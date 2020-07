Karácsony most kussol

2020. július 9. 00:35

A főpolgármester nem kíván reagálni arra a vezetése alatt álló párt, a Párbeszéd által közzétett képre, amelyen Orbán Viktor, Szijjártó Péter, Polt Péter és Varga Judit látható Kaleta cinkosai címmel. Karácsony Gergely a Fidesz Budapest által közzétett mém esetén, amelyen ő szerepelt, még felháborodott, ám politikai ellenfelei lejáratásánál már mélyen hallgat még akkor is, ha az általa társelnökölt párt az elkövető.

Kaleta cinkosai címmel tett közzé egy fotót a Párbeszéd a hivatalos Facebook-oldalán, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök, Polt Péter legfőbb ügyész, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Varga Judit igazságügyi miniszter látható.

Miután a Fidesz Budapest a közösségi oldalon megosztott egy mémet, a híres Szálasi-kép átrajzolásából az elpusztult Lánchíddal, Karácsony Gergellyel és azzal a szöveggel: „kéne ide egy bicikliút”, a főpolgármester mélységesen felháborodott. Mint mondta, Karácsony azt mondta, hogy akkor is felháborodna, ha ez a mém politikai ellenfeléről készült volna. Ehhez képest a most közzétett, a volt perui nagykövet, Kaleta Gábor pedofil ügyét az említett négyessel összefüggésbe hozó kép kapcsán a főpolgármester semmit nem közölt. Karácsony Gergely – a Párbeszéd csúcsvezetője, társelnöke – lapunk megkeresésére sem kívánt reagálni, mint ezt a sajtófőnökétől megtudtuk.

„Kaleta Gábor volt perui nagykövetet tettéért Peruban – vagyis az ottani törvények szerint – jó eséllyel sok éves, letöltendő börtönre ítélik. Kaleta Gábort éppen ezért – teljes titokban – Orbán Viktor keresztény-konzervatív kormánya hazamenekítette Peruból, hogy a fideszes szurkoló- és szotyitársa által vezetett ügyészség ejnye-bejnyében részesíthesse” – írta a párt és Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője – és Karácsony Gergely párttárselnöktársa – a Facebook-oldalán, teljes tényként beállítva a leírtakat a „hazamenekítésről”.

„A Párbeszéd kezdeményezi a büntető törvénykönyv szigorítását, egyúttal felszólítja Kaleta Gábor volt perui nagykövet keresztény-konzervatív mázzal leöntött cinkosait: nézzenek szembe tettükkel, nézzenek bele magyar családok és gyermekek szemébe, s vonják le a következtetéseket” – közölték.

Emlékezetes: a balliberális oldal is készített egy, a Szálasi-képre Orbán Viktor miniszterelnököt rászerkesztett képet, még 2018 decemberében, akkor – amint arra Kocsis Máté is rávilágított egy bejegyzésében – nem volt széles körű felháborodás. – Kettős mérce kimaxolva – fogalmazott a Fidesz frakcióvezetője, és ez, úgy tűnik, továbbra is érvényes.

