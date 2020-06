Madarak, méhek - életteli környezetünk szereplői

A szegedi központú Közéleti Alapítvány védi a természetet a korunkban felbukkanó veszélyek ellen, óvja a madarakat, a méheket, gondoskodva a környezet elevenségéről.

A közösségért való munkálkodás elősegítése, a közéleti gondolkodás formálása érdekében, a széleskörű és hiteles tájékoztatás céljából segíti a tudományos, kulturális, oktatási, vallási, környezetvédelmi ismeretek elterjesztését, támogatja a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségeket, a határokon túli magyarságot a szegedi központú Közélet Alapítvány. A kuratórium elnökének, Szűcs Pálnak tett föl kérdéseket a Gondola.

- Elnök úr, az Önök civil szervezete számos kezdeményezést tett a természet megóvásáért: miért látják sürgetőnek a madarak

védelmét?

- Gyakran hallunk adatokat, melyek a természetben kihalófélben lévő állatfajokra vonatkoznak. A hétköznapi emberek a mindennapokban leggyakrabban a madarakkal találkoznak. Ez történhet akár az utcákon, a városi parkokban, a magánházak kertjében is, nem kell hozzá feltétlenül erdei kiránduláson részt venni.

Részben vásároljuk, részben mi magunk készítjük a madárodúkat. Rózsa Margit, Melicher József.

Legutóbb például a Magyarországon közismert fecskék veszélyeztetettségét jelezték szakemberek, a számuk csökkenésével a szúnyogok egyik jelentős természetes „ellensége” gyengül meg, ami a szúnyogok által terjesztett betegségek számának növekedését figyelembe véve nem sok jót ígér. Egyébként a saját lakókörnyezetemben is megfigyelhető, hogy korábban jelen lévő madárfajok egyedszáma csökken, vagy egyes fajok teljesen eltűnnek. Például a kiskertes lakóövezetben régebben az esti órákban, szürkületben gyakran láttunk alacsonyan szálló erdei fülesbaglyokat, de a beépítettség növekedésével ezek száma lényegesen csökkent. A nappali órákban házi verében, feketerigón és balkáni gerlén kívül más fajokkal csak ritkán találkozunk. A kertemben például évek óta nem láttam cinegét, hiába raktam ki a fákra etetőt. Az odúlakó fajokat mesterséges odú kihelyezésével lehet segíteni, ezt tettük mi is, amikor számtalan különböző nyílású odút helyeztünk ki nagyrészt Ásotthalom külterületén. Az odúk közül sokat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület boltjában vásároltuk, ahol a madárbarát eszközökön kívül ajándéktárgyakat, célzottan a gyerekeknek szánt játékokat, eszközöket, szakmai kiadványokat és könyveket is lehet vásárolni. A többi odút mi magunk készítettük.

- A "Bogár Hotel" a természet nélkülözhetetlen szereplőire irányítja rá a közfigyelmet. Mit tehetnek a jóakaratú emberek a természeti körforgás ezen élő értékeiért?

- A rovarok esetében a madarakéhoz hasonló folyamatokat figyelhetünk meg. Az emberi tevékenység következtében csökken az életterük, egyes fajok kihalhatnak, illetve a természet táplálékláncának megszakadása miatt egyes fajok túlszaporodhatnak. Ez utóbbira az előzőekben említett szúnyog is jó példa lehet.

Egy-egy kiránduláskor az odú kihelyezése is szívet melengető élmény. Takács Klára, Rózsa Margit, Melicher József.

A legkritikusabb egyébként a méhek helyzete, ami a beporzás elmaradása esetén az emberiség jövőjét is nagyban befolyásolhatja. A méhek esetében például a mezőgazdaságban és egyéb területen használt vegyszerek, és a globálizált világ következtében gyorsan terjedő betegségek hatására egyre nagyobb méretű a méhek pusztulása. Amit mi tehetünk, hogy a környezetünkben található, például a növények beporzását segítő, elhalt növényekkel vagy más kártevőkkel táplálkozó, vagy egy másik állat élelmét jelentő rovaroknak „szállást” nyitunk. Ezért készítettünk Bogár-hoteleket, és erre kívánjuk ösztönözni az emberiség jövőjéért aggódó jóakaratú embereket. Bogár-hotelek készítésénél egyébként nem kell költséges anyagok vásárlására gondolni, akár bontott építőanyagok (fa, cserép, tégla, lyukacsos tégla), vagy éppen nád felhasználásával össze lehet azokat állítani!

- Milyen egyéb mozgást indítanak el a teremtésvédelem céljából?

- Az előzőekben említett tevékenységet többek között a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. anyagi támogatásával sikerült megvalósítani, mely támogatást ezúttal is köszönünk. A program keretében ismeretanyagot is összeállítottunk, melyet online oldalakon is megjelenítünk.

A madárodúk kihelyezése is hozzáértést igényel. Szűcs Pál, Melicher József.

- Hogyan keresik az együttműködést más civil szervezetekkel - köztük a Balassi Kard Művészeti Alapítvánnyal: www.balassi.eu - a fontos tevékenységben?

- „Holott kikeletkor az sok szép madár szól, kivel ember ugyan él” – írta leghíresebb versében Balassi. Mi természetesen baráti érzésekkel közeledünk azokhoz a valódi – tehát nem külföldről támogatott – civil szervezetekhez, amelyek többek között a természet megóvását is segítik, akár irodalmi értékek előtérbe állításával. A Balassi Kard Művészeti Alapítvány szellemisége azért is közel áll hozzánk, mert a határokon túli magyarságot is segíti a szegedi központú Közélet Alapítvány, és ugyanezt teszi a Balassi-szervezet: az utóbbi 24 évben eddig három székelyföldi, egy erdélyi – kolozsvári -, egy felvidéki, egy kárpátaljai és egy délvidéki költőt is kitüntettek Balassi Bálint-emlékkarddal, növelve a térségekben élő magyarjaink lelkierejét. Természetesen maga Balassi is közel áll hozzánk, hiszen ez a nagyszerű költő a végvári harcok közepette is felfigyelt arra, hogy „Berkek, hegyek, völgyek mindenütt zöngenek sokféle madárszókkal.”

