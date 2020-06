Gulyás: eltörlik a vásárlási idősávokat

Annak kapcsán, hogy a miniszterelnök a napokban tárgyalt a V4-ekkel elhangzott egy olyan kérdés, hogy sikerülhet-e a V4 keretében átgondolni az Izraellel kapcsolatos boszorkányüldözést? Gulyás Gergely elmondta, a magyar diplomácia, ahol lehet, az Európai Unión kívüli államokkal is együttműködik, Izraellel ez a földrajzi helyzetéből adódóan is előnyös. Nem szabad kipécézni államokat és olyan nyilatkozatokat elfogadni, amely rontja a kapcsolatokat és semmi hasznuk. Gulyás Gergely azt is elmondta, az Európai Unió nyomását nehéz értelmezni akkor, ha az egyetlen gazdasági szuperhatalom Németország.

Azt is megkérdezték a tárcavezetőtől, hogy Magyarország hogyan kíván koronavírus elleni vakcinákhoz hozzájutni? A miniszter elmondta, Jakab Péter és a pécsi egyetem felelős a vakcinák fejlesztéséért. Minden lehetőséget meg kell adni a magyar orvostudománynak arra, hogy mi fejleszthessünk ki vakcinát és minél többet megtudhassunk a vírusról.

– Ha ez mégsem sikerül, akkor támogatnunk kell azokat a nemzetközi fejlesztéseket, amelyek hitelesen és hatékonyan dolgoznak a fejlesztésen, de ilyenről egyelőre nem tudunk – jegyzete meg a miniszter.

– Ha lesz vakcina, annak a beadatása kötelező lesz? – hangzott el a kérdés, amire a miniszter kijelentette: nem a kormány, hanem a szakemberek fognak válaszolni.

– Kár aláírást gyűjteni az augusztus 20-ai tűzijáték ellen, mert még egyáltalán nem biztos, hogy meg lehet majd rendezni.

Mi a baloldaltól vettük át a fővárost csődközeli helyzetben, ők viszont 180 milliárdos többlettel kapták meg, a járványhelyzet pedig 1200-2000 milliárdos kiesést okozott a költségvetésben, ezért irigyli Karácsony Gergely problémáit- – ismételte meg Gulyás Gergely.

Azt is megkérdezték, tervezik-e módosítani a költségvetést a rendvédelmi szervek költségeinek növelését, egy magyarországi Antifa szervezet Facebook-posztja alapján? Gulyás Gergely elmondta, az általuk képviselt sajátos életfilozófia egyelőre nálunk még csak magányos szerzők írásaiban mutatkozik meg. Arról is beszélt, hogy igyekeznek elérni, hogy a GDP 2 százalékos részét fordítsák honvédelemre, de emellett az Antifa posztja miatt nem terveznek külön emelést. A miniszter jelezte, már most 110 milliárddal nagyobb összeggel gazdálkodhat jövőre a honvédelem.

A világban zajló zavargásokkal kapcsolatban Gulyás elmondta, földrajzilag közel vannak, de társadalmilag nem. Hozzátette, valójában évek óta a nemzetállamok lerombolása a célja a hasonló eseményeknek és az őket kiváltó folyamatoknak.

A tárcavezető megismételte: két dolog miatt élénkült meg újra a migránsforgalom, az egyik a járvány vége, a másik, hogy Afrikában és Ázsiában kevésbé biztosított a járványkezelés.

– Nem tudni, a járvány második hulláma milyen erős lesz, ha valóban szeptember-októberben jön ez el, készül-e akciótervvel a kormány, akár az oktatás kapcsán? – hangzott el a kérdés, amire Gulyás Gergely úgy válaszolt, a digitális oktatás, bár nagyon sokaknak nehézséget jelentett, mégis sokkal jobban vizsgázott, mint azt a legtöbben várták.

Fejlesztése azonban továbbra is fontos.– A kórházak fel vannak készülve a védekezésre, van annyi lélegeztetőgép, hogy még a legtragikusabb helyzetben is mindenkinek jusson – folytatta a miniszter. Azt is jelezte, ne feledjük, hogy a legveszélyeztetettebb csoportot továbbra is a 65 év felettiek jelentik. Arról is szólt, hogy reményei szerint egy esetleges második hullám esetén iskolabezárásokra nem kerül sor, azonban felelős nyilatkozatot tenni erről jelenleg nem lehet.

Gulyás Gergely az egészségügyi reform kapcsán közölte, nem az ágyszámkapacitások felől közelítenek, hanem a kórházparancsnoki rendszer tapasztalatai alapján lehetnek változások, mert pontosabb adatokkal rendelkeznek, mint bármikor korábban. – Egy biztos, rosszul vannak elosztva a rehabilitációs és az aktív ágyak, ezért csak 66 százalékos az általános kihasználtság.

Márciusban bázisfinanszírozásra álltak át, ami nem mindig volt igazságos, tehát az egészségüggyel még a nyáron foglalkozni kell – hangsúlyozta Gulyás Gergely, aki a kórházak adósságával összefüggésben arról beszélt, hogy még most is van hiány az elmaradt műtétek miatt, amit pótolni fognak. Hozzátette: az idei évet nem lehet a korábbi szempontok szerint értékelni.

Az új okmányok kiváltásáról a miniszter elmondta, hat hónapig érvényesek még a járványhelyzetben lejárt okmányok.

A vásárlásról is kérdezték a kormányt, a miniszter elmondta, mindenki vásárolhat akármikor és akárhol, de csak maszkban.

A miniszter elmesélte, egyszer rászóltak egy benzinkúton, hogy viseljen maszkot, ez is bizonyítja, hogy a szabályokat mindenki komolyan betartja és ezt ellenőrzik is.

Hogy kik és mekkora összegeket kaptak területileg az előadóművészek és kulturális célok támogatására, később derül ki. A miniszter jelezte, az EMMI pályázata és a Magyar Művészeti Akadémia által lehetett juttatást igényelni, de nem csak az előadóművészetre, hanem akár múzeumok is igényelhették.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy koronavírus-tesztet csak alapos okkal lehet elvégeztetni az állami ellátórendszerben, egyéni célból csak magánszolgáltatónál lehet ilyet készíteni.

Gulyás Gergely szólt arról is, hogy a MÁV nyári menetrendre váltott, és ahol erre szükség van, korrekcióra is sor kerülhet.

A megmentett munkahelyekkel kapcsolatban megkérdezték, vannak-e adatai a kormánynak a jelenlegi munkanélküliségéről? Gulyás Gergely elmondta, a munkanélküli statisztikák kapcsán mindig zajlik a számháború, de idén év elején 4 millió 360 ezren dolgoztak.

Amikor azt mondják, százezres munkaerőhiány van, ez maximum ténylegesen csak száz ezer fő lehet.

– Több területen is hét-nyolcezerrel többen dolgoznak, mint a járvány előtt. A Honvédség ezer munkahelyet hirdet meg, később még kétezer embernek lesz lehetősége állományba kerülni – tette hozzá.

Gulyás Gergely azt is kijelentette, hogy a járványban tanúsított helytállásáért abszolút indokoltnak tartaná Müller Cecília tiszti főorvos állami kitüntetését.