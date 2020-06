A határon túli magyarok érezzék: van anyaországuk

Azok a magyarok, akik nem a mai Magyarország területén élnek, érezzék, hogy van egy olyan felelős kormányuk, amely az ő sorsukkal is foglakozik.

2020. június 28. 19:07

A magyar kormány az elmúlt tíz évben mindent megtett annak érdekében, hogy azok a magyarok, akik nem a mai Magyarország területén élnek, érezzek, hogy van egy anyaországuk. Érezzék, hogy van egy olyan felelős kormányuk, amely az ő sorsukkal is foglakozik, amely minden olyan lehetőséget megad nekik, amellyel Magyarországon rendelkeznének - mondta Potápi Árpád, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára vásárnap a drávaszögi Várdarócon.

Az államtitkár köszöntőt mondott a helyi magyar tájház felújított részének avatási ünnepségén.



Beszédében emlékeztetett, hogy néhány száz kilométerre délebbre, Szarajevóban 106 évvel ezelőtt meggyilkolták az Osztrák-Magyar Monarchia trónörökösét, Ferenc Ferdinándot. Így nem csak a monarchia, hanem a monarchiával szövetséges és szemben álló országok is belesodródtak az első világháborúba. Ez a háború eredményezte azt a magyarok számára, hogy feldarabolták az országukat 1920. június 4-én tette hozzá.





"Nem csak a történelmi tájaink, így a Drávaszög is, hanem a magyar nemzet egyharmada a határon kívülre kerültek. Azóta Magyarországnak nem csak a Magyarországon élőkkel, hanem a határon túli magyarokkal is foglalkoznia kell" - húzta alá.



Horvátországban július 5-én előrehozott parlamenti választások tartanak.



Az államtitkár rámutatott, hogy az elmúlt tíz évben a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségével (HMDK) közösen cselekedtek.



"Bármilyen problémájuk, örömük, sikerük volt, volt kinek elmondaniuk, számíthattak a segítségünkre" - fogalmazott, továbbá arra kérte az egybegyűlteket, hogy minél többen menjenek el szavazni.



Jankovics Róbert, a HMDK elnöke, korábbi parlamenti képviselő munkáját bizonyítja, hogy egyedüli jelöltként indul a választásokon. Ennek ellenére mindenki segítségére szükség lesz, hogy a választás sikeres legyen, hogy minél több szavazóval a háta mögött kerüljön be ismét a törvényhozásba - mondta az államtitkár.



Kiemelte: ez nem egy tét nélküli választás, ezért mindenkire szükség van. A Vajdaságban június 21-én voltak a választások, ott is összefogtak a magyarok, és megmutatták, hogy bár számukat tekintve nincsenek sokan - itt pedig még kevesebben vannak -, de van súlyuk, és politikai tényezőnek számítanak.



"Fontos, hogy az a munka, amely az előző években megkezdődött, a következő években is folytatódjon" - hangoztatta.



A reformáció bölcsőjének tartott Drávaszögben, Laskón élt Sztárai Mihály 1544-től hét esztendőn keresztül. Szlavóniában és Drávaszögben 120 protestáns gyülekezetet alapított. Ő indította el a reformáció magyar zsoltárkultuszát.



A reformáció iskolateremtő törekvésének köszönhetően a 16-17. században Darócnak már volt iskolája.



Az iskola korábban államosított épületét a református egyház 2011-ben visszakapta. A HMDK az egyházzal kötött szerződés alapján harminc évre megkapta az épület használati jogát, és anyaországi segítséggel megkezdte a felújítását.



A Nemzetpolitikai Államtitkárság 2011-2017 között 24 millió forintot biztosított a tájház, valamint iskolatörténeti kiállítás kialakítására. A felújítás következő fázisát, a horvát költségvetésből finanszírozza a magyar szervezet.

MTI