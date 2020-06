Semjén: Simicskó István a KDNP új frakcióvezetője

Simicskó István vezeti a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakcióját július 15-től - jelentette be Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke a kisebbik kormánypárt rendkívüli frakcióülése után hétfőn, Budapesten.

2020. június 29. 13:50

Semjén Zsolt közölte: Simicskó Istvánt egyhangú szavazással választották meg a frakció élére.

A KDNP elnöke elmondta: Harrach Péter eddigi frakcióvezető már korábban jelezte, hogy 10 év "frontszolgálat" után át szeretni adni a posztot. Abban állapodtak meg, hogy a ciklus feléig vezeti a kisebbik kormánypárt frakcióját - mondta a miniszterelnök-helyettes, aki egyúttal köszönetét fejezte ki a frakcióvezető munkájáért.

Rámutatott: a kormánnyal való kapcsolattartást Simicskó István esetében is nagyban segíti majd, hogy korábban miniszteri feladatokat látott el.

Utalt az új frakcióvezető küzdősportok iránti szeretetére és azt mondta, reméli, a képviselőcsoport élén is ezt a szellemiséget képviseli majd.

Harrach Péter úgy értékelt: az elmúlt 30 esztendő legeredményesebb tíz évét tudhatják maguk mögött a parlamenti munkában, aminek során igyekeztek a kormányzati munkát, egy erősödő Magyarország megteremtését segíteni.

Azt mondta, nagy élményként őrzi az elmúlt tíz évet, és bár most egy lépéssel hátrább lép, "de ez csak egyetlen lépés" lesz.

Jelezte: ezentúl is aktív marad, és frakcióvezető-helyettesként dolgozik majd.

Simicskó István, új frakcióvezető "aktív munkát" ígért a jövőre nézve, és azt mondta: a KDNP továbbra is értékalapú politikát folytat majd.

A kormánypárti frakcióvezetők dolga és feladata, hogy a kormányt támogassák - emelte ki, hangsúlyozva: ott lesznek a parlamenti küzdőtéren.

Nacsa Lőrinc frakciószóvivő kérdésre elmondta: hétfőn a nagyobbik kormánypárttal volt közös frakcióülés is, ezen részt vett Orbán Viktor miniszterelnök is, és ott tájékoztatták a nagyobbik kormánypártot a változásokról.

László Imre (DK) XI. kerületi polgármester Hitlerre vonatkozó szavairól Semjén Zsolt azt mondta: az, hogy összeálltak a "Jobbik maradékával" szellemi értelemben egyfajta előzménynek tekinthető. Kijelentette: a KDNP-nek az az álláspontja, hogy sem a nácizmus, sem a bolsevizmus nem elfogadható, nem tolerálható, nem akarnak "sem Lenin-szobrokat, sem Hitler-mosdatást", sem ávósokat, sem nyilasokat.

Simicskó István, aki a kormánypártok országgyűlési képviselője Újbudán, úgy reagált: a DK-nak le kell vonnia a konzekvenciákat, vagy elhatárolódnak, vagy egyetértenek László Imre nyilatkozatával. Nem lehet pozitív példákat felsorolni Hitler életéből, "érthetetlen, felháborító, és sokkoló" a kijelentés. Megsértette a holokauszt túlélőit, a zsidó embereket egyaránt - hangsúlyozta. Megjegyezte: ha mindez egy jobboldali politikus szájából hangzott volna el, mára a világ minden sarkában megkongatták volna a vészharangokat. Felidézte Zuschlag János korábbi viccelődését a témában, és azt mondta: nem egyedi kijelentésekről van szó a baloldalon.

Semjén Zsolt a Jobbik parlamenti frakciójának apadásáról azt mondta, nem feladata, hogy más pártok belügyeit kommentálja. A KDNP frakcióját soha senki nem hagyta el, jelenleg a Jobbikkal holtversenyben a második legnagyobb képviselőcsoportot alkotják, de nem lepné meg, ha a ciklus végén a KDNP azt mondhatná magáról, egyedül a második legnagyobb frakció.

A miniszterelnök-helyettes a baloldal, illetve az ellenzék helyzetét értékelve a káosz jelzőt használta. Rámutatott: az ellenzéknek bármennyire is próbálják zárójelbe tenni, nincs közös értékrendbeli alapja. A posztkommunistáktól a kisnyilasokig mind egy táborban vannak, amiből szerinte nem sok minden fog kijönni.

Értékelése szerint az Orbán-kormány iránti gyűlöleten kívül semmilyen közös nevezőjük nincs.

Nincs egy olyan program, jövőkép, amit alternatívát jelentene - összegzett, hozzátéve: nem arról beszélnek, hogy mit szeretnének, mi ennek hátországa, hanem olyan technikai jellegű kérdésekről, mint egy vagy két lista, vagy, hogy ki lesz a miniszterelnök-jelölt. Ezek az ellenzék tipikus válságtünetei - mondta Semjén Zsolt, aki szerint feltehetően azt fogják végrehajtani, amit kívülről mondanak nekik.

Ismét Kocsis Mátét választották a Fidesz frakcióvezetőjének

Újraválasztotta Kocsis Mátét frakcióvezetőnek a Fidesz képviselőcsoportja.

Félidei tisztújítást tartott a Fidesz parlamenti képviselőcsoportja. A frakció megerősítette Kocsis Mátét a frakcióvezetői tisztségben, amelyet 2018 májusa óta tölt be.

Változatlan a frakcióvezetés összetétele is: Balla György, Böröcz László, Halász János, Kubatov Gábor, Selmeczi Gabriella, Bánki Erik, Bóna Zoltán, Hende Csaba és Németh Zsolt ezután is frakcióvezető-helyettesként dolgozik.

MTI