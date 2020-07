Freund Tamás a Magyar Tudományos Akadémia elnöke

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 193., tisztújító közgyűlése hétfő este megkezdődött és kedden este lezárult 24 órás szavazásán Freund Tamás akadémikust választotta meg az MTA új elnökévé - közölte az Akadémia kedden az MTI-vel.

2020. július 7. 20:05

Freund Tamás neurobiológus a hat év után leköszönő Lovász Lászlót váltja a Magyar Tudományos Akadémia élén. Az elnöki posztért Freund Tamás mellett Pléh Csaba pszichológus, nyelvész indult.

A főtitkári posztot Kollár László Péter építőmérnök, a főtitkárhelyettesit pedig Erdei Anna immunológus tölti majd be a következő hároméves ciklusban.



A közgyűlés döntött a három közül két alelnök személyéről is. A társadalomtudományi alelnök Lamm Vanda jogász, a természettudományi alelnök pedig Hudecz Ferenc kémikus lesz.



Az élettudományi alelnöki pozícióra új szavazást kell kiírni, mert - mint az mta.hu-n írják - a három jelölt egyike sem kapta meg az ötven százalék plusz egy szavazatot. A szavazás második körébe Kosztolányi György és Szathmáry Eörs jutott be.

Kedden újabb 24 órás szavazás kezdődött a választott elnökségi tagokról, a Könyv- és Folyóirat Bizottság elnökéről és a közgyűlés által választandó bizottságok tagjairól.

MTI