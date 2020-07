Fontos adóügyi könnyítésekről döntött az Országgyűlés

Több lényeges adóügyi változtatásról is határozott az Országgyűlés, ezekről Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Nemzetnek nyilatkozva úgy fogalmazott: a vállalkozások és a magánszemélyek meglehetősen nagy csoportját érintik, és egyszerre szolgálják a versenyképességet, a gazdaság újraindítását és a visszaélések visszaszorítását.

2020. július 4. 11:21

A pénteki nap a jövő évi költségvetésről szólt az Országgyűlésben, a képviselők ugyanakkor több közteherviselési kérdésről is döntöttek. – Ezek között számos lényeges pont szerepel, a vállalkozások és a magánszemélyek meglehetősen nagy csoportját érintik a változtatások – mondta lapunknak a pénzügyminiszter helyettese. Tállai András államtitkár elsőként arról beszélt, hogy több ponton csökkentek a vállalkozások adminisztrációs terhei. – Megszabadítottuk a hazai gazdasági szereplőket az egyik legbonyolultabb feladatuktól, a feltöltési kötelezettségtől. Tavaly már nem kellett feltölteni a társasági adót, idén pedig – a tegnap elfogadott módosítás nyomán – a helyi iparűzési adóban is megszűnik a kötelezettség. Így a cégek öt hónappal tovább gazdálkodhatnak 80-85 milliárd forinttal, és decemberben elegendő lesz csupán az ügyfelek kiszolgálására koncentrálniuk – fogalmazott a miniszterhelyettes.

Tállai András a lényeges könnyebbségek között említette meg azt is, hogy az egyéni vállalkozók a fejlesztési tartalék összegét az eddigi ötven százalék helyett a nyereség teljes összegéig leírhatják. – Emellett nagyjából 150 ezer vállalkozásnak hoz jelentős adminisztrációs tehercsökkentést, hogy jövőre az elektronikus közúti áruforgalmat ellenőrző rendszerben, az úgynevezett ekáerben már csak a kockázatos termékek szállítása esetén kell bejelentést tenni.

Visszaszorítanák a visszaéléseket a jogszabály-módosítással Fotó: 123RF

Még többeket érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adója, vagyis a kata szabályainak módosítása. – A munkavállalók és a jogkövető vállalkozások érdekében változtattunk a szabályozáson. A rendelkezések a munkahelyek megvédését és újabbak létrejöttét is segítik, hiszen jelenleg a tisztességes szereplők nem képesek felvenni a versenyt azokkal a nagyobb cégekkel, amelyek munkajogviszony helyett katásként foglalkoztatják dolgozóikat – mondta a miniszterhelyettes. Az újítás lényege, hogy extra, negyvenszázalékos adót kell fizetni, ha a katás vállalkozó egy üzletfelének hárommillió forintnál nagyobb összeget számláz ki egy évben. A terhet a kifizetőnek, vagyis nem a kisadózónak kell lerónia. – A módosítás nyomán negyvenmilliárdos pluszbevétel érkezhet jövőre, a tisztességesen működő vállalkozások ugyanakkor még többet nyerhetnek – mondta az államtitkár, majd hozzátette: az új szabályok alkalmazására minden érintettnek lesz ideje felkészülni, a módosítás ugyanis csak fél év múlva, 2021. január 1-jén lép hatályba.

Bizonyos változtatások a magánszemélyeket is érintik. – Az Európai Unió­ban a magyar társadalombiztosítás kéri el az egyik legkisebb összeget azért, hogy az adófizetők hozzáférhessenek az egészségügyi ellátórendszerhez, de az nem fair, hogy a fizető tagok finanszírozzák a nem fizetők ­ellátásait is. Ezért fogadta el tavaly a törvényhozás az új, igazságosabb társadalombiztosítási szabályokat – mondta Tállai András, hozzátéve: a parlament most elvégezte e szabályrendszer finomhangolását. Ennek nyomán a korábbi három helyett hat hónapjuk lesz a késedelembe esőknek a hiányzó összegek rendezésére. Másrészt senki nem eshet ki az ellátásra jogosultak köréből csak azért, mert nincs érvényes belföldi lakcíme. – A harmadik fontos változás – sorolta a miniszterhelyettes –, hogy az állam adómentességgel támogatja, ha más (például az előző munkáltató vagy az önkormányzat) megfizeti az érintett helyett az egészségügyi szolgáltatási járulékot. Végül az adóhivatalnak újabb szempont alapján is vizsgálnia kell a magánszemély méltányossági kérelmét, és ha a hatóság szerint fennállhat a szociális rászorultság, akkor erről tájékoztatnia kell a járási hivatalt. Tállai András rámutatott: a szociálisan rászorulóknak a törvény garantálja az ingyenes állami egészségügyi ellátást, éppen úgy, mint a nyugdíjasoknak, a diákoknak és a kismamáknak.

hirado.hu - MTI - magyarnemzet.hu