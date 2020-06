Viszontlátásra! Nincs értelme magukkal beszélgetni!

Nézzék, ha Karácsony Gergely hetedik hónapja nem tartja szükségesnek, hogy foglalkozzon a Lánchíddal, akkor nekem mit kellett volna csinálnom szeptember vége és október eleje között? Mi történt nyolc hónap alatt a fővárosban, azon kívül, hogy a Nagykörútra és az Üllői útra festettek két hosszú, sárga vonalat?”

2020. június 17. 11:44

Mi történt nyolc hónap alatt a fővárosban, azon kívül, hogy a Nagykörútra és az Üllői útra festettek két hosszú, sárga vonalat? – kérdezett vissza Tarlós István, mikor felvetettük: hogyhogy nincs elég pénz a Lánchíd felújítására? A MÁV igazgatótanácsába beült volt főpolgármestert kérdeztük a vasúti mellékvonalak megnyirbálásáról is: majdnem otthagyta az interjút, mert szerinte idétlen kérdés, hogy mikor utazott utoljára vonattal.

Milyen az élet Óbudán, mióta DK-s polgármester van?

A DK-s polgármesterről nekem emberileg nincs rossz véleményem. Ő nemrég még MSZP-s volt, és én óbudai polgármesterként futólag ismertem már őt, mert külső bizottsági tag volt az egyik bizottságban. Akkor is egy szerény, udvarias fiatalember volt. Ő eredetileg történelemtanár, és amikor megnyerte a választást, annak ellenére, hogy az elődje az én egykori alpolgármesterem és pártfogoltam volt, bejelentkezett, nagyon jól elbeszélgettünk. Sok mindenről mást gondolunk a politikában, de emberileg nagyon jó benyomásom volt róla.

Akkor nem félti Óbuda jövőjét?

Ha őrajta múlik, akkor szerintem nem kell. Hacsak valamilyen kényszer alá nem helyezik, ami azért abban a pártban elképzelhető éppenséggel.

Hogyan jött át Budáról, esetleg a Lánchídon keresztül jár dolgozni a Kossuth térre?

Az nem lenne logikus. De szerintem a jelenlegi városvezetés annál jobban jár, minél kevesebbet beszélünk a Lánchídról.

Akkor nem azért nem arra megy, mert nem mer rálépni a Lánchídra, hanem mert a Margit-híd jobban útba esik?

Leginkább az Árpád-hídon járok. De ha azt kérdezik, hogy én miért nem újítottam fel a Lánchidat, akkor azt tudom válaszolni, hogy azért, mert a jelenlegi furcsa koalíció emberei meg nem újították fel a hármas metrót, félkész állapotban hagyták ott a négyes metrót, és a többi. Vagy miért kótyavetyélték el a vízműveket, amit nekem vissza kellett vásárolnom? Mit szólnának most, ha Karácsony Gergely nevét és telefonszámát kicímkéznék a Lánchídra, ahogy Gy. Németh Erzsébet tette velem a hármas metrónál? Rendkívül arcátlan kérdésnek találom.

Ezt a kérdést ön tette fel saját magának.

Nem is mondom, hogy az önök részéről, de arcátlan feltevésnek tartom, különösen azok után, hogy 2018-ban mi már kész kivitelezési terveket prezentáltunk a Lánchídra. Szóval az utóbbi napok szánalmas próbálkozásai azért vannak, hogy ne kelljen arra a kérdésre válaszolni, hogy nyolcadik hónapja miért nem történt semmi a Lánchíddal.

Miért nem írták ki a Lánchídra még feltételesen sem a tendert? Erre kellene válaszolni inkább, de mivel erre nem lehet, ezért jönnek a hülyeségek sorban.

Az ellenzéki online sajtóban olyanokat lehet olvasni, amikre már nem is érdemes reagálni. Hogy nem mertem több pénzt kérni Orbántól, meg ilyen ostobaságok.

Akkor miért csak 6 milliárdot kért a felújításra, ha azt jósolta a BKK, hogy 14,4 milliárdba fog kerülni?

Mert nem jósolta ezt a BKK.

Hazudik a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE), amely ezt állította egy Facebook-posztban?

Nem a VEKE írta ki, hanem a VEKE egyik embere, akit nem akarok bántani, de nem az én tanácsadóm volt, hanem az egyik helyettesemé. Ő egyáltalán nem volt bevonva a Lánchíd-ügybe.

Tehát ön azt állítja, hogy az akkori jóslatoknak megfelelő volt az a 6 milliárd?

Ez így van.

És ki javasolta önnek, hogy csak 6 milliárdot kérjen?

Nem ez a kérdés!

De, ez a kérdés, most tettük fel.

Maguk ezt a kérdést tették fel, mert meg akarják kerülni a lényeget. Az akkori prognózisok szerint ennyit kellett kérni.

Mi alapján számolták ki annak idején ezt a prognózist? Valahonnan csak szedte a VEKE, hogy a BKK 14,4 milliárdot javasolt, azért a 6 milliárdhoz képest ez elég nagy, több mint kétszeres különbség.

Hagyjuk ezt az ostobaságot!

A BKK nem javasolt ennyit, én meg miért kértem volna kevesebbet Orbántól, mint amennyi kell? 2018 szeptember 26-án egy nap alatt szereztem 80 milliárdot a hármas metró infrastruktúrájára.

Micsoda konok kísérlet, ne haragudjanak, erre nem érdemes végtelen számú magyarázatot adni!

Akkor ön mindig akármennyit kérhetett a kormánytól, nem volt önben szégyenérzet?

Miért lett volna? És miért ez a vita tárgya? Kész kivitelezési tervek vannak, elmondtam önöknek, hogy mennyi mindent kellett nekünk kifizetni és megoldani. Több, mint kétszer annyi adóssággal vettem át a várost, mint amennyivel átadtam. A működési hitel 2019-ben nulla forint, pedig mínusz 73 milliárddal vettem át. Elsősorban ezért nem lehetett 2015 nyaráig még csak gondolkodni sem az M3-as metró felújításáról. Reálisabb lenne, ha hallgatnának ezekről a dolgokról. Elhiszem, hogy az online terepen semmi szerepe sincs a valóságnak, ezt többször bebizonyították már.

Tehát ön mindent elhisz, amit a print sajtóban olvas, és semmit nem hisz el, amit az online sajtóban?

Nézze, biztos maguk is ismerik a Szrgya Popovics nevű embert, aki nemzetközi tekintélye ennek az online terepnek, ő maga mondta ki ezt a mondatot: „az online terepen a valóságnak nincs szerepe”.

Visszatérve a Lánchídhoz: mikor derült ki, hogy ez a 6 milliárd nem lesz elég?

Tavaly szeptemberben derült ki, amikor bejöttek a tenderekre az ajánlatok.

Akkor még volt egy kis ideje hátra a polgármesteri ciklusából, miért nem kért utólag még egy kis pénzt a kormánytól?

Már úgy értik, szeptember huszonkilencedike és október tizenharmadika között?

Most az előbb mondta, hogy korábban egy nap alatt sikerült 80 milliárdot kérnie, eszerint akkor ez sem lett volna nagy probléma.

Kértem egy rendkívüli árfelülvizsgálatot. Nézzék, nyolc hónapja az új főpolgármester a főpolgármester, hetedik hónapja tudja, hogy hat hónapon belül el kellett volna indítania a Lánchíd felújítását. Azóta nem történt semmi. Még feltételesen sem írták ki a tendert.

Tehát nem tartotta szükségesnek, hogy két hét alatt több pénzt kérjen, inkább kivárta, hogy mi lesz a választás eredménye?

Nézzék, ha Karácsony Gergely hetedik hónapja nem tartja szükségesnek, hogy foglalkozzon a Lánchíddal, akkor nekem mit kellett volna csinálnom szeptember vége és október eleje között? Azon kívül, hogy még el tudtam rendelni egy árfelülvizsgálatot? Tavaly júniusban írtuk ki a tendereket, a bontások szeptemberben történtek az új szakvélemény alapján. Hiába csinálják ezt a szájkaratét, kiderült, hogy a Lánchidat kell megmenteni. A Lánchíd egy önálló műtárgy, amelyet önmagában fel lehet újítani, nem kötődik semmi máshoz.

Nyolcadik hónapja nem én vagyok a főpolgármester, az új főpolgármestert én nem akarom bántani, az ellenzéki online média meg úgy védi és építgeti, hogy az már kezd kínos lenni a számára. A probléma ott van, hogy csak a hídra a forrás már októberben is rendelkezésre állt, a FŐMTERV december 5-én írásban közölte a főpolgármesterrel, hogy 6 hónapon belül meg kell kezdeni a munkát, és azóta még ki sem írták a tendert, amit aztán a pandémia semmiképp sem akadályozott.

Akkor ön szerint alkalmatlan?

Ki?

Karácsony Gergely.

Nem használtam ilyen kifejezést.

De akkor mi az oka annak, hogy nem történt semmi a Lánchíd ügyében, ha nem a pénzzel van a probléma?

Az a pénz, amiből a híd felújítható, az ott van. Maga Karácsony mondta ezt egyébként. De ha már a beszélgetésünk elején belevágnak a szerecsenmosdatásba, akkor szíveskedjenek mondani nekem valamit. Mi történt öt év alatt Zuglóban? Mondjanak egy érdemleges eredményt!

Mi történt nyolc hónap alatt a fővárosban, azon kívül, hogy a Nagykörútra és az Üllői útra festettek két hosszú, sárga vonalat?

Járványveszély volt. Ezt nem lehet akceptálni?

Négy évig ezt fogják hallani, de én nem szeretném az új főpolgármestert bántani, nem is nagyon szoktuk egymást, csak néha-néha: például amikor arról volt szó, hogy én segédkeztem a Városliget átadásában. Pedig a Városliget egy törvény alapján került az államhoz, és arról se feledkezzünk el, hogy a Városliget nem csak a főváros, de Zugló tulajdona is volt. Zugló polgármestere semmilyen lépést sem tett ez ellen a törvény ellen. Nem tudom, tudják-e, hogy ki volt Zugló polgármestere ekkor.

Karácsony.

Szóval, ha én segítettem a Városliget államnak adásában, akkor Zugló polgármestere miért nem? De nem is tehetett semmit, mert egy törvény alapján került az államhoz. Én ragaszkodtam hozzá, hogy ott maradjon a Széchenyi Fürdő, az állatkert, és még jó néhány létesítményt megtartott a főváros. Zugló még ennyit sem tett meg. Akkor ki segédkezett, és ki nem segédkezett az államnak? Ez az, amiről beszélek, az online terepen semmi szerepe nincs a valóságnak.

Ezek szerint a Magyar Nemzetben, a Magyar Hírlapban és a Lokálban mindig csak a színtiszta igazság van, mert azok print lapok?

Ezt nem mondtam. De azért olyan dolgokat nem írnak le a printben, amik az online terepen megjelennek. Ott gyakorlatilag nincs felelősség.

Ön olvasta a Lokált a főpolgármester-választás másnapján?

Nem.

Akkor biztos azt sem vette észre, hogy hétfőn nem, de még kedden is csak apróbetűvel szedve, a belső oldalak valamelyikéről derült ki, hogy ki az új főpolgármester.

És maguk olvasták a múlt héten a Népszavát?

Nem.

Ha azzal, amit a múlt héten a Lánchíd felújításáról írt a Népszava, szembejönne a valóság, akkor bemutatkoznának egymásnak. Huszonöt évig voltam Budapesten polgármester, egy évtizedig pedig főpolgármester.

Ne akarják nekem bemutatni a divatos kommunikációt, mert kevesen vannak, akik ezt nálam jobban ismerik.

Ha már a kommunikációnál tartunk: nem kell többé Karácsony Gergely ellen kampányolnia, úgyhogy át is térnénk egy másik témára.

Nézzék, ha ebben a stílusban beszélgetünk, akkor köszönjünk el, jó?

Sajnálatos lenne, mert még van egy csomó kérdésünk, például az új megbízatásáról, mint miniszterelnöki tanácsadó.

Azért ezt ne zárjuk le! Mi az, hogy nem kell Karácsony ellen kampányolnom?

Ön úgy érzi, hogy kell kampányolnia ellene?

Miért, én kampányoltam ellene? Maguk kérdéseket tettek fel, azokra én válaszoltam. Egyelőre Karácsony úr minden nap a hvg.hu-n, a 444-en naponta kétszer megjelenik. Facebookozik éjjel-nappal. Most maguk idejönnek, feltesznek egy kérdést, én válaszolok rá, aztán meg, mivel nem tetszik a válasz, azt mondják nekem, hogy miért kampányolok Karácsony ellen! Így nem érdemes beszélgetni. Ez olyan mértékű prekoncepció és elfogultság, hogy nem tudom, érdemes-e beszélnünk.

Ezek szerint akkor Karácsony tanácsot sem kért öntől idáig? Ugyanis a hivatal átadásakor még szó volt errőla lehetőségről.

Nézzék, nem foglalkozom Karácsonnyal. Én nem keresem. Ha nem merült volna fel a Lánchíd-ügy, és nem kérdeznének meg erről, most se foglalkoznék vele. Már nem akarok visszakerülni a döntéshozói körbe. De nem kellene a főpolgármester úrnak ártatlan arccal olyanokat mondania, amik nem igazak, vagy csak részben igazak.

Ön, mint a miniszterelnök tanácsadója milyen tanácsot ad Orbán Viktornak a Lánchíd ügyében?

Ne haragudjanak, van Budapestnek egy legálisan megválasztott főpolgármestere: az ő dolga, hogy a Lánchíddal foglalkozzon.

A Lánchíd alapvetően a főváros kompetenciája, és nem a kormányé.

Akkor semmilyen tanácsot nem ad a kormánynak, oldja meg a főváros?

Nekem is minden forintért meg kellett küzdenem. Egyszer se hallottam a kilenc év alatt, hogy egy újságíró odament volna Demszkyhez, és megkérdezte volna: „Maga most mit csinálna? Maga hagyta ott a 3-as metrót, meg félig a 4-est, maga milyen tanácsot adna Tarlósnak?” Nekem mindig azt mondták, ne mutogassak vissza, én vagyok a főpolgármester, itt van a probléma, oldjam meg.

De a problémákat megoldani azért könnyebb úgy, hogy a Fidesszel egy politikai családba tartozott, ellentétben most Karácsonnyal.

Én tényleg önállóan gondolkoztam és dolgoztam, és sok csatám volt a Fidesszel is.

Ettől függetlenül a Fidesz támogatta önt, és politikailag is azonos alapokon álltak.

Óbudát tizennégy évig kisebbségben vezettem, senki észre se vette. Soha nem nyavalyogtam, soha nem panaszkodtam, és a velem szimpatizáló újságírók soha nem siettek a segítségemre. Ne tőlem kérdezzék, hogy hogyan oldanám meg most Budapest problémáit!

Azért kérdezzük, mert ön lett a miniszterelnök tanácsadója budapesti ügyekben is.

Ki mondta azt, hogy budapesti ügyekben is én lettem a tanácsadója?

Miért, nem?

Jól tudják, hogy nem. Olvashatták a megbízásomat a sajtóban.

Akkor milyen ügyekben ad neki tanácsot?

Ez az én dolgom és a miniszterelnöké. Egyébként letettem már anyagokat a miniszterelnök úr asztalára közlekedési ügyekben...

Ami pont Budapesttel volt kapcsolatos. Ha azt mondja, hogy a főpolgármester dolga intézni Budapest ügyeit, akkor ön miért van itt, és ad tanácsokat fővárosi ügyekben a miniszterelnöknek?

De mi köze ehhez a Lánchídnak?

Az is része Budapestnek és a budapesti közlekedésnek, nem?

Köszönjünk el egymástól, jó? Ennek így nincs értelme.

Azt szeretnénk, ha elmagyarázná, hogy ha minden a főpolgármester dolga, akkor mi értelme annak, hogy ön tanácsokat ad a miniszterelnöknek fővárosi ügyekben is.

Viszontlátásra! Nincs értelme magukkal beszélgetni!

Akkor ön úgy gondolja, hogy a tanácsadói munkája felesleges?

Miért provokálnak folyamatosan? Azt hiszik, ezzel segítenek a Lánchídon? Nem gondolom, általában országos ügyekkel foglalkozom: az M0-s körgyűrűvel, a 8-as út megépítésével az M7-M5 között, árvízvédelemmel, mérnöki kamarával, mérnökakadémiával, a teljesség igénye nélkül sorolom. Húsz-negyven oldalas anyagokat készítek.

És ott volt a kiszivárgott levélben leírt közlekedési terv, ami Budapestről szólt.

A miniszterelnök megkérdezte tőlem, hogy a pandémia idejére milyen közlekedési intézkedéseket lenne érdemes hozni. Egyébként egyáltalán nem csak budapesti ügyek voltak abban a levélben: benne volt az M0-s körgyűrű, és más, Budapesttől független dolgok is. Ezt valaki kilopta, és eljuttatta a Népszavának, ami aztán szelektíven, a szája íze szerint idézgetett belőle, némiképpen át is írva a szöveget. Például soha, sehol nem mondtam azt, hogy meg kell szüntetni a fogaskerekűt.

Nem érdekel egyébként, mert nem titkolok semmit, de az az érzésem, hogy tőlem is azért kérdeznek most ilyeneket, mert nem tudnak mit kezdeni azzal, hogy az új városvezetés nyolc hónapja nem kezd semmit a Lánchíddal. A levél kilopására lehet mondani, hogy nem nagy ügy, bár ezen az alapon a miniszterelnöknek szóló bármilyen anyag kilopható persze.

Akkor Orbán Viktor nem kért öntől tanácsot a Lánchíd ügyében?

Nem. Miért kért volna?

Ha a budapesti közlekedéssel kapcsolatban kért...

Nem állami tulajdon a Lánchíd, és nem a miniszterelnök dolga felújítani a Lánchidat.

Viszont ha már szóba hozta, hogy más közlekedési ügyekről is volt szó a kiszivárgott levélben: kiderült, hogy a MÁV sok mellékvonalát bezárják, illetve egyes mellékvonalakon komoly járatritkítások lesznek a járványra hivatkozva. Ezt is ön javasolta?

Maguk tudják, mi volt abban a levélben?

Nem a levélről beszélünk, hanem a MÁV mellékvonalainak hivatalosan is bejelentett megnyirbálásáról. Ön február óta ott ül a MÁV igazgatóságában, feltesszük, tudott erről. Támogatta ezt az ötletet?

Mi ez, kihallgatás? Én nem vagyok a maguk beosztottja.

De ott ül egy döntés kapcsán érintett, közszolgáltatást végző cég igazgatóságában.

Az igazgatóság nem tárgyalt erről, amióta a tagja vagyok. Annyit írtam abban a levélben, hogy a szárnyvonalakon szerényebb a forgalom. Ezeket buszokkal ki lehetne váltani, egyeztetni kellene a menetrendeket. Teljesen logikus, hogy össze kéne vonni a MÁV-ot és a Volánt: a Volán lehetne a MÁV leányvállalata akár. A szárnyvonalakat pedig nyilván egyenként kell vizsgálni. Van olyan, amelyikre szükség van, de olyan is, ahol egy szerelvényen négy utas utazik. Ennek így nincs sok értelme.

De logikusan a kieső vonatjáratok helyett közlekedő pótlóbuszok plusz költséggel járnak, nem?

Még egyszer mondom: a MÁV igazgatósága, mióta ott vagyok, ezt az ügyet nem tárgyalta.

Akkor ezt már korábban eldöntötték, és valamiért csak most hozták nyilvánosságra?

Ki döntött el mit? Össze-vissza beszélnek, ne haragudjanak!

Két hete derült ki, hogy komoly járatritkításokra készülnek a vasúti mellékvonalakon, miközben ön február óta tagja a MÁV igazgatóságának. Ha amióta ön az igazgatóságban ül, nem volt erről szó, akkor logikusan vagy az lehetséges, hogy már azelőtt döntöttek erről, hogy ön igazgatósági tag lett, vagy az igazgatóságot megkerülve döntött valaki időközben.

Ha igaz, amit most maguk mondanak, akkor valószínűleg ezt előbb eldöntötték. De még egyszer mondom: ahhoz képest, amilyen állapotban van a Lánchíd, és amennyi minden történt Budapesten nyolc hónap alatt, elég érdekes az önök fellépése. Kicsit szórakoztató, azt kell mondjam.

Nem csak budapestiek élnek az országban, és a félreeső kisebb települések lakóinak – ahol egyes helyeken emiatt csak napi egyszer-kétszer fognak járni vonatok – ez nagyon is fontos.

Mit tudok én erre mondani? A budapestieknek milyen fontos a Lánchíd, vagy milyen fontos volt a 3-as metró? Idétlenkednek az M3-as metró ajtójában a fakockával, amivel tájékozatlan, neoprimitív emberek humorizálnak azóta is, de azért utána egyik pillanatról a másikra csak megszűnt hirtelen a metróajtók problémája.

Nem erről kérdeztük.

De beszélek erről is. Maguk kérdeznek, amit akarnak, én pedig válaszolok, amit gondolok.

Azért kérdeznénk még öntől, mint MÁV-igazgatósági tagtól: végleges a járatritkításokról szóló döntés? Vagy ha vége a járványnak, visszasűrítik a járatokat?

Ez nem igazgatósági, hanem operatív kérdés, és a vezérigazgató hatáskörébe tartozik. Gondolom ezt azért kérdezik, mert Budapesten botrány volt a BKV járatritkításaiból a járványidőszak alatt, és arról beszéltek, hogy sűríteni kéne a járatokat, hogy ne kerüljenek egymáshoz közel az emberek. Most jól átterelnék ezt a vitát a MÁV-ra, és akkor nem kell arra válaszolni, hogy miért voltak Budapesten járatritkítások, igaz?

Ön egyébként mikor utazott utoljára vonattal?

Nagyon régen.

Körülbelül?

Ez most miért tartozik ide?

Ha valaki egy állami cég igazgatóságában ül, releváns kérdés, hogy milyen gyakran találkozik azzal a szolgáltatással, amit a cég végez.

Akkor az releváns kérdés, hogy az ezt megelőző években miért nem utaztam vonaton?

Azóta, hogy igazgatósági tag lett, eltelt pár hónap.

Kedves hölgyeim, hadd kérjek maguktól valamit: ne idétlenkedjenek velem! Huszonöt évig voltam Budapesten polgármester. Azt hittem, valami értelmes interjút szeretnének.

Szóval nem szokott vonattal járni.

Február óta vagyok ott, miért járnék vonattal?

Hátha ihletet kap, hogy mit lehetne csinálni, hogyan lehetne javítani a MÁV szolgáltatásain.

Csak azért üljek fel a vonatra, hogy valahova elmenjek vonattal?

Ön a MÁV igazgatósági tanácsában ül. Ilyen pozícióban nem ül fel az ember a vonatra, hogy tudja, milyen körülmények fogadják ott az utasokat?

Kicsit sajnálom, hogy belementem ebbe az interjúba. Nem gondoltam, hogy ennyire komolytalanok lesznek. Többen óvtak tőle.

Ez nem komolytalan: ha valaki bent ül egy cég vezetőségében, akkor legitim elvárás felé, hogy időnként találkozzon azzal, milyen szolgáltatást nyújt az általa is vezetett cég.

A főpolgármesternek is meg kellene személyesen tapasztalni, hogy milyen állapotok uralkodnak abban a nyugdíjasházban, ahol tucatjával halnak meg az emberek, igaz? Karácsony Gergely hányszor járt a Pesti úton?

Ha ön lett volna a főpolgármester a járvány alatt, elment volna?

Beszéljünk először arról, hogy akinek ez a dolga lett volna, az ezt hányszor csinálta meg. Ha erre tudnak mondani valamit, akkor folytassuk a beszélgetést! Mert ehhez képest sületlenségeket kérdezni tőlem, hogy hányszor ültem fel a vonatra, ez szemtelenség. Vagy idejönnek, és komolyan beszélgetnek velem, vagy...

A mi és olvasóink adójából is finanszírozott állami cég vezetése és az általa végzett szolgáltatás minősége közügy, akkor is, ha ezt a tényt szemtelenségnek tartja.

Nem azt tartom szemtelenségnek. Az én feladatom nem az, hogy utazgassak a vonaton, egyébként pedig a pandémia előtt hetekkel kerültem be az igazgatóságba.

Akkor a pandémia után fog utazni vonattal?

Mi közük hozzá? Lehet, hogy fogok. Valószínűleg meg fogom nézni az új vonatokat. De most erről akarnak írni? Hogy utazom-e majd vonaton? Ha kell, ha nem?

Ez is releváns kérdés. De van még sok más releváns kérdésünk is.

Felejtsék el ezt az interjút úgy, ahogy van!

Most már menjünk tovább!

De nem járulok hozzá.

Ez egy on record interjú, most már nem lehet letiltani.

Micsoda? Dehogynem lehet!

Azért elmondjuk, miről akartuk még kérdezni: a tanácsadóságáról, hogy egyetért-e azzal, hogy Orbán Viktor büntetni akarná Budapestet, ahogy arra Karácsony Gergely panaszkodik. De kérdeznénk még a jövő évi költségvetésről is, hogy az valóban a nemzet érdekével ellentétes-e, mint azt az ellenzék állítja.

Idejönnek, és ilyen agresszív, prekoncepciókon alapuló kérdéseket tesznek fel nekem.

A költségvetés nem komoly téma ön szerint?

Ne haragudjanak, maguk úgy viselkednek itt, mint az óvodában. Járnak ide baloldali újságírók is, de azokkal lehet értelmesen beszélgetni. Azok nem úgy jönnek ide, hogy „nekem tetszik a Geri, és most akarunk neki segíteni”.

Mi ilyet egy szóval sem mondtunk. Az viszont komoly kérdés, hogy ön szerint bünteti-e a kormány Budapestet vagy sem.

Én is elmondtam annak idején, hogy ha az a kérdés, hogy többet kell-e a városnak kapni, mindig azt mondtam, hogy többet kell. De mi az, hogy bünteti? Azt hiszik, hogy Demszky idejében a liberális-baloldali kormányok akár szja-ból, akár GDP-arányos bevételből többet hagytak a fővárosban? Ezt Demszky is mindig szóvá tette. Egy fillérrel sem kapott többet fajlagosan akkor a város az állami büdzséből, mint amennyit a 2020-as költségvetésből most kap. Tisztességtelen dolognak tartom, ami most folyik az ellenzéki propagandában.

Lesz egy olyan törvénymódosítás, aminek értelmében kormányrendelettel ki lehet alakítani az önkormányzatok területén speciális gazdasági övezeteket, ahol az iparűzési adót át fogják csoportosítani a megyei önkormányzatokhoz. Ön, mint aki sokáig polgármester volt kerületi és fővárosi szinten is, mit gondol, ez nem korlátozza súlyosan az önkormányzatiságot?

Nem tudom megítélni, mert nem tudom, mi szerepel pontosan ebben a törvényjavaslatban.

Nem olvasta, nem érdekelte?

Nem jutottam el oda, hogy elolvassam.

Pedig ez pont kapcsolódik ahhoz, hogy Budapest mennyi pénzt kap.

Maguk szerint pártatlan kérdéseket tesznek föl?

Ez releváns kérdés egy olyan emberhez, aki önkormányzati szinten dolgozott hosszú ideig.

Nem arról van szó, hogy ki szerint mi a releváns, ez ettől független.

Önök szerint ezek pártatlan kérdések?

Ezek fontos kérdések. A kormány megpróbál elvenni forrásokat a helyi önkormányzatoktól, és a megyei önkormányzatokhoz csoportosítani azokat. Ha ön városi vagy kerületi polgármester lenne még most is, mit szólna ahhoz, ha a pénze egy részét kivennék a zsebéből, és odaadnák másnak?

Már nem vagyok az. Mindenkinek a maga csatáját kell megvívnia.

Maguk önkormányzati szakértők?

Elolvastuk ezt a törvényjavaslatot, ami igazságtalannak tűnik. Ön viszont valóban önkormányzati szakértő, ezért kérdezzük önt, hogy mi erről a véleménye.

A törvényt nem véleményezem, mert azt nem olvastam, és jelenleg nem feladatom ezt megtenni. Sokan még mindig úgy élnek, mintha én lennék a főpolgármester. Nyolc hónapja van egy legitimen megválasztott főpolgármester, neki ki kell alakítani egy önálló álláspontot, és azt meg kell tudni védeni – ahhoz persze önállónak kell lenni, a DK-val a háta mögött nem megy. Attól kezdve, hogy a DK elvitte a III. és a XVIII. kerületi polgármestereket, eztán amit Gyurcsány Ferenc nem akar, az nem megy át a fővárosi közgyűlésen. Ez egyszerű matematika.

Jobb főpolgármester eddig Karácsony Gergely, mint Demszky Gábor volt?

Milyen teljesítmény alapján kellene ezt a következtetést levonni? Feltettem az előbb a kérdést, de nem válaszoltak rá: mondjanak egy értelmezhető teljesítményt Karácsony Gergely főpolgármester úr nevéhez kötődően! Senki nem tud mondani egyet sem. Ismerem a főpolgármester urat, zuglói polgármesterként bent ült a fővárosi közgyűlésben: alapvetően nem tartom őt rossz embernek. Más kérdés, hogy mit gondolok a teljesítményéről, de azt nem akarom elmondani.

De egy bizonyos: az nem egy főpolgármesteri magatartás, hogy állandóan panaszkodok a Facebookon, és azt mondom: mindig mindenért más a felelős, én ott se voltam, nem tehetek róla, engem félrevezettek. Ebből megélni lehetetlen. A főpolgármesteri egy nehéz pozíció: sokszor érzi úgy magát az ember – és emiatt sajnálom is Karácsony Gergelyt – mint a búzaszem, amikor beesik a malomkövek közé. Ezt valaki vagy meg tudja oldani, vagy nem. Egy főpolgármesternek nem úgy kell harcolni, hogy Facebookon bátorkodik.

Akkor mit kéne csinálnia?

Mindenki felnőtt ember, mindenki a saját belátása szerint kezelje azt a pozíciót, ahová került. Ezt tette Demszky a maga módján, ezt tettem én is, ezt kell tennie Karácsony Gergelynek is. Személy szerint Karácsony Gergelyt alapjában becsületes embernek tartom. Egyébként emberként szenzibilisebbnek tartom Karácsony Gergelyt, de Demszky Gábor jóval erősebb egyéniség volt. A Pesti úti idősotthon esetében is azt gondolom, ha ott egyáltalán kimutatható jogi felelősség, az inkább az intézményvezetőt terheli.

Viszont a politikai felelősség más kérdés. Ami valakinek a ciklusában történik, azért a politikai felelősséget el kell vinnie a főpolgármesternek. Mese nincs! Ami 2019 októbere után történt, azért a politikai felelősség Karácsony Gergelyé, akár tetszik ez maguknak, akár nem!

Mi nem nyilvánítottunk ebben a kérdésben véleményt.

Szó szerint nem, de a kérdéseikkel és a témáikkal egyértelműen igen.

Ha Karácsonnyal készítünk interjút, neki is ugyanúgy feltesszük a számára nehéz, az ő véleményének ellentmondó kérdéseket. De beszéljünk magukról a fővárosiakról: a kormány gyakran mondta azt a járvány alatt, hogy fegyelmezetlenek a budapestiek, nem tartják be a kijárási korlátozásokat. Ön szerint a budapestiek hogyan viselkedtek a járványhelyzet alatt?

Honnan tudjam? Én magam is karanténban voltam. Nem hallottam a kormánytól ilyen megjegyzést, amit idéztek.

Ki se ment az utcára?

Kimentem néha a feleségemmel vásárolni, de nem fogok véleményezni valamit, amiről nincs közvetlen tapasztalatom. Egyet tudok: hogy a ma annyira sztárolt, nyugati mintaországokban hogyan alakult a mortalitás. Belgiumban, ahol osztják a demokráciát és az észt, százezer emberből nyolcvankettő meghalt a járványban. Angliában, Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban hatvan körül vagy afölött. Ez a szám még Ausztriában is hét. Magyarországon százezer lakosra 4,6 haláleset jutott. Akkor miről beszélünk? Annak nincs jelentősége, hogy hol mennyit teszteltek. Az egyetlen szám, ami mond valamit, az a mortalitás. Sehol nem tudják pontosan, hány ember volt fertőzött. Ahhoz mindenkit tesztelni kellett volna, ami sehol nem történt meg.

Ezeknek az adatoknak az összehasonlítása azért torzít, ugyanis másképp számolnak a statisztikákban. Belgiumban azt is koronavírus miatti halottnak tekintik, aki nem biztos, csak esélyes,hogy abban halhatott meg, Magyarországon viszont csak azt tekintik a koronavírus áldozatának, aki igazoltan koronavírus-fertőzött volt.

Honnan tudják ezt maguk?

Megtalálhatók ezek az információk a világsajtóban és a hivatalos belga közlésekben. Vagy ön ezt nem hiszi el?

Nem.

Akkor azt gondolja, hogy a belga halottak mind igazolt koronavírusos betegek voltak?

Elmondtam már sokszor ellenzéki újságíróknak: ne akarják jobban tudni, hogy mire gondolok, mint én!

Ezt a feleségemtől elviselem, de tőle is nehezen. A belga áldozatokról nem tudok állításokat megfogalmazni.

Csak azt mondtuk, hogy a belgák másképp számolnak a koronavírusos statisztikákban, mint mi.

Mindig mondom: a neoliberálisok legnagyobb ellensége a matematika. Ha egyszer százezer emberből több, mint nyolcvan belehal valamibe Belgiumban, Magyarországon pedig kevesebb, mint öt, akkor nekem mindegy, hogy a neoliberálisok milyen kommunikációs paneleket találnak ki.

Ettől még tény, hogy Belgiumban azt is beleszámolják a koronavírusos halálozási statisztikákba, akinek nem volt pozitív koronavírustesztje, de hasonló tüneteket produkált, és ez alapján feltételezik azt, hogy ő a koronavírusba halt bele.

Ezt most maguk nagyon bátran állítják, de én erről nem tudok. Ezt talán a 444-ben olvasták?

Nem, erről mi magunk is írtuk az Azonnalin, miután alaposan utánanéztünk.

Ennek maguk nem tudtak hitelesen utánanézni, maradjunk abban.

Akkor a nyugati államok hivatalos honlapjain hazudnak?

Nem biztos, de könnyen lehet...Előfordult.

Azért, mert nem nyomtatva, hanem online közlik az adatokat?

Nem szeretem, ha a szavamba vágnak, én sem vágok a magukéba.

De akkor ennyi erővel azt se higgyük el, amit a magyar állami szervek honlapjain látunk?

Azt akarja, hogy válaszoljak a kérdésre? Vagy maguk azt megválaszolják, és mielőtt még válaszolnék, elmondják a következő kérdést? Szent meggyőződésem: azt, hogy mennyi fertőzött van, egy országban sem tudják. Azt csak akkor lehetne tudni, ha egy időben az ország minden lakosát letesztelnék. Az bizonyos, hogy Belgiumban sem tudja senki, hogy hány ember fertőződött meg. Ami biztos szám van, az egy: a mortalitás. Ez tényszám, az összes többi nem az.

A mortalitási számokban megmutatkozó magyar siker kinek az érdeme ön szerint?

Az, hogy mi siker és mi nem siker, döntse el mindenki magában. Én csak számokat idéztem. Ezeket maguk is ellenőrizhetik. Egy emberért is kár – ezt szögezzük le, mielőtt még valami fantazmagória erőre kapna az interjú nyomán.

Kinek köszönhető, hogy nálunk ilyen jók ezek a számok? A kormánynak? A besegítő önkormányzatoknak? A fegyelmezett magyar lakosságnak?

Mit segítettek be az önkormányzatok? Ezt nem tudom.

Sok önkormányzat tett plusz intézkedéseket, például fertőtlenítették a közterületeket, vagy segítettek az iskoláknak az online-oktatásban...

Nem sokat foglalkoztam ezzel, de a Pesti úti eredmények látványos sikernek nem mondhatók. Ott is elhangzott – visszatérve az online médiára – az a nevetséges hazugság, hogy az intézményvezető fideszes.

Annyira fideszes, hogy azt az embert én Demszkytől örököltem meg. Demszky idejében ő azt az ügyosztályt vezette éppen, amelyik felügyelte az idősotthonokat.

Milyen volt a munkakapcsolatuk? Jó szakembernek tartotta?

Nem volt vele különösebb bajom. Ő osztályvezetőként át akart menni a minisztériumba, valami miatt az végül nem sikerült neki. Ezután visszajött, és mondta, hogy mivel ő ott lakik a XVII. kerületben, nagyon szívesen vezetné a Pesti úti idősotthont. Mivel az azt felügyelő ügyosztály vezetője volt, ezért ki lehetett oda nevezni. De hozzánk ilyen panaszok, mint amilyenek az elmúlt hónapokban voltak, nem érkeztek. Március 20-áig – ezt maga Karácsony Gergely jelentette be – volt az idősotthonban napi nyolc órában orvos. A Pesti úti idősotthon ügyét én nem fogom egészében minősíteni, de a politikai felelősség elől – még egyszer mondom – nem lehet elmenekülni.

Ez a legfontosabb tulajdonsága egy főpolgármesternek, hogy nem menekül a politikai felelősség elől?

Tudják, hogy mi az, hogy szükséges, de nem elégséges feltételek? A szükséges feltétel azt jelenti, hogy annak hiányában valaki nem tudja megoldani a feladatot. De ha azok megvannak, azok még nem biztos, hogy elégségesek is.

Mik az elégséges feltételek?

Ez hosszú fejtegetést igényel. Ha engem kérdezett volna meg a főpolgármester úr, elmondtam volna például, hogy nem egy jó döntés, hogy a városvezetésben egy műszaki ember sincs.

És a kormányban van elég műszaki ember?

A szaktárcánál biztosan. Ahol kell, ott van. Mint műszaki ember, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja Palkovics miniszter úr. Pintér belügyminiszter úr sem vádolható rutintalansággal és a szakmai ismeretek hiányával. Ehhez képest Budapesten Tüttő Katának – aki egy okos közgazdász lány – kell most fejlesztési feladatokkal foglalkozni, miközben egyébként ő üzemeltetési helyettes. Az üzemeltetési kérdésekben viszont rendszeresen a humán helyettes nyilatkozik.

Mióta tanácsadója, mi volt a legjobb tanács, amit adott Orbán Viktornak?

Ezt tőle kérdezzék meg.

Akkor olyat mondjon, amiről úgy gondolta, hogy nagyon hasznos lesz neki!

Ezt nem mérlegeltem. Azt írom le, amit helyesnek tartok.

Gyakran találkoznak Orbán Viktorral?

A pandémia idején személyesen nem, de telefonon gyakran beszélünk.

Orbán Viktor is régóta Budapesten lakik, akkor miért kér öntől tanácsokat Budapest ügyeiben?

Elsősorban országos ügyekkel foglalkozom. Ne is próbálják azt a hamis látszatot kelteni, hogy budapesti tanácsadó vagyok! Erre is többedszer térünk vissza.

A főpolgármesterségből mi hiányzik a legjobban?

Engem már gyerekkoromban sem érdekelt a pénz, de mindig érdekelt a hatalom, amit nem csak rosszra lehet használni. Az eszem tudja, hogy nem jártam rosszul, hogy nem folytattam a főpolgármesteri munkát. Voltaképpen azt is mondhatom, hogy hibát követtem el azzal, hogy mégis elvállaltam a jelölést.

Úgy érti, jobb lett volna emelt fővel távozni, mintsem egy választási bukással?

Ez egy nagyon udvarias megfogalmazása a dolognak. De a lényeg: a döntéshozói szerep, hogy az embernek munkája során van egy harmincezres humáninfrastruktúrája, hiányzik.

Az, hogy ez a befolyás megszűnt, és nem tudok semmihez hozzászólni, azért hiányzik. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem. Fejben rendben vagyok, de lélekben nem hiszem, hogy valaha is igazán fel fogom dolgozni a történteket.

Más lett volna, ha magam szállok ki, de azért összességében ki vagyok békülve magammal. Sehol nem szereztem volna ennyi tapasztalatot. Főleg emberileg.

Kit látott volna szívesen utódjának, vagy ki lehetne Karácsony kihívója 2024-ben?

Ez jó kérdés. Lehetséges, hogy van valamennyi kapcsolat a lehetséges utód személye és aközött, hogy mégis el kellett vállalnom a főpolgármester-jelöltséget. De nem az én kompetenciám kitalálni, hogy ki legyen az utódom.

Fürjes Balázsra azt mondaná, jó ötlet?

Nehezek ezek a személyi kérdések. Karácsony Gergelyről is azért nyilatkozom nehezen, mert őt alapból nem tartom rossz embernek, sőt, emberileg, mint említettem, jobb lelkű, mint Demszky volt. Fürjes Balázs nem mondom, hogy a barátom, de nagyon jó munkatársam volt. Konkrét személyt nem akarok megnevezni, de van a kerületi polgármesterek között az én politikai közösségemből is olyan személy, aki bizonyos szempontból alkalmas lenne főpolgármesternek, én mégse támogatnám soha. Főleg emberi okokból.

Miért?

Ez messzire vezet, ne menjünk bele. Van olyan is, aki szerintem talán alkalmas lehet, de nem akarok ártani neki azzal, hogy megnevezem. Van a pesti oldalon polgármester, aki szintén mérnök, és esetleg alkalmasnak tartanám arra, hogy ezt a feladatot ellássa. Ellenzéki oldalon a XIII. kerületi polgármestert, Tóth Józsefet messzemenőkig rátermettebbnek látom Karácsony Gergelynél. Nem mondom, hogy Tóthtal barátok lennénk, de nagyon jó munkakapcsolatban voltunk. Ő egészen kiváló ember, együttműködő, lát a pályán és nagyon önálló.

A mi oldalunkon is van valaki, akit én elvileg felépíthetőnek tartok. Az illető egy hölgy, de nem fogom megnevezni.

