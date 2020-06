Európa nem kerülhet még egyszer kiszolgáltatott helyzetbe

Jelentős egészségügyi és gazdasági kockázatokat jelentene egy újabb migrációs hullám, márpedig a koronavírus az illegális bevándorlás erősödését válthatja ki, minthogy a járvány a már egyébként is nehéz helyzetben lévő országokat sújtotta jobban - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter spanyol kollégájával szerdán közösen tartott madridi sajtótájékoztatóján.

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy Magyarországnak és Spanyolországnak helyzetéből fakadóan eltérő a látásmódja a migráció kérdésében, de vannak közös pontok is, Arancha González Layával egyetértettek például abban, hogy könyörtelenül fel kell lépni az embercsempész-hálózatok ellen, valamint a segítséget kell odavinni, ahol a baj van.

Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a két ország közös vízgazdálkodási projektet indít Marokkóban, így javítva a helyi lakosok életkörülményeit.

A tárcavezető leszögezte, hogy az egyik legfontosabb állami feladat most a munkahelyek megvédése, és üdvözölte az Európai Bizottság előző napi döntését, amellyel jóváhagyta a nagyvállalatok koronavírus miatti kártérítését célzó magyar támogatási programot.

A járvány tanulságairól szólva pedig hangsúlyozta, Európa nem kerülhet még egyszer annyira kiszolgáltatott helyzetbe, mint az elmúlt hónapokban volt, ezért létre kell hozni bizonyos stratégiai kapacitásokat, tekintet nélkül a pénzügyi szempontokra, még ha ezek "békeidőben" feleslegesnek is tűnnek.

Szijjártó Péter közölte, hogy Magyarországnak Spanyolország a 15. legfőbb kereskedelmi partnere, 200 spanyol cég több mint 5000 embernek ad munkát Magyarországon, de még számos kiaknázatlan lehetőség van a kétoldalú együttműködésben.

Emellett bejelentette, hogy Magyarország új konzuli képviselet nyit a dél-spanyolországi Málagában.

Arancha González Laya újságírói kérdésre válaszolva kifejtette, hogy a bevándorlás kezelését illetően nincs minden kérdésben egyetértés a két ország között, de dolgozni fognak azért, hogy az igazságosság és a szolidaritás elvére alapozva sikerüljön kompromisszumos megoldást találni európai uniós szinten.

Szijjártó Péter és Florentino Pérez megkoszorúzta Puskás szobrát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Florentino Pérez Real Madrid-elnökkel közösen koszorúzta meg Puskás Ferenc madridi szobrát – hatvan évvel azt követően, hogy Puskás rekordot jelentő négy gólt szerzett az Eintracht Frankfurt elleni glasgow-i BEK-döntőben.

Szijjártó Péter hivatalos külügyminiszteri találkozóra érkezett Madridba, ahol ellátogatott a Real Madrid edzőközpontjába, a valdebebasi úgynevezett Real Madrid-városba. Itt a klub elnöke, Florentino Pérez fogadta, és együtt megkoszorúzták Puskás Ferenc szobrát.

– Puskás nevét az egész világon ismerik, öröksége a magyar nemzet büszkesége. Hálásak vagyunk Florentino Pérez elnök úrnak, hogy Puskás Ferenc emlékét ilyen méltó módon őrzik Madridban – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter.

Florentino Pérez elmondta, hogy a Real Madrid szurkolói, akik több száz millióan vannak világszerte, sohasem feledik Puskást, aki – Alfredo Di Stéfanóval, Raymond Kopával és Francisco Gentóval együtt – mítoszt teremtett Madridban az ötvenes-hatvanas években. Ezek a klasszisok az egész világon népszerűek voltak. Ma pedig a Real Madrid utánpótlás-játékosai minden nap elmennek Puskás Ferenc szobra előtt, az edzőközpont főbejáratánál.

Florentino Pérez és Szijjártó Péter négyszemközti megbeszélésén szóba került, hogy bár az idén a koronavírus-járvány miatt elmaradt, de a Real Madrid ificsapata ezután is mindig eljön a Puskás–Suzuki-kupára – ahogy 2008 óta minden évben. Továbbá az is, hogy a világhírű klubelnök nem feledi: a számára személyesen is kiemelkedően fontos, ma már minden kontinensen, számos országban működő szociális sportiskolai program Európában először Magyarországon indult el a 2011/2012-es tanévtől, a felcsúti Puskás Akadémia jóvoltából.

Szijjártó Péter a Nemzeti Sportnak elmondta, hogy meghívta Puskás egykori klubjának elnökét a Puskás Arénában létesítendő Puskás Múzeum jövőre esedékes megnyitójára.

A koszorúzáson részt vett Emilio Butragueno, a Real Madrid volt sztárjátékosa, jelenlegi nemzetközi igazgató, Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, a Puskás-ügyek hivatalos nagykövete és Odrobina László, Magyarország madridi nagykövete is.

Puskás Ferenc szobrát Florentino Pérez és Puskás Ferencné leplezte le 2013. október 24-én.

A szerdai koszorúzásról a Real Madrid és a vezető spanyol sportnapilap, a Marca is beszámolt a hivatalos honlapján.

