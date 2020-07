Nincs tovább pénzszerzés szegregáció ürügyén

A cigányság számára is csakis a munkán és tanuláson keresztül vezethet a felzárkózás és a felemelkedés útja.

2020. július 7. 17:13

Gyöngyöspata volt az első és az utolsó hely az országban, ahol sikerre lehetett vinni egy "pénzszerző akciót" a szegregáció ürügyén - mondta Horváth László miniszterelnöki megbízott kedden, Budapesten tartott sajtótájékoztatón.

Horváth László - aki egyúttal fideszes országgyűlési képviselő - úgy fogalmazott, a cigányság számára is csakis a munkán és tanuláson keresztül vezethet a felzárkózás és a felemelkedés útja.



Az Országgyűlés előző pénteken nagy többséggel fogadta el azt a módosító indítványt, amely kimondja: a bíróság a jövőben nem állapíthat meg pénzbeli kártérítést a tanulóknak a gyöngyöspataihoz hasonló iskolaperekben - emlékeztetett Horváth László az indítvány előterjesztőjeként.



Kiemelte, a változtatás értelmében, amennyiben a diákok jogsértő hátrányt szenvednek el, akkor ezt oktatással és képzéssel kell orvosolni.



A Fidesz képviselője azt mondta, a gyöngyöspatai pert évekkel ezelőtt egyértelműen politikai, pénzszerző céllal indította egy Soros György által támogatott alapítvány, amely a "szegregációt csak ürügynek használta, az érintett cigány tanulókat és családokat pedig eszközül használta fel" a gyors és könnyű pénz ígéretében.



A per igazi célja a konfliktusgerjesztés, Magyarország rossz hírbe hozása és a magyar kormány lejáratása volt - fogalmazott.



Horváth László közölte, nem szeretnék, hogy a jövőben újabb hasonló igazságtalan ítéletek, rossz döntések rúgják fel a társadalmi békét.



Elmondta, azt is szeretnék elkerülni, hogy túlzó és egyoldalú pénzbeli kártérítések más településeket is csődközeli helyzetbe hozzanak. A gyöngyöspatai önkormányzatnak ugyanis végre kell hajtania a jogerős bírósági döntést, a településnek azonban nincs 100 millió forintja a kártérítés kifizetésére, azután ugyanis olyan kötelező feladatait nem tudná ellátni, mint a gyermekétkeztetés és a szociális ellátás, továbbá a folyamatban lévő fejlesztéseket is le kellene állítania.



Horváth László jelezte, a kormány ezért segít a bajba jutott Gyöngyöspatán, amely augusztus végéig megkapja a kártalanításhoz szükséges 100 millió forintos forrást.



A miniszterelnöki megbízott feladata a gyöngyöspataihoz hasonló konfliktusos helyzetek feltárása és azok megoldását szolgáló javaslatok kidolgozása.

MTI