Csak Karácsony Gergely személye köti össze az MSZP-Párbeszéd szövetséget

Hiába kezdeményezte az MSZP elnöke, hogy már a nyáron kezdődjenek meg az ellenziéki összefogásról szóló tárgyalások, maguk a szocialisták is arra számítanak, hogy erre érdemben csak ősztől kerülhet sor. A párt elnökségében ugyanakkor feltűnő távolságtartással fogalmaztak a Magyar Nemzetnek szövetségesükről, a Párbeszédről, mondván: jelenleg csak Karácsony Gergely főpolgármester személye köti össze őket.

2020. június 29. 12:46

Hiába próbált kezdeményező szerepben feltűnni, látványos érdektelenségbe fulladt Tóth Bertalan minapi bejelentése, hogy már a nyáron kezdődjenek meg az ellenzéki egyeztetések a következő országgyűlési választásra. Az MSZP elnöke egyúttal javasolta azt is, hogy mind a 106 egyéni jelöltet, illetve a közös miniszterelnök-jelölt személyét is előválasztáson válasszák ki. Tóth bejelentését egyetlen párt sem üdvözölte vagy kommentálta, lapunk megkeresésére is csupán az LMP és a Momentum reagált, Gyurcsány Ferencék pedig még így sem nyilatkoztak. „Az egyeztetések folyamatban vannak, amint érdemi döntés születik a fent említett kérdésekben, értesítjük önöket” – közölték szűkszavúan az LMP-nél.

A Momentum ennél érdemibb válaszában közölte, hogy nyitottak a tárgyalásokra „abban az esetben, ha ezek a közös program, a közös elvek kialakítására irányulnak. 2022-ben a kormányváltást csak valamilyen formában együttműködve tudjuk elérni, 2020 nyarán a tartalmi háttér kialakítása kell, hogy a fókuszban legyen.

A technikai részletek lefektetésének csak ezek után van időszerűsége.” Fekete-Győr Andrásék abban egyetértettek a szocialistákkal, hogy a 106 egyéni körzetben egy ellenzéki jelöltnek kell a Fidesz jelöltjével szemben elindulnia, ám „a miniszterelnök-jelölt kérdésével kapcsolatban még nem született döntés”.

Kunhalmi Ágnes gratulál Karácsony Gergelynek, hogy a két párt közös kormányfőjelöltje lett Fotó: Kurucz Árpád

Az MSZP elnökségében a Magyar Nemzet megkeresésére azt állították: bár informális egyeztetések zajlanak, ők maguk is tisztában vannak azzal, hogy a nyári szabadságok miatt érdemi tárgyalások csak ősszel kezdődhetnek. – Tóth Bertalan inkább csak megerősítette az MSZP korábbi álláspontját az ellenzéki tárgyalásokról – magyarázták. Kérdésünkre, hogy Tóth csupán véletlenül vagy szándékosan nem az MSZP–Párbeszéd-szövetség nevében tette bejelentését, forrásaink úgy fogalmaztak: a szocialista pártot jelenleg csak Karácsony Gergely főpolgármester személye köti össze a Párbeszéddel.

Az MSZP távolságtartása nem csoda annak tükrében, hogy a lényegében kimutathatatlan támogatottsággal rendelkező Párbeszéd belső használatra szánt, ám kiszivárgott, a választási stratégiát taglaló vitairatában azon lamentáltak, hogy a szocialisták és az agonizáló LMP széthullásából lehetne tőkét kovácsolni. A vitairatban továbbá „toxikus arcokkal” jellemezhető, „ethoszát vesztett, kiüresedett, széteső közösségnek” nevezik a szocialistákat. A dehonesztáló minősítések különösen visszatetszők annak tükrében, hogy a Párbeszéd az eltűnés helyett saját országgyűlési frakciót alakíthatott az MSZP segítségével a 2018-as választás után.

magyarnemzet.hu