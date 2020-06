Törvénysértő migránsból svéd állampolgár

2020. június 29. 00:03

Svédországban a napokban robbant a hír, hogy rekord gyorsasággal, kevesebb mint 5 év alatt közel 20 000 migránsnak adtak svéd állampolgárságot. A svéd útlevél birtokában bárhol szabadon mozoghatnak az EU területén, sőt még szavazati jogot is kaptak, így nyíltan befolyásolhatják a közéleti folyamatokat. Borítékolható, hogy a migránsbarát baloldal vagy a folyamatosan alakuló iszlamista pártok nyernek a legtöbbet.

Miért nem hisznek a szemüknek?

A Breitbart cikke alapján, az újdonsült svéd állampolgárok 60 százaléka Szíriából származik, a többiek afgánnak illetve hontalannak vallotta magát. Valószínűleg ez is bemondásra ment, csakúgy mint az életkoruk, hisz 10-ből 9 fő gyereknek vallotta magát.

Mindannyiunk emlékezetében megvan a magyar déli határt támadók arca, illetve számtalan tudósítást láttunk, ahol többségében életerős férfiak masíroznak az utcákon. A svéd törvények alapján a gyermekek sokkal gyorsabban jutnak állampolgársághoz, hisz bizonyos esetekben akár két év alatt is megkaphatják azt.

Gyerekek - dailymail.co.uk

Felvetődik a kérdés, hogy északi barátaink szemét mi homályosítja el, amikor ezeket az embereket gyerekeknek hiszik?

A szám biztosan fog növekedni, hisz nem egészen egy hete jelentették be, hogy közel 100 000 migráns kapott menekültstátuszt 2015 óta, és még legalább ennyien várakoznak a döntésre. Ha figyelembe vesszük, hogy Svédország lakossága 10 millió, akkor arányosítva is ijesztő számot kapunk. Ráadásul, akiknek van tartózkodási engedélye, a családegyesítés jogán több hozzátartozóját is az országba hozhatja.

Jogfoglalás - breibart.com

Nem nehéz kiszámolni, hogy ez a szám pár év alatt többszörösére is nőhet, így egy jelentős 5-10%-s kisebbség nőhet ki a semmiből.

