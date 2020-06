A baloldal és a Soros-hálózat gátlástalan hazugsághadjárata

A koronavírus-járvány megmutatta a baloldal és a Soros-hálózat "gátlástalan hazugsághadjáratának" működését - mondta Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója vasárnapi budapesti sajtótájékoztatóján.

Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója vasárnapi sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: a koronavírus-járvány megmutatta, hogy a magyarok képesek az összefogásra, a közös védekezésre és azt is, hogy az országnak remek orvosai, ápolói, kutatói, rendőrei, katonái és mentősei vannak.

Ugyanakkor a járvány megmutatta azt is, hogy a baloldal és a Soros-hálózat hogyan működteti gátlástalan hazugsághadjáratát, feltárultak azok a módszerek és az a hálózat, amellyel a Magyarország elleni támadásokat végrehajtják - tette hozzá.



A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint az okok nyilvánvalóak: azért támadják Magyarországot, mert nemzeti elkötelezettségű kormánya van, ami zavarja "a haladó liberálisok és a baloldal" érdekeit.



Úgy fogalmazott: "olyan baloldali bábkormányt akarnak ültetni hatalomba, amely kész kiszolgálni az idegen hatalmak pénzügyi és gazdasági érdekeit, és kész betelepíteni a migránsokat".



Hollik István felhívta a figyelmet arra, hogy ezekhez a támadásokhoz az elmúlt 10 évben is minden alkalmat megragadtak, hiszen hazugsághadjáratot indítottak az alaptörvény, a nemzeti érdekeket érvényesítő döntések, a magyar gazdaságot védő és a bevándorlásellenes intézkedések miatt.



Hozzátette: most a járványt is felhasználták a támadásokhoz, "telihazudták" a nemzetközi sajtót és az uniós testületeket a koronavírus-törvényről és a különleges jogrendről, azt állítva, hogy Magyarországon diktatúra van, valamint álhíreket gyártottak az egészségügyről, a rendőrségről, hogy megrendítsék a bizalmat a védekezésben részt vevő szervezetekben.



A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a "hazugsághadjárat csúcsa" egyértelműen az álmentőssel készített riport és baloldali kamuvideó volt.

Ez megmutatta, hogyan működik a hálózat: az álmentős hazugságait először az álhírportálok, majd az egész baloldali média terjesztette a Klubrádiótól a Financial Timesig és az NBC Newsig forráskritika nélkül, majd beszálltak Soros-szervezetek és az egész balliberális globális média is Magyarország lejáratásába - hangsúlyozta.



Hozzátette: a Soros NGO-k eközben arra biztatták az embereket, pereljék be a kórházakat. Végül azonban lebukott a baloldal és a Soros-hálózat gátlástalan hazugsághadjárata, kiderült, hogy az egész álmentős sztori kamu - mondta.



Hollik István arra figyelmeztetett: "ne legyenek kétségeink, ők a hatalmat akarják, át akarják venni az irányítást Magyarország felett, ezért újabbnál újabb álhírekkel próbálják majd lejáratni a Fidesz-KDNP kormányt". Hozzátette: ezért résen kell lenni, át kell látni az egész hálózat működését, hogy "ne dőljünk be" a baloldal és a Soros-hálózat gátlástalan hazugsághadjáratának.



Hollik Istvánt arról kérdezték, hogy a szocialisták szerint a kormány cserbenhagyta a nyugdíjasokat, mert nagyobb lesz az infláció, így csökken a nyugdíjak vásárlóértéke. A Fidesz kommunikációs igazgatója úgy reagált: a szocialisták jobb, ha a nyugdíjasokkal kapcsolatban csendben maradnak, hiszen ők vettek el tőlük egyhavi nyugdíjat. Hangsúlyozta: 2010-ben a Fidesz-KDNP kormány azt az ígéretet tette, hogy megőrzi a nyugdíjak vásárlóértékét és ezt teljesíti is.

Újabb álhírgyártásnak nevezte a szocialisták állítását, hangsúlyozva, hogy ha az infláció magasabb lenne a tervezett mértéknél, a kormány mindig kifizeti a különbözetet nyugdíjasoknak.



Hozzátette: a járvány okozta gazdasági nehézségek ellenére a 13. havi nyugdíj fokozatos visszaépítésének fedezete - 52 milliárd forint - szerepel a 2021-es költségvetésben és a nyugdíjasok nyugdíjprémiumra is számíthatnak a gazdasági növekedés függvényében.



Arra a kérdésre, hogy nem kell-e újragondolni a futballra költött pénzek elosztását azt követően, hogy az új stadiont és kiemelt támogatásokat kapó, akadémiát is működtető Debrecen kiesett az NB1-ből, Hollik István úgy reagált: "nem, és nem kell politikát látni, ahol nincs ".

A debreceni Tőzsér Dániel csapatkapitány (b) és Haris Attila a labdarúgó OTP Bank Liga 33., utolsó fordulójában játszott Debreceni VSC - Paksi FC mérkőzés után a debreceni Nagyerdei Stadionban 2020. június 27-én. Az összecsapás 1-1-es döntetlenre végződött, így a debreceni csapat kiesett az NB I-ből. MTI/Czeglédi Zsolt

Hozzátette: a kiesés pusztán annyit jelent, hogy idén volt tíz olyan csapat, amely jobb volt a Debrecennél.



