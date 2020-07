A kongresszus helyét átveszi Harlem

2020. július 4. 00:17

Joe Biden kampánycsapata a kezét dörzsölte. Ezek a tüntetések, a feketék öntudatra ébredése és a kormányzat ellen hangolása igazán kapóra jött a novemberi választások előtt. – Ezek a mi embereink, rámozdulunk a szavazataikra, és leverjük Trumpot! – lelkendezett Biden.

– Nem baj, hogy rövid amerikai történelmünk megannyi hősének szobrát ledöntik, és eltörlik a múltunkat? – aggályoskodott az egyik tanácsadó.

– Ugyan! Mit számít Lee, Kolumbusz vagy az Elfújta a szél, ha megnyerhetjük a választást?

Ekkor érkezett a hír, hogy a Black Lives Matter mozgalom az elfogadhatatlan kategóriába sorolta George Washingtont is, mert neki is voltak rabszolgái. Biden első reakciója a vállrándítás volt. „Ugyan, Washington már rég meghalt, mit számít nekünk?”, ám az események felgyorsultak. A tüntetők szerint ezek után át kell keresztelni a fővárost. Felmerült, hogy legyen King (Martin Luther King után), de mivel az USA-ban sosem volt király, ez félreértésre adna okot. Hosszas huzavona után kompromisszumként a Denzel Washington elnevezést választották. (Így megmaradhatott a Washington DC is; Denzel Center.)

Igen ám, de a függetlenségi háborút is Washington vezette, ezért az is vállalhatatlan lett. Mivel nem kívánták visszaállítani az angol gyarmati státust, úgy módosították a történelmet, hogy Amerikát Afrikából fedezték fel és népesítették be. Értelemszerűen az alkotmány, a törvényhozás két háza is illegitim, hiszen a nem létező függetlenségi háborúból és a rasszista Washingtontól eredeztethető, ezért a kongresszus helyét átveszi a harlemi Malcolm X sugárút és a nyugati 126. utca sarki banda. A legfontosabb, hogy elnök sem lehet többé senki, mert ezt a hivatalt is Washington töltötte be először, így törzsi nagytanács áll fel. Tagjai: Michael Jordan, Spike Lee, Samuel L. Jackson és Greta Thunberg.

Ha nincs USA, nincs elnök és nincs választás. Bident berakják egy öregek otthonába, ahol hátralévő éveiben azon morfondírozhat, vajon nem volt-e kár felkarolni ezt a BLM-mozgalmat.

Ungváry Zsolt: Amerika

demokrata.hu