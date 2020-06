Orbán: minden választás fontos

2020. június 16. 16:59

A magyarok sorsát minden választás, így a szerbiai is erőteljesen befolyásolja - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a szabadkai Pannon RTV-nek adott keddi interjújában.

Az, hogy Magyarországon milyen anyaországi kormány alakul, befolyásolja az egész Kárpát-medencei magyarság sorsát. Az is fontos továbbá, hogy sikerül-e a szomszéd államok területén élő magyar közösségeknek megfelelő vezetőket kellő súllyal megválasztani, hogy ott ki tudjanak állni a magyar érdekek mellett. Tehát minden választás fontos - közölte a kormányfő



A magyarok hátránya, hogy nincsenek rokonaink, "kulturális és nyelvi sziget vagyunk Európa közepén" - jegyezte meg a miniszterelnök, hozzátéve: küldetésük, hogy a magyar kultúra megmaradjon.



Beszélt arról is, hogy nem szabad lefutottnak tekinteni a most vasárnapi választást, ezért arra kérte a vajdasági magyarokat, hogy menjenek el választani, és "válasszák meg a magyarokat".



A miniszterelnök szerint csak a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) a komolyan vehető tapasztalattal, múlttal, referenciával, tekintéllyel rendelkező jelölt.



A VMSZ képes arra, hogy a lehető legszélesebb körben összefogja a magyarokat - tette hozzá.



Kitért arra is, hogy a magyar kormány tapasztalatai szerint Pásztor István, a VMSZ elnöke mindig minden szavát betartotta, minden megállapodást teljesített.



Ezért jó okunk van azt hinni, hogy amíg ő a vezetője a vajdasági magyaroknak, addig bizalmi alapon áll a magyar kormány és a szerbiai magyarság kapcsolata - fogalmazott.



Orbán Viktor kiemelte: a magyar-szerb kapcsolatokat is alapvetően befolyásolja a választás.



Viharvert történelem van mögöttünk. Erőfeszítés, jó szándék, bizalom és barátság kell hozzá, hogy úgy tekintsünk egymásra, mint barátok és szövetségesek - hangsúlyozta, hozzátéve: Szerbiában most olyanok vannak kormányon, akik ezt így érzik.



A kormányfő nagy előrelépésnek nevezte a Vajdaságban, hogy az ellenségeskedés megszűnt, és nem gyanakodva tekint egymásra a két közösség, de úgy vélekedett: lehetne jobban élni, több céget, vállalkozást létrehozni, többet keresni.



A jó életnek vannak még perspektívái a délvidéken a magyarok és a szerbek számára is - szögezte le. Orbán Viktor szerint fontos, hogy a politikában kialakult jó kapcsolatból minél több kézzelfogható előny származzon a magyarok és szerbek számára.



Budapestnek nem szabad csak a Vajdaságra összpontosítania, egész Szerbiát látnia kell. A magyar tőkének sem szabad megállnia a Vajdaságban, hanem egész Szerbiában meg kell próbálnia minél több szerb-magyar vállalkozást létrehozni. "Nekünk erős szerb gazdaság kell, minél erősebbek a szomszédjaink, annál jobban járunk mi" - fogalmazott.



A miniszterelnök szólt arról is, hogy álláspontja szerint az Európai Uniónak nagyobb szüksége van Szerbiára, mint annak az EU-ra. Úgy vélekedett, azzal, hogy Magyarország a koronavírus-járvány enyhülésével elsőként nyitotta meg a határokat Szerbia felé, hozzájárulhat az ország európai integrációjához is. Orbán Viktor szerint az EU számára a biztonság tekintetében is kulcsállam Szerbia.

A magyar kormányfő a Pannon RTV stúdiójában



"Szerbia nélkül nem lehet garantálni Európa biztonságát" - hangsúlyozta.



A Belgrád-Budapest vasútvonalról azt mondta, az egy "zászlóshajó méretű program". Megjegyezte azt is, hogy a magyar része egy kicsit lassabban halad, mint kellene. Hozzátette továbbá, hogy kellene még egy-két hasonló nagyságrendű szerb-magyar program, amely látványosan bizonyítja a szerbeknek és a magyaroknak is, hogy együtt tudnak működni.



Ezek látványosan bizonyítanák az Európai Uniónak is, hogy nagy projektekre alkalmas Szerbia, és szükség van rá, hogy nagy projektekbe bevonják az országot - mondta a miniszterelnök, hozzátéve: folyamatosan tárgyalnak Aleksandar Vucic szerb elnökkel, hogy milyen lehetőségek vannak még, például az energetikában.



Orbán Viktor az interjúban kitért arra is, hogy 2010 előtt Magyarország "mint anyaország inkább mostohaanya volt, az elmúlt tíz évben viszont édesanyaként viselkedik".



Egyúttal azt ígérte a vajdasági magyaroknak, hogy Magyarországra igazi anyaországként számíthatnak a jövőben is.

A Fidesz a VMSZ jelöltjeinek támogatására buzdít

A Fidesz a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) jelöltjeinek támogatására buzdítja a vajdasági magyarokat a június 21-ei szerbiai parlamenti választásokon.

Novák Katalin, a nagyobbik kormánypárt alelnöke az MTI-hez kedden eljuttatott videoüzenetében kiemelte: a szerbiai magyar választók június 21-én ismét dönthetnek arról, hogy "magyar politikusok képviseljék-e a magyar érdekeket".



A magyar jelöltek helyi, tartományi és országos szinten is indulnak a VMSZ színeiben - mutatott rá a Fidesz alelnöke, majd pártja nevében közölte: "mi a VMSZ jelöltjeit támogatjuk".

Novák Katalin szerint "a trianoni békediktátum századik évfordulójának évében talán még fontosabb, hogy összefogjunk, hogy a nemzeti összetartozást ilyen értelemben is átültessük a gyakorlatba".



"Mutassuk meg, hogy a határon túl is vannak magyar érdekek" - hangoztatta, majd a szerbiai magyarokat a választáson való részvételre és mindhárom szinten a VMSZ jelöltjeinek támogatására buzdította.



MTI