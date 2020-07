Baloldali propaganda amerikai pénzből

Egy álproblémát vitatnának meg

A Nyugati Pályán elnevezésű Facebook- és Instagram-oldalakat a Political Capital balliberális agytröszthöz kapcsolódó cég hozta létre és működteti – saját bevallása szerint – amerikai pénzből. Az oldalak azt az álproblémát járják körbe, amely szerint Magyarország a Nyugathoz vagy a Kelethez akar-e tartozni.

2020. július 6. 17:15

A kérdést legtöbbször az ellenzék vetette fel a miniszterelnök külpolitikájának bírálataként, miközben a kormány álláspontja ismert: az EU- és NATO-tagságnak nincs alternatívája. Az ellenzék az utóbbi években igyekezett a kabinet EU-kritikáját EU-ellenességként tálalni. Ebben segít nekik a Nyugati Pályán.

2020 februárjában hozták létre a Nyugati Pályán nevű Facebook- és Instagram-oldalt, amelyet a leírása szerint „az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségének támogatásával a FLOW PR (Splendidea Communications Kft.) kommunikációs ügynökség üzemeltet”. – Mi úgy gondoljuk, Magyarország a Nyugathoz tartozik, és a jövőben is a nyugati pályán érdemes folytatnia. Ehhez szolgáltatunk érveket, és erről szeretnénk meggyőzni minél több magyart – írják.

A tematikus oldal azt a kérdést járja körül, hogy Magyarország hova tartozzon: „Nyugathoz vagy Kelethez?” Ez egy olyan álprobléma, amelyet a hazai ellenzék rendszeresen felvet Orbán Viktor külpolitikájának kritikájaként, ám a kérdés ilyen formában nincs terítéken és az elmúlt tíz évben nem is volt. Magyarország elkötelezett tagja az EU-nak, ám a magyar kormány gyakran üt meg kritikus hangot az unió egyes lépéseivel, elképzeléseivel, intézményrendszerével szemben, amelyet a hazai ellenzék igyekezett EU-ellenességként beállítani. Ez a kép azonban hamis: leginkább arról van szó, hogy a kormány nem fél konfliktust vállalni az unióval a nemzeti érdekek védelmében – mint az történt pél­dául a migráció kérdése kapcsán. Mind­emellett érdemes megjegyezni: a közvélemény-kutatások alapján a magyar emberek többsége EU-párti.

Hazánk NATO-tagságával kapcsolatban hasonló a helyzet: Magyarország a katonai tömbön belüli erejéhez viszonyítva felülreprezentált a NATO-missziókban. Sőt a honvédség olyan küldetésekben is részt vett, amelyet aligha nézett jó szemmel Oroszország: 2019 májusától Magyarország vette át a NATO kötelékében működő, a balti országok légtérvédelmét ellenőrző parancsnokság vezetését.

A Nyugati Pályán oldalainak üzemeltetője a Splendidea Communications Kft., amelynek tulajdonosa a ­Splendidea Corportations Zrt. Az utóbbi cég tulajdonában van a Political Capital Kft., amelynek székhelye a Montevideo utca 2/C-ben van, pont ugyanott, ugyanazon az emeleten, ahova a Splen­didea Communications Kft. is be van jegyezve. A Speldidea-cégek korábbi tulajdonosai között találjuk Somogyi Zoltánt, a Political Capital alapítóját is. További kapcsolatot jelent a Splen­didea-hálózat és a Political Capital között Sz. Krisztián, aki mind a Splen­didea Corportations ­Zrt.-ben, mind a Political Capital ­Kft.-ben tulajdonos volt egy időben.

Krekó Péter, az elemzőcég ügyvezető igazgatója

Az amerikai pénzből működő propagandaoldal számításaink szerint eddig legkevesebb 22 esetben hirdette meg posztjait a közösségi médiában. Összesítésünk alapján a Splendidea Communications Kft. legalább másfél millió forintot költött tartalmaik népszerűsítésére. A Magyar Nemzet kérdésekkel fordult a budapesti amerikai nagykövetséghez, hogy megtudjuk, milyen programon keresztül jutottak támogatáshoz a Nyugati Pályán szerkesztői, és pontosan mennyi pénzt kaptak. Megkeresésünkre lapzártánkig nem érkezett válasz.

Érdekesség, hogy Krekó Péter, a Political Capital ügyvezető igazgatója nemrég pert nyert több jobboldali médium ellen, amelyek azt állították, hogy az elemző külföldi, amerikai érdekek kiszolgálója.

