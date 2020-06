Százmilliárd forint forrásra pályázhatnak a kkv-k

2020. június 30. 12:42

Varga Mihály pénzügyminiszter beszédet mond a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) pályázat első támogatói szerződéseinek átadásán a Pénzügyminisztériumban 2020. június 30-án. MTI/Soós Lajos

Százmilliárd forint fejlesztési forrásra pályázhatnak a kis- és középvállalkozások: a több mint kétszeres túljelentkezés miatt a kormány a duplájára, 100 milliárd forintra emelte az eredetileg országosan meghirdetett 50 milliárd forintos keretösszeget a vállalkozások technológiai megújítását segítő két program pályázatán - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter kedden Budapesten, a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) pályázat első támogatói szerződéseinek átadásán.

A tárcavezető kiemelte: a kormány célja a járvány elleni védekezés új szakaszában, hogy a gazdaság újraindítását Magyarország olyan sikerrel tegye, ahogyan a veszélyhelyzetet kezelte. Hozzátette, hogy egyszerűsített eljárással megszülettek az első támogatói döntések a május végén meghirdetett VEKOP pályázatán.





Kifejtette: a kormány válasza a gazdaság újraindítására egy komplex csomag, a Gazdaságvédelmi akcióterv, ennek a pénzügyi kerete nagyjából a bruttó hazai termék (GDP) 20 százalékának felel meg. Ebben szerepelnek azok az uniós fejlesztési források is, amelyeket gazdaságvédelmi célokra csoportosított át a kormány az elmúlt hetekben. A cégek két operatív program, a GINOP és a VEKOP keretében meghirdetett felhívásokra jelentkezhetnek összesen 100 milliárd forintos pályázati keretösszegre - közölte.



Varga Mihály elmondta, hogy a VEKOP pályázaton nagyjából 750 cég nyerhet plusz fejlesztési forrást. A több szempontból újszerű pályázaton megújították az eljárást, minimálisra csökkentették a pályázók adminisztratív terheit. A túljelentkezés azt mutatja, hogy a magyar vállalatok megragadják a fejlesztési lehetőségeket, számos vállalat tervez fejlesztést a következő években.



Az első nyertesek közül három vállalkozás támogatási szerződését írták alá kedden a Pénzügyminisztériumban (PM): a Dunai Kikötő Kft., a Logipack Packaging Kft., és a Karzol-Trans Kft. vezetőivel. A Dunai Kikötő Kft. 30 millió forintértékű gépparknövelő fejlesztéséhez közel 20 millió forintos támogatást nyert. A Logipack Packaging Kft.77 millió forintos beruházásával a jelenlegi 50-ről tervezi bővíteni dolgozói létszámát, amihez a kormány 54 millió forinttal járul hozzá. A Karzol-Trans Kft. raktárbázisának mintegy 220 millió forintos fejlesztéséhez 141 millió forintos segítséget jelent a pályázati támogatás - ismertette.

Pozsgai Gyula, a Dunai Kikötő Kft. ügyvezető igazgatója, Sziráki Szilárd, a Logipack Packaging Kft. ügyvezeto igazgatója, Varga Mihály pénzügyminiszter és Joós Zoltán, a Karzol-Trans Kft. ügyvezető igazgatója (b-j) a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) pályázat első támogatói szerződéseinek átadásán a Pénzügyminisztériumban 2020. június 30-án. MTI/Soós Lajos



A kormány eddigi intézkedései tükrözik az elkötelezettséget a magyar vállalkozások fejlesztései iránt, a számukra kedvező gazdasági és fejlesztési környezet kialakítása érdekében "tesszük a dolgunkat" - mondta Varga Mihály. Úgy vélte, a gazdaságpolitika azért eredményes, mert találkozik a gazdasági szereplők igényeivel, amit számos tény igazol vissza. Példaként említette, hogy négyezer milliárd forintnyi beruházás van folyamatban. Magyarország a járvány utáni időszakban is vonzó termelési és befektetési célpont marad - hangsúlyozta.



A miniszter szerint a gazdaságban már látszanak az újraindulás jelei, a gazdaság szerkezete kiegyensúlyozottá válik, amint a költségvetési politika is kiegyensúlyozott. Ezt a nemzetközi hitelminősítők előrejelzései is visszaigazolják. Jelenleg a világ gazdaságaiban vitatott az újraindítás kérdése, amit Magyarország a saját és az uniós források együttes felhasználásával valósít meg - mondta Varga Mihály.

MTI