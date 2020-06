Lezárhatják a Lánchíd járdáit a gyalogosforgalom elől

A híd állapota valamennyi szerkezeti elemére kiterjedően folyamatosan romlik, a tapasztalt súlyos problémák kezelése már lehetetlen – ez is olvasható a hivatalos mérnöki hídszemléről szóló,a Világgazdasághoz eljuttatott beszámolóban.

2020. június 18. 16:08

Csak remélni lehet, hogy a komplex hídfelújítás megkezdéséig rendelkezésre álló időszakban nem következik be nem várt esemény a hídszerkezetben – egyebek között erre az összefoglaló megállapításra jutott áprilisban az Msc–Főmterv konzorciuma a Lánchíd hídszemléjének elvégzéséről készített, 9. rajzszámú jelentésében. A vizsgálatsorozatot – amelynek több beszámolója is a Világgazdaság birtokába került – a Budapest Közút Zrt. rendelte meg. A szerződés értelmében a szerkezeti részek szemrevételezését a mérnöki irodák több alkalomra bontva végezték el.

Az áprilisi jegyzőkönyvben az olvasható, hogy a híd jelenlegi állapotában „nagyon nehéz bármilyen prognózist adni arra nézve, hogy mikortól várható a romlási folyamat egy intenzívebb, balesetveszélyesebb szakaszba fordulása”.

Az Msc–Főmterv azt is írja, hogy a korábbiakban már megfogalmazott aggodalmak továbbra is fennállnak, sőt az idő előrehaladtával súlyosbodnak. Általánosságban ugyan elmondható, hogy az öttonnás össztömeg-korlátozás bevezetése minden bizonnyal hozzájárul a Lánchíd állagromlásának lassulásához, a vasbeton szerkezet kapcsán viszont kiemelik, hogy számítani lehet arra, hogy kisebb betondarabok lehullhatnak a szerkezetről. Ezek esetlegesen kárt is okozhatnak a híd alatt, az alsó rakparton áthaladó gépjárművekben vagy akár a Dunán úszó járművekben.

A pályalemez vasbeton szegélybordáinak és az azokat alátámasztó acéltartóknak az általános korróziós állapota igen súlyos. A legnagyobb kockázat a déli oldali járdalemeznél áll fenn: ennek a gyorsuló romlása könnyen tömeges lemezbeszakadásba fordulhat át, ez pedig olyan mértékű balesetveszély rizikóját rejti – ez érvényes az északi oldalra is –, amely esetlegesen szükségessé teheti a hídi járdák lezárását a gyalogosforgalom elől. A járdalemez bárhol és bármikor átlyukadhat, ennek pontos helye és ideje nem prognosztizálható.

A fővárosi önkormányzat és Karácsony Gergely leállította a dél-pesti kerékpárút építését, pedig a 7,1 milliárd forintnyi összegű projekthez csupán kétszázmillió forintot kellett volna biztosítani. Eközben a Főpolgármesteri Hivatal arra vár javaslatokat, hogy milyen fejlesztések legyenek Budapesten. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter kérdésünkre leszögezte: a Lánchidat nem kívánják államosítani, a fővárosnak kell gondoskodnia a felújításáról.

Tudomásul kell venni, hogy a főváros nem ér véget a Nagykörútnál – mondta a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában tegnap Schnel­ler Domonkos, a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkára. Schneller arra a tegnapi, a Magyar Hírlapban megjelent hírre reagált, amely szerint többévnyi előkészítés, több száz millió forint ráfordítás után végül nem épül meg a dél-pesti kerékpárút. A projektet nyolcvan százalékban az Európai Unió állta volna, a 7,1 milliárd forintos beruházásból mindössze kétszázmillió terhelte volna a fővárosi önkormányzatot. Hozzátette: furcsállja, hogy míg a „kerékpáros-ellenesnek” kikiáltott Tarlós István előző főpolgármester elindította a bicikliút-fejlesztési programot, addig a „kerékpáros barátnak” tartott jelenlegi városvezető nemhogy gyorsítaná ezt, hanem leállítja. A helyettes államtitkár tárgyalásokat kezdeményez az érintett kerületek polgármestereivel a beruházás megmentése érdekében.

Nyolc hónapja nincs előrelépés a hídrekonstrukció kapcsán Fotó: Kurucz Árpád

A fővárosi önkormányzat közben egy külön honlapot hozott létre, amelyen a budapestiek javaslatait várják, hogy milyen irányba kellene fejlődnie a városnak. A Lánchíd ügyében pedig továbbra sincsenek érdemi válaszok a Városháza részéről.

A Magyar Nemzet megkérdezte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy előfordulhat-e: a kormány államosítja a Lánchidat, és kézbe veszi annak felújítását? Gulyás leszögezte: a Lánchíd a fővároshoz tartozik, a főpolgármesternek kell gondoskodnia a felújításáról. Gulyás úgy vélekedett, hogyha Karácsony Gergely keres, akkor találhat pénzt: a számos tanácsadó, főpolgármester-helyettes fizetése négy év alatt rengeteg forrást emészt fel.

A tárcavezető a Magyar Nemzetnek reagált a főpolgármester keddi közleményére is, amely szerint a tűzijáték károsítaná a Lánchidat. Elmondta: erre vonatkozó szakvéleményt nem láttak, ellenben a felújítás halogatása biztosan további károkat okoz. Az augusztus 20-i ünnepségekkel kapcsolatban közölte, azok költségei július közepéig kerülnek nyilvánosságra a szerződésekkel együtt, a részletes elszámolást pedig utólag teszik közzé. Gulyás Gergely szerint az ünnepségsorozatra szükség van a turizmus fellendítése céljából, az ágazat szenvedte el a legnagyobb kárt az elmúlt hónapokban.

– Azt szeretném kérni, hogy gyermekkorom legszebb emlékét, a tűzijátékot hadd éljék át az én ­gyermekeim is – közölte Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője egy keddi, budapesti sajtótájékoztatón Karácsony azon felvetésére, hogy a főpolgármester a Lánchíd felújítása érdekében törölné a Szent István napjához köthető programsorozatot és a tűzijátékot.

