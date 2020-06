Fontos a járványügyi éberség fenntartása

Rendkívül fontosnak nevezte az országos tisztifőorvos a "járványügyi éberség" fenntartását a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília úgy fogalmazott: a járvány "rendkívül kedvezően alakult Magyarországon, ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk egy pillanatra sem, hogy a pandémia zajlik a világban, számos országban még jelentősen emelkedik a fertőzöttek" és a halottak száma, "ezért a járványügyi készültséget, éberséget változatlanul fenn kell tartanunk"; nem lehet tudni, hogyan alakul a környező országok és az egész világ járványügyi helyzete, és a vírus még Magyarországon is jelen van.



A tisztifőorvos rendkívüli jó hírnek nevezte azt, hogy az elmúlt napon mindössze eggyel nőtt a fertőzöttek száma, összességében pedig két és félszer annyian gyógyultak meg, mint amennyi aktív fertőzöttet tartanak nyilván az országban. Elmondta, eddig 2516-an gyógyultak ki a fertőzésből, két újabb elhunyttal 565-re emelkedett a vírus áldozatainak száma. Ezer alá, 996-ra csökkent az aktív fertőzöttek száma, 255-en vannak kórházban, 17 beteget pedig lélegeztetőgépre kapcsolva ápolnak.



Gyakorlatilag lezajlott a járvány első hulláma Magyarországon, a járványügyi arányok az elmúlt napokban nem változtak jelentősen - értékelt Müller Cecília.



Szólt arról is: a nyári szünetben sok szülőnek okoz gondot gyermekeik elhelyezése, ezért célszerű a családnak erre tervet készítenie. Ha a nagyszülőnek nincs olyan betegsége, ami miatt a különösen magas kockázatúak csoportjába tartozna és a gyermekek egészségesek, akkor vigyázhatnak a nagyszülők rájuk.



A táborokat érintve arról beszélt, a nyár szokásos "kihívásai" mellett a táboroztatásnál fontos fokozottan ügyelni a gyerekek személyi higiénéjére és a balesetveszély megelőzésére is.



A tisztifőorvos azt kérte, aki úgy dönt, hogy külföldre utazik, mindenképpen alaposan tájékozódjon az adott országra érvényes szabályokról a Külügyminisztérium vagy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) honlapján, és kössön biztosítást. Trópusi megbetegedések által érintett országok felkeresése előtt érdemes a Nemzeti Népegészségügyi Központ nemzetközi oltóközpontjánál tájékozódni és beszerezni a megfelelő védőoltásokat - tette hozzá.



Kérdésre válaszolva Müller Cecília elmondta, hogy a koronavírus - hasonlóan az influenzavírushoz - nagyfokú mutációra képes, a kutatók Magyarországon is többféle koronavírust azonosítottak már.

Elfogadták a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényt

Elfogadta az Országgyűlés a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényt, valamint jóváhagyta a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló jogszabályt kedden.

Az Országgyűlés plenáris ülése 2020. június 15-én. MTI/Szigetváry Zsolt

A képviselők 192 igen szavazattal hagyták jóvá a Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter által beterjesztett, kétharmados támogatást igénylő, a veszélyhelyzet megszüntetését kezdeményező javaslatot.



A jogszabályban az Országgyűlés felhívja a kormányt, hogy a veszélyhelyzetet szüntesse meg.



A törvénynek ez a paragrafusa a kihirdetését követő napon lép hatályba.



A veszélyhelyzet megszüntetéséről ennek megfelelően a kormány dönt, és az időpont ismertté válása után veszti hatályát a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény.



Ez az a jogszabály, amellyel a parlament meghosszabbította a kormány által március 11-én elrendelt veszélyhelyzetet és ez tette volna lehetővé, hogy a kabinet akkor is hozhasson rendkívüli rendelkezéseket, ha az Országgyűlés a járvány miatt nem ülésezik.



Varga Judit igazságügyi miniszter május végén azt közölte, várhatóan június 20-án szűnhet meg a veszélyhelyzet.



A kormány továbbra is szükségesnek tartja azonban több, a járvány alatt meghozott rendelkezés fenntartását, továbbá néhány átmeneti intézkedés bevezetését, ezért Gulyás Gergely javaslatára a parlament 135 igen, 54 nem szavazattal és három tartózkodás mellett elfogadta a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvényt is.



Ez alapján az országos tisztifőorvos javaslatára, a miniszter előterjesztése alapján a kormány egészségügyi válsághelyzetet rendelhet el, amely járványügyi készültségnek minősül. Ennek idején a betegek ellátása az egészségügyi válsághelyzeti ellátás keretében történik.



A válsághelyzet elrendelésének akkor van helye, ha nemzetközi járványügyi szükséghelyzet van. De akkor is el lehet rendelni, ha a polgárok életét, testi épségét, egészségét vagy az egészségügyi szolgáltatók működését oly mértékben veszélyezteti vagy károsítja egy váratlan esemény, hogy az az egészségügyi ellátási szükségletek és a helyben rendelkezésre álló kapacitás közötti aránytalansághoz vezet, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv, az egészségügyi szolgáltatók, valamint más állami és önkormányzati szervek együttműködését teszi szükségessé.



A veszélyhelyzet elrendelésének indoka lehet bármely olyan körülmény, amely a gyógyintézet ellátási területéhez tartozó lakosság ellátását súlyosan és közvetlenül akadályozza, feltéve, hogy a lakosság más gyógyintézet általi ellátása aránytalan nehézséggel járna.



Az egészségügyi válsághelyzetet legfeljebb hat hónapig tarthat, kivéve ha a kormány annak hatályát meghosszabbítja.



Meghatározták a hatósági házi karantén szabályait és lehetőséget adtak a felmentésre az alól különös méltánylást érdemlő esetekben.



Döntöttek arról is, hogy a honvédség fegyverrel működhet közre a veszélyhelyzettel és az egészségügyi válsághelyzettel kapcsolatos feladatokban.



A katasztrófavédelmi törvénybe beleírták, hogy a kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzésére, illetve következményeinek elhárítására veszélyhelyzetben - a törvényben már meghatározott intézkedéseken túl - az állampolgárok élet-, egészség-, személyi-, vagyon- és jogbiztonságának, valamint a nemzetgazdaság stabilitásának garantálása érdekében egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, és egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.



A törvény megerősíti a veszélyhelyzet alatt bevezetett fizetési moratóriumot a hitelre, a kölcsönökre és a lízingszerződésekre december 31-ig.



Tartalmaz rendelkezéseket például az iskolákban, a szakképzésben a tanév befejezéséről, egyes vállalati adónemek bevallásának elhalasztásáról, az egyes ágazatokat megillető adó- és járulékkedvezményekről, a Széchenyi Pihenő Kártyára adható béren kívüli juttatás emeléséről és mentesítéséről a szociális hozzájárulási adó aló, vagy a lejáró szociális és családügyi ellátások meghosszabbításáról. Év végéig továbbra is 15 ezer forintig lehet PIN-kód nélkül érintéssel fizetni, és július 1-jéig marad az ingyenes parkolás is, szeptemberig pedig nem kell közterület-használati díjat fizetnie a vendéglátóhelyeknek.



Újdonság, hogy az állami foglalkoztatási szervként eljáró Békés Megyei Kormányhivatal munkáltatói kérelem alapján engedélyezheti, hogy a munkáltató új munkahelyteremtő beruházás esetén munkaidőkeretet vagy elszámolási időszakot legfeljebb huszonnégy hónap alapulvételével alkalmazzon, amennyiben a beruházás megvalósítása nemzetgazdasági érdek.



A törvényjavaslat eredeti szövegében még a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter adta volna ki az engedélyt, de az igazságügyi bizottság változtatást kezdeményezett, mert úgy látta: a kormányhivatal rendelkezik azzal a gyakorlati tapasztalattal, amely a hatósági feladat ellátáshoz szükséges.



Különleges szabályokat fogadtak el a járvány miatt meghiúsult, utazási iroda által szervezett utakra. Ez a többi között azt tartalmazza, hogy ha az ügyfél ezt elfogadja, az iroda utalványt is adhat pénzvisszafizetés helyett.



Rögzítették azt is, hogy a rendezvények helyszínén való tartózkodásra a kormány továbbra is különös szabályokat állapíthat meg.



A veszélyhelyzet idején lejárt okmányok pótlására lesz idő, mert azok a veszélyhelyzet megszűnését követően még 180 napig érvényesek.



Meghatározták a menekültügyi eljárás átmeneti szabályait december 31-ig az Európai Bíróság tranzitzónával kapcsolatos májusi ítélete nyomán. A menedékjogi kérelmet a kormányrendeletben meghatározott külképviseleteken lehet benyújtani.

A veszélyhelyzet megszüntetése a sikeres védekezésnek köszönhető

A veszélyhelyzet megszüntetése a sikeres védekezésnek köszönhető - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a keddi online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert rendőr alezredes kiemelte: az Országgyűlés kedden várhatóan elfogadja a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényt, mivel a különleges jogrend fenntartása a továbbiakban nem indokolt. A veszélyhelyzet megszűnésével az egészségügyi és a rendvédelmi dolgozók, valamint a kormánytisztviselők utazási korlátozásának feloldása és a mozik, színházak látogatásának engedélyezése is várható - tette hozzá.

Mivel a járvány nem ért véget, a járványügyi készenlétet továbbra is fenn kell tartani - hangsúlyozta.



Kiss Róbert felhívta a figyelmet arra is, hogy hétfőn megalakult az operatív törzs keretein belül működő járványügyi bevetési egység. A védekezés fenntartására, szükség esetén azonnali intézkedések bevezetésére létrehozott szervezetet a helyettes országos tisztifőorvos vezeti, de helyet kapott benne a katasztrófavédelem, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, az országos kórházparancsnoki támogató törzs, a mentőszolgálat, valamint a honvédség vegyivédelmi zászlóaljának képviselője is.



Ismertette: ha az operatív törzs tudomására jut olyan esemény, amely azonnali reagálást igényel, akkor az ügyeleti központ értesíti, illetve szükség esetén berendeli a bevetési egységet. Ha olyan egészségügyi vagy szociális intézményben van szükség beavatkozásra, ahol kórházparancsnok teljesít szolgálatot, az ügyeleti központ az országos kórházfőparancsnoknak is jelentést tesz.



Kiss Róbert azt mondta: a bevetési egység vezetője köteles a járványveszély által érintett helyszínen haladéktalanul megjelenni és ha szükséges, korlátozások bevezetéséről intézkedni. Elrendelhet látogatási tilalmat, kijárási korlátozást, javaslatot tehet az egyéni egészségügyi védőfelszerelések felhasználási rendjére, az egészségügyi személyzet átcsoportosítására, átrendelésére, kezdeményezheti a honvédség közreműködését a fertőtlenítések érdekében, valamint nagy kiterjedésű fertőzött terület esetén területzárást is. A bevezetett intézkedésekről, azok hatásairól, a megbetegedettekről folyamatosan tájékoztatnia kell az ügyeleti központot.



A hatósági házi karanténban levők közül már 2729-en vállalták, hogy a hatóság elektronikusan ellenőrizze a korlátozás szabályainak betartását. Jelenleg 654 aktív felhasználója van az alkalmazásnak. Hétfőn 617 emberrel szemben rendeltek el hatósági házi karantént, így 7545 korlátozó intézkedés van érvényben.



A járvánnyal összefüggő bűncselekmények száma 441-re emelkedett, ezek közül 127 rémhírterjesztés, 29 közveszéllyel fenyegetés, 133 csalás, 28 pedig járványügyi szabályszegés miatt indult. Eddig összesen 81 gyanúsítottat hallgattak ki.



Az alezredes kérdésre válaszolva elmondta: a Magyarországra történő beutazás szabályait kormányhatározat rögzíti, a jogszabály szerint nem magyar állampolgárok a kétoldalú megállapodásokkal érintett államok kivételével továbbra sem léphetnek be az ország területére. A külföldre utazással kapcsolatban azt hangsúlyozta: célszerű előzőleg a konzuli szolgálat honlapján ellenőrizni, hogy az adott országba beutazni lehetséges-e.

Nyomozás rémhírterjesztés miatt!

Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője bejelentette: a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a közelmúltban hivatalból nyomozást rendelt el egy a közösségi médiában megjelent videofelvétellel kapcsolatban. A "mentős videóként közismertté vált" felvétellel összefüggésben kedden egy nőt gyanúsítottként hallgattak ki, majd kutatást tartottak az otthonában, ahol bizonyítékokat foglaltak le. Hozzátette: a nyomozás során a gyanúsított szabadlábon védekezik.

Az MSZP közösségi oldalára június elején került fel egy videó, amelyben egy magát mentősnek kiadó nő beszélgetett Korózs Lajos szocialista képviselővel. A párt oldaláról azóta lekerült felvételen a nő azt állította, hogy mentősként dolgozik, és egyebek mellett a kórházi ágyak kiürítése után a rossz ellátás miatt elhunyt betegekről beszélt. A nőről kiderült, hogy semmilyen egészségügyi nyilvántartásban nem szerepel, az Emberi Erőforrások Minisztériuma ezért rémhírterjesztés miatt büntetőfeljelentést tett az ügyben. Az MSZP-ben a történtek miatt belső vizsgálat indult.



