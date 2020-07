II. Legújabb törvények…

Nyári szünetet rövidítve, rendkívüli ülésen huszonhat (!) törvényjavaslatot „szentesített” a Tisztelt Ház.

2020. július 13. 14:02

Zajos pillanatokkal, hangzatos vitákkal, parázs indulatokkal fűszerezve terelődtek zöld útra. A szolidabb „beszólalásokkal is fűszerezett ” általános vita számaira kattintva, egy az egyben megismerhetők, a szavazás adataira kattintva pedig az igennel, nemmel vagy tartózkodással voksolók is „szemtől-szembe”, per nélkül azonosíthatók.

- Kellemes tallózást!

JÚLIUS 3. – PÉNTEK

Bartha Szabó József