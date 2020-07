Gulyás: szép építkezési szimbólum a Ludovika

Mindannak, ami az elmúlt időszakban az országban és Budapesten épült, legszebb szimbóluma a Ludovika Campus, "itt látszanak erényeink hibáink nélkül" - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter kedden a fővárosban, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE), a Ludovika Campus-projekt keretében felújított Ludovika Szárnyépület átadó ünnepségén.

2020. július 7. 15:31

"Szemünk láttára, lépésről lépésre, épületről épületre növekszik a Ludovika Campus" - hangsúlyozta Gulyás Gergely.



A beruházás első öt éve alatt összesen 10 ezer embernek adott munkát, amellyel csaknem 70 ezer négyzetméternyi új épület jött létre. A Ludovika kapcsán indult városfejlesztés első ütemére nettó 34 milliárd forintot fordítottak - közölte a miniszter, hozzátéve, hogy a mindenkinek nyitott Orczy park 100 ezer négyzetméterrel bővült.



Ahogy halad előre az építkezés - folytatta -, úgy formálódik az NKE, és úgy lesz képes egyre összetettebb, bonyolultabb feladatok ellátására a campus. Az egyetem közössége pedig egyre inkább kihasználhatja a kínálkozó lehetőségeket a tisztképzéstől kezdve egészen a diplomáciai akadémiáig.



"Aki a múltat végképp el akarja törölni, az egyszerre akarja eltörölni az értékeket és a múlt tapasztalatait" - mondta Gulyás Gergely, kiemelve: meg kell őrizni és használatba kell venni mindazt, amit a múltból megőrizni érdemes. A Ludovika pedig ennek a múltnak egy olyan hősi fejezete, amelyet mind szellemiségében, mind épített valóságában helyreállítani helyes és indokolt döntés volt - jelentette ki.



A politikus úgy fogalmazott: a Ludovika története küzdelem annak megteremtéséért, hogy legyen önálló, felelős magyar közszolgálat.



A közszolgálati egyetem küldetésének azt nevezte, hogy Magyarország szolgálatára minden tekintetben alkalmas és felkészült fiatalokat bocsásson ki. Itt formálódik a magyar közszolgálat jövője - hangoztatta.



A Miniszterelnökség vezetője reményét fejezte ki, hogy amikor professzionális államigazgatásról, modern és szolgáltató államról beszélnek, akkor azokra támaszkodhat majd a magyar állam, akik az NKE-n szerzik meg diplomájukat.



Nemzeti sorskérdés, hogy évfolyamról évfolyamra felépüljön az a közösség, amelynek tagjai a maguk idején hatékonyan képesek szolgálni a klasszikus európai értékekre, a kereszténységből kinövő kultúrára és szolidaritásra, valamint szubszidiaritásra épülő szabad és szuverén államot - zárta szavait Gulyás Gergely.



Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára beszédében úgy fogalmazott: "az elmúlt tíz év Budapest gyarapodásának és építésének ideje is volt". Készen állunk a városépítő munka folytatására - jelentette ki, majd hozzátette: ha Tarlós Istvánhoz hasonlóan a mostani városvezetés is az együttműködést, a békés építkezést választja, Budapest sikerei folytatódnak. "Rajtunk nem múlik, valljuk: Budapest nem csatatér" - mondta Fürjes Balázs.



Az államtitkár hangsúlyozta: a budapestiek érdeke a demokratikusan megválasztott nemzeti kormány és a fővárosi városvezetés együttműködése akár vitákkal tarkítva is.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter beszédet mond a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campus-projektje keretében felújított Ludovika Szárnyépület átadásán 2020. július 7-én. MTI/Koszticsák Szilárd



A Ludovika - a nemzeti szuverenitás elvesztése után, 1944-től kezdődött - hetven éve "a szétesettség és az enyészet ideje volt". Az épületet és az intézményt, a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémiát és az épületét a kommunisták "se lenyelni, se kiköpni nem tudták". A 18. században létrejött történeti kert 2010-re megsemmisült, a park lepusztult és zűrös hely lett - mondta Fürjes Balázs.



Emlékeztetett: hét évvel ezelőtt láttak neki a "rendrakásnak" és újjáépítésnek. A gondos tervezésnek és az építő munkának köszönhetően a Ludovika Campus több lett mint egyetem, egy városrész született újjá: 2018 tavaszára felépült Magyarország egyik legnagyobb és legmodernebb egyetemi campusa. Belső-Pest legnagyobb közparkját, az Orczy kertet megújították és kibővítették - mondta Fürjes Balázs, majd úgy fogalmazott: "szebb, tágasabb, tisztább, zöldebb, levegősebb, rendezettebb, biztonságosabb és jóval több sportolási és szabadidős lehetőséget kínáló hely lett" Józsefváros.



Elmondta, a most átadott szárnyépület eredeti homlokzatát megőrizték, és a több mint nyolcezer négyzetméter hasznos alapterületű épületben 21. századi irodák, szemináriumi termek, nyelvi laborok, és a ludovikás hagyományokat őrizve két vívóterem is várja a hallgatókat.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Koltay András rektor és Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára (b-j) érkezik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campus-projektje keretében felújított Ludovika Szárnyépület átadására 2020. július 7-én. MTI/Koszticsák Szilárd



Fürjes Balázs felelevenítette édesapja, Fürjes Sándor hadnagy, posztumusz dandártábornagy történetét, aki 1944-ben a Ludovikán végzett az utolsó évfolyamon, és akit 1944. november 14-én a Ludovika épületében tartóztattak le a nyilasok.



A Koltay András, az NKE rektora elmondta, hosszú idő után a szárnyépület végre visszakapja azt a funkciót, amelynek betöltésére épült, azaz újra egyetemi épület lesz.



A felújításról szólva úgy fogalmazott: "ami történt, az végeredményben nem más, mint a történelem viharkárainak helyreállítása".



Koltay András emlékeztetett: a Ludovika katonai akadémia főépülete 1936-ra készült el, és az akadémia a hazai katonai képzés legmagasabb fokú intézménye volt.



Az átadott épületben 92 iroda, 8 tanterem, 3 nyelvi labor és számítógépterem is helyet kapott - közölte, hozzátéve, hogy a szárnyépület átadásával az egyetem elhagyja az ikonikus Ménesi úti campusát.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campus-projektje keretében felújított Ludovika Szárnyépület az átadás napján, 2020. július 7-én. MTI/Koszticsák Szilárd

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campus-projektje keretében felújított Ludovika Szárnyépület vivóterme az átadás napján, 2020. július 7-én. MTI/Koszticsák Szilárd

MTI