekik pár nap csillogás, mint Budapest és az ország 171 éves szimbóluma" - fogalmazott a főpolgármester.

Többnapos lesz idén az augusztus 20-ai ünnepség

A belföldi turizmus élénkítésére a kormány többnapos Szent István-napi ünnepségsorozattal készül - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ hétfőn az MTI-vel Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-bejegyzésére reagálva.

Azt írták, többi között gasztrofesztivál, szabadtéri koncertek, Szent István-napi felvonulás, vízparti koncertek, családi programok várják majd a Budapestre érkezőket.

"A cél az, hogy megünnepeljük Magyarország születésnapját, miközben az ágazatban dolgozók segítséget is kapnak, hiszen a koronavírus-járvány a turizmusban dolgozókat sújtotta a leginkább" - olvasható a közleményben.

Hangsúlyozták, hogy a Lánchíd felújítására szánt összeg - amelyet a kormány még Tarlós István akkori főpolgármesternek ígért meg - rendelkezésre áll. A közlemény Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-posztjára reagált, amely szerint a főváros ellenzi és meg akarja akadályozni, hogy augusztus 20-án a Lánchídon és környékén tűzijáték legyen.

A főpolgármester azt írta: kiderült, hogy a kormány az augusztus 20-ai látványpolitizálásra többet akar elkölteni, mint amennyit a Lánchíd felújítására szán; "Lánchídra 6 milliárd, parádéra 6,5 milliárd - és ebben a tűzijáték költsége nincs is benne".

A közlemény szerint a Karácsony Gergely vezette Fővárosi Önkormányzat "a mai napig még csak kísérletet sem tett arra" hogy rendelkezésre álló összeget lehívja, sőt a Lánchíd felújítására vonatkozó tendert sem írta még ki.

Veszélyes és drasztikusan drágítja a munkát, hogy a Fővárosi Önkormányzat 8 hónapja halogatja a híd felújítását - tudatta a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

Magyar Hírlap - MTI