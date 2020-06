Vajon vége van-e a járványnak?

Nálunk valóban látványosan csökkent a járvány, kevés a friss eset, s jelentősen kevesebb a halálozás. Szomszédaink egy részénél is ez a helyzet.

Mossuk meg és kulcsoljuk imára a kezünk

Koronavírus? Kézmosás és távolságtartás: ennyi a fegyverünk. A védőmaszkot nem sorolom ide, mert egymásnak ellentmondó hatása van. Kétségtelenül csökkenti annak a veszélyét, hogy én fertőzzek meg mást, s nekem is segít: tudatosítja bennem, hogy járvány van. Pozitív mellékhatás: ha rajtam van a maszk, nem nyúlok az arcomhoz. Veszélye viszont, hogy hamis biztonságérzetet ad, és ezért lazábban veszem például a távolságtartás szabályát.

Közben az emberek tépelődnek: Most volt vagy nem volt? Mármint koronavírus járvány. Sőt világjárvány. A védekezés nálunk eddig sikeres volt. Mi magyarok az elmúlt évszázadban, de mondhatnám, hogy Mohács óta, elszoktunk a sikertől. Nem is akarjuk elhinni, hogy most eredményesen helytálltunk: inkább kételkedni kezdünk mondván, hogy nem is volt komoly a veszély. Ez az egész csak felfújt lufi volt, bizonygatják, akik mindent jobban tudnak. Közben meghalt több mint félezer ember, s akik túlélték, azok között is sokan megszenvedték a betegséget.

Lássunk tisztán. A vírus itt van köztünk, s a határok megnyitásával, az utazások megindulásával nő az esély, hogy találkozunk vele. Ki jól, ki rosszul tűrte a kényszerintézkedéseket, és mára a többségnek elege lett az egészből. Pokolba tehát a kézmosással és távolságtartással, és a csuda sem fog nyár elején álarcosbálba járni, nincs farsang. Azt kérdezte tőlem valaki, hogy miért gondoljuk, hogy jön a második hullám? Hát ezért. Ha fellazul a fegyelem, ami eddig példamutató volt, akkor kezdődhet előről.

Nálunk valóban látványosan csökkent a járvány, kevés a friss eset, s jelentősen kevesebb a halálozás. Szomszédaink egy részénél is ez a helyzet, de például Romániában még nem. Hogy távolról sincs vége, azt abból is láthatjuk, hogy a WHO összesítésében a friss esetek száma még nő. Áprilisban világszerte naponta 70-90 ezer új fertőzöttet észleltek, most júniusban 100-130 ezerre ugrott fel ez a szám, sőt június 18-án 181 232-re, ami a valaha volt legnagyobb érték. A halálozásban van némi javulás: áprilisban 5-7 ezer, most 3-5 ezer a naponkénti koronavírus okozta halál. Szerintem nem a járvány csillapodott, hanem a kezelés lett eredményesebb.

Olyan gyógyszer, mint a baktériumokra ható antibiotikum a vírusok ellen nem ismeretes, de sok fertőző vírus ellen van hatékony védőoltás. A koronavírus ellen (még) nincs. Hogy lesz-e, azt sokan remélik, én is. Csak van egy kis kételyem. Voltak emberek, akik már kétszer is megkapták a fertőzést, azaz nem alakult ki náluk a fertőzés utáni védettség. Nem biztos, hogy könnyű menet lesz úgy legyengíteni a vírust, hogy már ne ártson, viszont kiváltsa a hatékony immunválaszt.

Tehát marad a régi mondás: bízzál Istenben és tartsd szárazon a puskaport. A mi puskaporunk a kézmosás és a távolságtartás, fogalmazhatunk úgy is, hogy a szabálykövető fegyelem. A modern ember persze nem szereti, ha más mondja meg neki, hogy mit tegyen és mit ne tegyen. Pedig a fegyelmezett magatartás most a magunk és a környezetünk életét óvhatja meg. Mossuk meg hát a kezünk, s ha tehetjük, kulcsoljuk imára.

Surján László

A KDNP tiszteletbeli elnöke

