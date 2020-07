A demokraták nagy novemberi szocialista forradalmat álmodnak

Szocialista forradalomra készül a Demokrata Párt, írja új könyvében a jobboldali Breitbart szerkesztője. Joel Pollak szerint az utcai zavargások csak az első lépései annak a folyamatnak, amivel Trump ellenzéke magához ragadná a hatalmat.

2020. július 2. 14:03

Sorra jelennek meg az amerikai jobboldali sajtóban az egyre merészebb forgatókönyvek arra az esetre, ha Donald Trump amerikai elnök helyett Joe Biden demokrata kihívó nyerné meg a novemberben esedékes elnökválasztást. Az elmúlt hetekben indult, egyelőre nem csillapodó utcai tüntetések ugyanis nem tettek jót Trump népszerűségének, közvélemény-kutatások szerint vékonyodott a különbség közte és Biden között.

Júliusban kerül a boltokba Joel Pollak Vörös november című könyve, az altright mozgalom zászlóshajójának, a Breitbartnak a szerkesztője ebben arról ír: az utcai zavargások valójában a demokraták radikális választási kampánya, végső céljuk pedig az Egyesült Államok intézményrendszerének leépítése. – Kezdték a rendőrség költségvetésének drasztikus csökkentésével – írja a Breitbart Pollak könyvének összefoglalójában. A fekete amerikaiak elleni rendőri brutalitás következtében indult tömegtüntetések egyik jelszavává vált a rendőség költségvetésének csökkentése, amit több demokrata párti politikus is támogat. Pollak könyve szerint azonban ez csak az egyik lépés, volt olyan város, mint Minneapolis ahol teljesen felfüggesztették az igazságszolgáltatást, s ez várhat New Yorkra is: a keleti parti nagyváros rendőrségének büdzséjéből a napokban egymilliárd dollárt vontak el. Pollak szerint a népszerű demokrata kongresszusi képviselőnő, Alexandra Ocasio-Cortez nem állna meg itt, az igazságszolgáltatás intézményeinek további leépítésére törekszik.

– Az a tervük, hogy demokrata többségű szenátust hoznak létre – fogalmazott a cikkben Pollak. Az intézményrendszerek feletti hatalomátvétel folyamatába illeszkedik az újságíró szerint az a demokrata terv, ami az ötvenegyedik, önálló állam szintjére emelné a fővárost, Washington D.C.-t. A kongresszus alsóháza már a múlt héten megszavazta a kezdeményezést, a republikánus többségű szenátuson azonban várhatóan nem fog átmenni a jogszabálytervezet. Pollak azonban úgy véli, ha a választások után a felsőházban demokrata többség lesz, úgy megszavazzák majd a kezdeményezést, ezzel két további demokrata helyet biztosítva a szenátusban.

– Ezzel megvalósul a szocialista forradalom – fogalmazott az újságíró, aki szerint így lebontják az akadályt a demokrata környezetgazdasági reformterv, a zöld New Deal előtt, s leomlanak a falak az illegális bevándorlás elől is. – Átírják a forradalom előtti történelmet, hogy minket, akik emlékeznek majd, milyen is volt korábban a világ, rasszistáknak kiáltsanak ki – tette hozzá Pollak.

MNO - Breitbart News