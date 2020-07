Az EU nem védi Európa déli határát a migránsok ellen

A csempészhajók - szépítő kifejezéssel NGO-hajók - kiszolgálják az embercsempészeket, és taxiztatják a csempészésért vagyonukkal fizető, becsapott afrikaikat. Nem tudni, milyen érdekeltség bújik meg a háttérben, mert az Unió - ellentétben a józan ésszel - nem védi a kontinenst.

2020. július 3. 23:25

Nő a migrációs nyomás a Földközi-tengeren, de a szárazföldön is hasonló a helyzet. Ráadásul egyre több embercsempésszel szemben kell intézkedniük a hatóságoknak. A Budapesten tárgyaló máltai külügyminiszter úgy fogalmazott: az Európai Unió védeni sem próbálja Európa déli határát. Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban pedig arról beszélt, hogy a koronavírus-járvány miatt a határvédelem jelenleg egészségügyi védelem is – hangzott el az M1 Híradójában.

A Földközi-tengeren csónakban sodródó több mint száznyolcvan migránst vett a fedélzetére az Ocean Viking NGO-hajó, hogy biztonságosan az európai szárazföldre szállítsák a fekete-afrikai bevándorlókat. Az elmúlt napokban rendszeresek voltak a hasonló akciók.

Idén már mintegy hétezer Líbiából indult menedékkérő kötött ki Olaszországban. De Máltán sem jobb a helyzet, ami egyre inkább aggasztja az ország vezetését.

Európa déli határa nem védett, az Európai Unió védeni sem próbálja azt – fogalmazott Evarist Bartolo máltai külügy- és Európa-ügyi miniszter Budapesten, miután Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel tárgyalt. A politikus azt mondta: ez nem máltai, hanem európai ügy.

A világjárvány tovább ronthat a helyzeten

Meg kell akadályozni az újabb migrációs hullámokat – mondta Szijjártó Péter, és hozzátette: a világjárvány tovább ronthat a helyzeten. Az afrikai és ázsiai országokban is gazdasági és egészségügyi problémákat okozott a koronavírus, ezért várhatóan még többen indulnak útnak Európa felé.

„Mi, magyarok is tudjuk és a máltaiak is pontosan tudják, hogy milyen hatása van az illegális migrációnak, hiszen Magyarország is a schengeni övezet külső határán található, Málta kifejezetten közel van a migránsok elindulási pontjaihoz, ezért erőteljesen képviseljük azt az álláspontot, hogy a migrációt nem menedzselni, hanem megállítani kell” – fogalmazott Szijjártó Péter.

Magyarország határain is erős a nyomás

Pénteken a román határon csaknem negyven, teherautókban elrejtőzött határsértőt találtak, mindannyian Magyarországra tartottak.

Embercsempészeket fogtak meg a rendőrök az éjjel Győrnél, és egy kisbuszban tizenegy migránst találtak. Hajnalban további tizennégy bevándorlót igazoltattak az M1-es autópályán, és valamennyiüket előállították, a velük lévő két magyar és egy osztrák állampolgárt embercsempészet gyanújával hallgatták ki.

Egyre több embercsepésszel szemben kell intézkedni Egyre több embercsepésszel szemben kell intézkedniük a magyar rendőröknek és katonáknak – erről Orbán Vikor miniszterelnök beszélt a Kossuth Rádióban.

A magyar határ szerb oldalán jelenleg is több százan torlódnak, ők azonban már nem tudják a tranzitzónákban beadni menekültügyi kérelmeiket, mert azokat a magyar kormány bezárta. Orbán Vikor emlékeztetett: erre azért volt szükség mert az uniós bíróság fogva tartásnak minősítette ezeket. Így

Magyarország még keményebbé tette a határvédelmet

„Ez nem fogva tartás, hiszen milyen fogva tartás az, ahonnan ki lehet sétálni. De a brüsszeliek azt mondták, hogy de, ez fogva tartás, és nem tudtunk mit csinálni, hanem ilyen magyaros módon azt mondtuk, hogy jó, bezártuk. És akkor mostantól kezdve, ha valaki be akar jönni, bármely migráns Magyarországra, jogilag elfogaható módon, akkor a szomszédos országok nagykövetségén kell leadni az igényét” – jelentette ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor hangsúlyozta: mivel a migrációs útvonalon fekvő országokban is nő a fertőzések száma, a határvédelem jelenleg egészségügyi védelem is. Úgy fogalmazott: ha azt akarjuk, hogy Magyarország továbbra is békés, biztonságos és nyugodt hely legyen, akkor a migrációval szemben a legkeményebben kell fellépnünk.

A magyar határ közelében gyakorlatoztak az osztrák katonák és rendőrök

Az illegális bevándorlók elleni fellépést gyakorolták az osztrák katonák és a rendőrök a magyar határ közelében, Hegyeshalomnál.

A szimulációs gyakorlaton emberkereskedőket üldöz a magyar rendőrség az osztrák határig, ahol a további intézkedést a helyi rendőrség veszi át. A feltartóztatott autóból a felfegyverzett osztrák rendőrök kihúzzák az embercsempészeket, és már kattan is a csuklójukon a bilincs.

Az akciót osztrák és magyar rendőrök, katonák, határőrök nézték végig. Mindez egy nagyszabású gyakorlat volt Hegyeshalomnál, amelyben háromszázhetven osztrák rendőr és száz katona vett részt.

Négy különböző határátlépési kísérlet megakadályozását gyakorolták drónok, helikopterek és mobilfalak segítségével.

A nagyszabású gyakorlaton ott volt Karl Nehammer osztrák belügyminiszter is, aki kiválónak nevezte az együttműködést a magyar hatóságokkal.

A koronavírus-járvány ellenére többen kértek menedéket, mint tavaly ilyenkor

„A járvány idején csökkent ugyan a menekültek száma, de júniusban aggasztó lett a helyzet, mert az új koronavírus ellenére többen kértek menedéket, mint tavaly ilyenkor” – mondta Karl Nehammer.

A belügyminiszter, aki csütörtök óta rendőri védelem alatt áll – mert a múlt heti bécsi zavargásokat bírálva a török nacionalisták halálosan megfenyegették –, úgy fogalmazott: a 2015-ben történtek nem ismétlődhetnek meg.

Utalt ezzel az ellenőrizetlenül beözönlő illegális migránsáradatra, amelynek következményeivel ma már egész Európának szembesülnie kell. A járvány tetőzésekor az embercsempészek többnyire teherautók rakodóterében bújtatták el a migránsokat.

Jelenleg százhúszezer migráns tartózkodik Görögországban, a balkáni országokban pedig további húszezren várakoznak arra, hogy valahogy eljussanak Nyugat-Európába.

magyarnemzet.hu