Kártérítést a hungarocídiumért

Vétkesek közt cinkos, aki néma – idézhetnénk Babitsot, de Brüsszelben ez is kárörvendő röhögést váltanak ki az ottani rasszista hungarofóbokból. Ezért is kell kártérítést követelnünk, tehát követelnünk kell a kártérítést a hungarocídiumért.

2020. június 29. 22:49

A pozsonyligetfalui vérengzés feltárása - wikipedia.org

A századik Trianon-évforduló a sok közül az egyik megfelelő alkalom arra, hogy a magyar nemzet kártérítést követeljen az őt ért hungarocídiumért. Az úgynevezett Versailles-washingtoni békerendszert összetákoló nyugati cinikus politikus brancs ugyanis mind a mai napig ható magyarüldözést indított el.

A világtörténelem legnagyobb aljassága: Trianon.



Hatalmas összefüggő magyarlakta területeket csatoltak szélsőségesen magyargyűlölő politikusgarnitúrák uralma alá. Már az úgynevezett békeszerződés aláírása előtt megkezdődött a magyarok elüldözése, legyilkolása, sanyargatása, kifosztása.

Felizzott a hungarofóbia.

A rasszizmus a Föld minden területén elítélendő emberellenes indulat, gondolkodásmód, gyűlölködés. A legvisszataszítóbb rasszizmus: a hungarofóbia. Mi, magyarok fordítottuk le a legtöbb szomszédos nép nyelvére a Bibliát. Mindent megtettük szellemi emelkedésükért: Pázmány Péter még az Isteni igazságra vezérlő kalauzt is lefordíttatta a Nagyszombat körüli tótok nyelvére.

Volt költőnk, aki tótul is írt verset: a legszebb „tót” verset a XVI. században.

Még Trianon után is: az egyik szomszédos ország futballját magyar edző emelte föl. De még az utóbbi évtizedekben is: az egyik szomszédos nép nyelvén magyar műfordító készített versfordításokat Rómában, hogy legyenek olyan nyelven is.

És a szentek…

Pár évtizeddel ezelőtt két horvát és egy magyar szentet avattak bizonyos nép szentjeivé, mert nekik nincsenek szentjeik. Legyenek olyan szentek is – határozott a főpapi kupaktanács, köznevetséget keltve, s lejáratva nemcsak az adott nációt, hanem magát a vallást is.

Magyar kiválóságokat ünnepelnek „saját történelmi alakjaikként”…

Miközben Márairól „elfelejtik” megemlíteni, hogy magyar volt, s idegen nép fiaként ünnepeltették az Európai Unió kulturális fővárosában. És mindezekért a lopásokért minket gyűlölnek – érthető pszichés elferdülés hatására. Nekik nincs, tőlünk ellopják, tehát minket gyűlölnek.

Ez a Trianon-pszichózis.

Meddig alszol még, hazám, szántanak szomszédid, s a magokéhoz oda- szántják földed szélit – ezt még Petőfi írta. A folyamat azóta is tart – újabb területeket próbálnak leharapni a Szent Korona örök tartományaiból. El akarják tüntetni a magyart, mert a saját lopásaikra emlékeztetjük őket, amíg vagyunk.

Az úgynevezett „igazságszolgáltatásuk” is rasszista.

Jelenleg Délkeletre két magyar kiválóság ül börtönben, mert a szélsőséges hungarofób bíróság „terroristának” minősítette őket. Az első fokon felmentették őket, mert ártatlanok, de aztán kapcsolt a hungarofób központ, és másodfokon már brutális börtönbüntetéssel sújtotta az ártatlanokat.

Mindezt a hungarofób Brüsszel „nem veszi észre”…

A pozsonyligetfalui vérengzésről a szakanyag írja. „ Karol Pazúr hadnagy, az ezred vizsgálótisztje és a pozsonyi Bedrich Smetana ideológiai tiszt utasítására Prerov határában 265, bányászmunkákról hazafelé tartó németet és magyart, köztük 71 gyermeket végeztek ki egy éjszaka leforgása alatt.”

A csecsemőket feldobták, és sorozatot engedtek beléjük…

Ez is Trianon következménye, és a délvidéki vérengzés is, amellyel kapcsolatban „számháború” zajlik, az egyik föltevés szerint százezer magyart gyilkoltak le a hungarofóbok, akik Trianonban hatalmas magyar területet – benne gyönyörű magyar városokat, falvakat, termőföldet, természeti kincseket – kaptak.

Másfél évtizeddel ezelőtt új fogalom jelent meg a gyakorlatban: magyarverés.

Az ősi magyar területeken élő magyarokat – főleg fiatalokat – vertek az oda Trianonban betelepített idegenek, természetesen úgy, hogy egy magyarra húsz idegen jusson. A sajtó, ha egyáltalán hírt adott róla, azt hazudta, hogy „verekedés” zajlott, miközben húszan agyaltak egyet. Még a belső-magyarországi sajtó egy része is átvette ezt a hazug szóhasználatot.

Most újabban a földtulajdon elkobzását elevenítették föl.

A rasszista Benes dekrétumai alapján akarnak elrabolni földet ma ott élő magyaroktól. Az indok az, hogy már akkor, a 40-es években „el kellett volna venni” az elődöktől az akkori törvények alapján… Borzalmas! Ezen az alapon most be kellene vagonírozni azokat, akiknek az elődeit annak idején Raoul Wallenberg hőstettei eredményeképp az akkori törvények ellenére nem vagonírozták be…

Színtiszta rasszizmus az Európai Unióban!

És Brüsszel cinikusan lapít.

Mert ez a szörnyűséges folyamat ma sem állt le.

Hungarocídium.

Kovács G. Tibor



