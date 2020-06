Vásárhelyi Mária a romokon

2020. június 24. 00:43

Hiába szörnyülködünk az úgynevezett közmédia lakáj-mivoltán és szakmai pöcegödrén, bármennyire is abszurd a kormánymédia nívója és etikai mélysége, ami most éppen az Index hírportállal történik, egy tudatos pusztítás része. Az események hátteréről Vásárhelyi Mária szociológus, médiakutató véleményét kértük, aki mindebben nem lát semmi meglepőt – minden a modern diktatúrák tematikája szerint zajlik ma Magyarországon.

Miként definiálná az Index körül kialakult éleslövészetet: mindössze egy szimplán belterjes médiatörténeti esemény vagy egy tudatos politikai megszállás tanúi vagyunk?

Mindez nem egyszerű történet, sokkal inkább egy súlyos és tudatos érvágás, talán az utolsó, ami még nagyon széles réteget érint.

Önt meglepi mindez?

A legkevésbé sem. Egyrészt azért nem tartom meglepőnek, mert tudjuk, hogy az Index tulajdonosai már jó ideje kormánypárti mamelukok, lényegében politikai végrehajtók, nyilván nem véletlenül szerezték meg már évekkel ezelőtt a lap meghatározó tulajdonrészét. A mostani csonkolás végrehajtója az a Vaszily Miklós, aki korábban már a TV2-nél, az Origo-nál és az állami televíziónál is elvégezte a hóhérmunkát.

Miként értékeli – marad-e bármi ennek a folyamatnak a végén, egyáltalán van-e vége mindennek a médiatarolásnak, amit a kormány részéről tapasztalunk hosszú évek óta?

Végcélja is van, értelme is van – természetesen az ő szempontjukból. Ez a vérengzés annak a folyamatnak a része, ami minden kormánykritikus hangot, véleményt, orgánumot, nagy olvasottságú, széles közönségréteget vonzó médiumot tönkre tesz, eltakarít az útból. A modern diktatúrák sajátossága az, hogy meghagynak néhány marginális orgánumot, hogy felmutathassák az ellentétes vélemények létét is, de igazából az összes, széles tömegek számára szóló médium ma már a Fidesz kezén van. Az egyetlen még, ami nem, az az RTL Klub, de ez egy kereskedelmi csatorna, aminek nem a közvélemény tájékoztatása az elsődleges feladata, bár a hírműsoraiban korrekten megfelel ennek az elvárásnak.

(...) Milyen esélyt lát Ön arra, hogy egy bekövetkező kormányváltást követően, mondjuk az eljövendő tíz év alatt helyreállhat-e a magyarországi média állapota, helyzete, küldetése?

Ha ez a kormány marad, akkor esély sincs. Ha végre megszűnik Orbán uralma, akkor el lehet kezdeni a nulláról felépíteni egy új médiarendszert, demokratizálni a tájékoztatást, de ez nem megy egyik percről a másikra. Az állami médiát a földig kell rombolni, sóval behinteni és teljesen az alapjaitól kezdve felépíteni. Akik most ott, az úgynevezett újságírást művelik, azok nem újságírók, alkalmatlanok arra, hogy közpénzből fenntartott médiában dolgozzanak. Teljesen új médiarendszert és szolgáltatást kell felépíteni, amiből a politikai teljesen kivonul és szakemberekre kell bízni. De ez nagyon messze van.

Legyünk tényszerűek, azért 2010 előtt sem volt zökkenőmentes a kommunikációs csatornák működése.

Való igaz, rengeteg csatározás, aljasság, összejátszás, széthúzás kísérte az előző húsz évet és totál háttérbe szorult, hogy a nézőnek mi az igénye. Ráadásul ’89-'90-ben még ha nyögvenyelősen is, de megindult a nyilvánosság demokratizálódása, rengeteg új orgánum jött létre, a közmédia is fokozatosan szabadabbá és függetlenné vált, most pedig egy totális visszaépülés folyamata zajlik. ’89-ben a tájékoztatási monopóliumok lebontása volt az egyik legfontosabb követelés – mindezt mára visszafalazták.

Visszatérve a Népszabadság sorsát erősen idéző Index modellértékű történetére, az online médiában, ami elvileg piaci alapon működne s a jelenünkben meghatározó felület lett, meg lehet-e teremteni egy kiegyensúlyozott, piaci és értékalapú működést? Vagy kérdezzük inkább azt, hogy ki készüljön fel az Index után...?

Én, erre, most nem tudom a választ. Nyilvánvaló, hogy az egyetlen megmaradt nagy falat, amire már régen fente a fogát a hatalom, az az Index volt. A többi, megmaradt, két-három online lapot már nem akarják, mivel relatíve kisebb a közönségük és azt is pontosan tudják, hogy akik a 444-et vagy a hvg.hu-t olvassák, sosem lesznek Fidesz-szavazók. Ezek megszerzésébe felesleges energiát fektetni, kivéreztetik majd piaci alapon, mivel nem, hogy állami megrendeléseket nem kapnak, de gyalázatos módon, a multik sem hirdetnek náluk kellő mértékben, mert meg vannak fenyegetve és a várható szankciók nem érik meg a nagy cégeknek. A sajtószabadság jelen állapotáért a magyar kormány mellett, a hazai és a külföldi nagytőke ugyanolyan tettestárs. Magyarországon olyan romokban van a nyilvánosság, hogy évtizedekig tarthat, míg azokat a romokat sikerül eltakarítani, amiket Orbán maga mögött hagy.

Az Orbán-rendszer túléli Orbánt?

Azt nem hiszem, de mivel egyre nagyobb hatalma, befolyása és ereje van, inkább úgy tűnik, hogy Orbán éli túl az Orbán-rendszert.

