„Késelés történt, agyonlőtték a gyanúsítottat”

A „politikai korrektség” pszichoterrorja hatott. Egy újságíró agya áldozatul esett: meghibbant attól a megfeleléskényszertől, amelyet környezete kialakított benne. Nem merte leírni azt, hogy a tettes, a bűnöző, a terrorista.

2020. június 27. 10:30

Elmebetegséggé is fajulhat a megfeleléskényszer. A fönt idézett újságcím esetében a címet adó újságírónak föltétlenül meg kell vizsgálni az elmeállapotát.

Félt, hogy kirúgják az állásából, ezért elmebeteg tünetet produkált.

A cikkbe belenézve több elmebeteg is sejthető a tudósítás mögött. „A skóciai rendőrség (Police Scotland) hivatalosan megerősítette, hogy a támadással gyanúsított férfit a rendőrök a helyszínen agyonlőtték.”

Ha ezt a skót rendőrség fogalmazta meg, ott is elmeorvos beavatkozása szükséges.

Mint írják: „a támadással gyanúsított férfit a rendőrök a helyszínen agyonlőtték.” Aki ilyen mondatot leír, az bizonyosan bomlott agyú. Egyben rágalmazó is, hiszen azt sugallja, hogy a rendőrök pusztán gyanú alapján fosztottak meg valakit az életétől.



„Az első médiaértesülések szerint a támadásban hárman meghaltak.”



Egészen durva a történet: egy bűnöző késsel nekitámad gyanútlan embereknek, és kivégzi őket. Tehát ott van a helyszínen egy eszeveszett bűnöző, és gyilkol, sérüléseket okoz a kezében lévő véres késsel.



Ez az eszeveszett gyilkos nem más, mint gyanúsított.



Tehát akik ott járnak, és látják az eszeveszett gyilkos kaszaboló mozdulatait, azok nem lehetnek biztosak abban, hogy ez a bűnöző a tettes. Az kell hinniük, hogy ez a véres késsel kaszaboló bűnöző csak gyanúsított.



Azaz hülyének kell lenniük.



De legalábbis hülyének kell tettetni magukat, ellenkező esetben a gyűlölködő szélsőség médiaterrorja ellehetetleníti őket. Ki tudja, milyen címkéket ragasztanak rá, de az bizonyos, hogy további egzisztenciája bizonytalanná vélik.



Most a rendőrségnek tisztáznia kell önmagát.



Hiszen nem egy késelő gyilkost lőttek le, ami őrájuk is késsel támadt, hanem csak egy gyanúsítottba lőttek bele. Ahelyett, hogy megvárták volna, hogy egy bíróság megállapítsa, hogy valóban ez a gyilkos a tettes, majd a második, harmadik procedúra után kialakul a jogerős ítélet.



Ők arra gyanakodtak, hogy az a véres késsel kaszaboló alak, aki a szemük láttára több embert megölt, az a tettes.



És pusztán e gyanú alapján meghúzták a ravaszt. Pedig csak gyanúsított volt az áldozat. A hülye rendőr hitt a saját szemének, azt hitte, hogy aki késsel kaszabol, az egy veszélyes bűnöző. És a közvetlen látvány alapján kialakult gyanú miatt agyonlőtte a „gyanúsítottat.”



A skót rendőrség esti rövid kiegészítő tájékoztatásában bejelentette, hogy nem terrorcselekményként kezeli a történteket.



Három ártatlan és védtelen ember utcai megölése nem terrorcselekmény. Egyértelmű, hogy itt is elmeorvos munkája szükséges.



Az incidens a legnagyobb skóciai város Park Inn nevű szállodájában történt. A 91 szobás szállodát jelenleg menedékkérők elszállásolására használják – írja a sajtó.



A rendőrség az agyonlőtt gyanúsítotton túl mást nem keres az incidenssel kapcsolatban. A helyszínre fegyveres rendőri egységek vonultak ki, és az incidensben megsérült rendőr is ezeknek az alakulatoknak a tagja volt.

Ezek szerint egy rendőrt megsebesített a „gyanúsított.”



A késsel okozott seb esetében azonban nincs gyanú: az valóságos. Ezért a sebesültet kórházba kellett vinni. Kérdés, hogy a kórházban az orvos nem fog-e „gyanút”, hogy az a sérülés nem is sérülés, hanem csak a sérülés gyanúja.



A rendőrrel együtt hat sérültet szállítottak kórházba.



De vajon ezek a sérültek tényleg sérültek-e, vagy csak a sérülés gyanúja áll fenn? Ugyanis ha az a késes ámokfutó, aki embertársainak sérülést okozott, csak „gyanúsított”, akkor semmit nem lehet biztosra venni.



Szerencsére az orvosoknak nem kell kötelezően hülyének lenniük.



Az orvos hihet a szemének, és ha sérülést lát, azt kezelnie kell, nem szükséges gyanakodnia, hogy az a sérülés csak „sérülés gyanúja”-e. De hamarosan eljöhet az idő, amikor a társadalomellenes gyűlöletszélsőség médiaterrorja miatt az orvosoknak is hülyének kell lenniük. Vagy legalábbis ki kell deríteniük: ki okozta a sérülést. Ha a menedékkérők szállodájából kijött illető a „gyanúsított”, akkor nem is igazi sérülésről lehet csak szó.



A múlt hét végén a dél-angliai Reading városának egyik parkjában is késeléses támadás történt, amelyben hárman meghaltak, hárman megsérültek. Azt az incidenst a rendőrség terrorcselekménynek minősítette. A gyanúsítottat a helyszínen elfogták, a 25 éves rendőrségi őrizetben van és vizsgálják elmekórtani állapotát is.



Találó!



Vélhetően nemcsak a terroristák, hanem a terrorról tudósítók elmekórtani állapotát is meg kell vizsgálni.



Kovács G. Tibor





