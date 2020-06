Megültük Szent László király ünnepét

László avattatta szentté Székesfehérváron az első magyar királyt, Istvánt. Ő terjesztette ki a magyar királyságot Horvátország területére, utóda Könyves Kálmán - Koloman néven - már megkoronázott horvát király is volt.

2020. június 28. 17:33

Bajnok Béla fia, László az Árpád-házi királyok talán legünnepeltebb emlékű nagysága. Zavaros körülmények között kezdte az uralkodást, legitimációját rontotta, hogy évekig jelen volt az ország területén a megkoronázott Salamon, vele csatákat vívnia is kellett. László avattatta szentté Székesfehérváron az első magyar királyt, Istvánt. Ő terjesztette ki a magyar királyságot Horvátország területére, utóda Könyves Kálmán - Koloman néven - már megkoronázott horvát király is volt. Lászlót III. Béla avattatta szentté, a győri Szent László herma Béla király arcvonásait viseli, a hermában pihen Szent László koponyája. Zsigmond német-római császár - magyar király - halálát érezve Nagyváradra igyekezett, hogy a Szent Király lábainál adja vissza lelkét a Teremtőnek. Szent László emlékének fölelevenítéséért gyönyörű zeneművek születtek az eltelt évszázadokban. Földrajzi helyek, katonai szervezetek, templomok viselik nevét. Június 27-éhez, László napjához kapcsolódóan állami és civil szervezetek a teljes Kárpát-medencében - sőt a Lajtán túl és a Berecki-havasokon túl is - fölidézik emlékét.

Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyés püspök (j4) megáldja a lovasok zarándokokat a Szent László ünnepe alkalmából tartott szentmise után a mátraverebély-szentkúti nemzeti kegyhelyen 2020. június 28-án. MTI/Komka Péter

Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke (b3) szentmisét celebrál, mellette Pápai Lajos nyugalmazott győri megyéspüspök (j) a kananoki beiktatáson, Szent László király ünnepe alkalmából a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban 2020. június 27-én. MTI/Krizsán Csaba

Szent László király hermája a Szent László király ünnepe alkalmából tartott szabadtéri szentmisén a győri Nagyboldogasszony-székesegyház elött 2020. június 27-én. MTI/Krizsán Csaba

Mohos Gábor, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke az Istenhegyi Szent László Plébániatemplom búcsúünnepén szabadtéri szentmisét mutat be, amelyen megáldja az új keresztutat 2020. június 20-án. MTI/Máthé Zoltán

Szent László szobra az Általa alapított város, Nagyvárad székesegyháza előtt - wikipedia

Virtuálisan tartják meg az idén a nagyváradi Szent László Napokat, a szervezők azt ígérik, hogy egy héten keresztül a rendezvény Facebook-csatornájára és a Youtube-ra töltenek fel filmeket - közölték az MTI-vel a szervezők. A Szent László Napok az idén június 20. és 28. között zajlott volna. A szervezők május végén közölték, hogy a koronavírus-járvány miatt az idén nem tudják megtartani a magyar kulturális seregszemlét. Egy csütörtökön kiadott közleményben azonban bejelentették, hogy mégis élményt akarnak nyújtani a fesztivál közönségének, ezért "virtuális királyi hetet" tartanak június 22. és 28. között.

A XXIII. Szent László-vacsora

A hegyvidéki Park vendéglőben tartották az idei, immár XXIII. Szent László-vacsorát budapesti magyar értelmiségiek június 26-án, az ünnep előestéjén. E találkozón maga Szent László király is jelen volt - a liturgia szerint.

MTI