Gulyás: szerda éjfélkor véget érhet a rendkívüli jogrend

A kormány üdvözli az Országgyűlés döntését, amellyel felkérte a kormányt a rendkívüli jogrend megszüntetésére. A kabinet azt kéri, mielőbb hirdessék ki a törvényt, hogy a kormány is hamar dönthessen, és így szerda éjfélkor véget érhessen a rendkívüli jogrend - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter keddi sajtótájékoztatóján, az Országházban.

2020. június 16. 16:21

A politikus kiemelte: mindenkit köszönet illet, aki részt vett a járvány elleni védekezésben, létrejött a nemzeti egység, még ha ebben a baloldal nem is vett részt.



A politikai életben nem sikerült egységet létrehozni - fogalmazott.



Megjegyezte: a magyar alkotmány szabályai világosak, a kormánynak ebben a helyzetben törvényalkotási jogosítványai voltak, de ez most véget ér.



Hangsúlyozta: az első hullámon túl van az ország, nem tudni, lesz-e második, de az operatív törzs megmarad, és a törvénybe foglalt rendelkezések is fennmaradnak.



A nemzeti konzultáción az embereknek lehetőségük van véleményt mondani a védekezésről és annak jövőbeli irányairól - közölte.



Hozzátette: a veszélyhelyzet megszűnik, de a vakcina kifejlesztéséig a járvány megmarad, így bizonyos intézkedésekre szükség lesz.



Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője közölte: Magyarország sikeresen védekezett, nem lett tömeges a járvány. Ennek három oka van: a kiválóan felkészült szakemberek tudása, az emberek fegyelmezettsége, amellyel betartották az operatív törzs kéréseit, továbbá az, hogy a kormány időben hozta meg a szükséges döntéseket, gyorsan cselekedett, így elkerülték azt, amit több más ország nem tudott.



Közölte: a legszükségesebb intézkedéseket jóval korábban meghozták, mint más országok.



Március 11-én, a járvány megjelenése után kihirdették a veszélyhelyzetet, de a 15 napos határidő lejárta után ennek meghosszabbítását az ellenzék nem támogatta - mondta.



Úgy vélte, ezzel a baloldal veszélybe sodorta a védekezést, majd később is folyamatosan támadta az intézkedéseket, a szakembereket, kivonta magát a közös intézkedésekből, valótlanságokat terjesztett a védőfelszerelésekről és a határon túli magyarokra is rátámadt.



Kiderült, hogy nem lehet a baloldalra számítani a bajban - jelentette ki.



A politikus kitért rá: a járvány még itt van, könnyen vissza is térhet, a magyar baloldal mégsem támogatta a járványügyi készültség fenntartását.



Ugyan a kormánypárti többség lehetővé tette a szükséges törvények elfogadását, de Európában azon kevesek országok közé tartozunk, ahol nem tudtak összefogni a politikai életben a baloldal miatt - mondta.



Kérdésre Gulyás Gergely elmondta: a kormány még nem hozott végleges döntést az augusztus 20-i rendezvényekről, ha lehetséges azok megtartása, jó alkalmat jelenthetnek a turizmus újraindítására, a gazdasági élet újraindításához járulnának hozzá. Később döntenek arról, hogy a szakemberek véleménye alapján kockázatmentesen megrendezhetők-e, egyelőre csak tervek vannak - közölte.



Arról is beszélt, hogy a kormány továbbra is tájékoztatja a járványügyi helyzetről a parlamentet.



A járványügyi készültség nem hasonlítható a korábbi veszélyhelyzethez, döntően szakmai intézkedésekről van szó - mutatott rá. Hozzátette: a kormány még nem döntött a vásárlási szabályok módosításáról.



Ugyancsak kérdésre Kocsis Máté kifejtette: a járványügyi védekezés ideje alatt megfigyelhető volt, hogy nemcsak a hazai baloldali média, hanem a nemzetközi média jelentős része is azzal foglalkozott, hogy nem ülésezik az Országgyűlés, holott az Európai Parlament és a Fővárosi Közgyűlés volt az, amely valóban nem ülésezett.



Úgy vélte, az elmúlt időben több baloldali polgármester visszaélt a helyzettel, és bár a baloldal transzparenciát követel, "hatalomban ők a legkevésbé transzparensek". Ma természetes, hogy nem transzparens egy baloldali önkormányzat, ezt mégsem teszik szóvá a jogvédő szervezetek - tette hozzá.



Gulyás Gergely a Lánchíd felújításának ügyéről elmondta: ha Tarlós István lenne a főpolgármester, már zajlana a felújítás.



A kormány tartja, amit korábban mondott, Karácsony Gergely főpolgármester viszont felesleges vitát próbál kialakítani, ebben a kormány nem akar partner lenni, inkább azt szeretné, ha felújítanák a Lánchidat - közölte.

MTI