A fehér emberek "defektes lények"

Rasszizmusból adhatna egymásnak leckét a BLM társalapítója és a Planned Parenthood szülőanyja.

2020. július 10. 10:26

A demokraták által favorizált abortuszóriás, a Planned Parenthood és a magát antirasszistának tartó BLM-mozgalom ugyanazt a gyűlöletbeszédet alkalmazza. Előbbi alapítója például egyenesen úgy fogalmazott, hogy a feketék az emberi faj alacsonyabb rendű tagjai, míg a feketék jogaiért harcoló radikális baloldali szervezet egyik vezetője szerint a fehér emberek félállati, genetikailag defektes lények.

Nem ismerős ez a szöveg valahonnan?

A világ tőlünk távolabb eső fele forrong, „köszönhetően” az egyre több áldozatot követelő, eredeti céljától már rég eltérített Black Lives Matter mozgalomnak. Amerika több államában az elmúlt hétvégén olyannyira elharapóztak az indulatok, hogy a fosztogatás mellett most már ártatlan emberek életét is kioltottak a tüntetők. Ironikus módon ezzel együtt a mozgalom egyre jobban kezdi leleplezni önmagát és azt, hogy csupán a gyűlöletre épített ideológiák mentén haladva próbálja a fennálló törvényes rend képviselőit, köztük az amerikai elnököt letaszítani a „trónról”.

Az ártatlan fekete gyermekáldozatok mellett ékes példa erre az, ahogyan a Black Lives Matter mozgalom egyik társalapítója nyilatkozott nemrég: szerinte a fehér emberek valójában félállati lények, akik genetikailag defektesek.

Az elméletet az aktivista egy furcsa magyarázattal is megpróbálta levezetni, amibe belekeverte az emberek bőrszínéért felelős melanint is (véleménye szerint a fehér emberek teste elnyomja a melanintermelést, amely kihat csontokra, a termékenységre, az idegrendszerre, az intelligenciára, de még a kozmikus energiával való kommunikációra (!) is).

Yusra Khogalinak egyébként nem ez az első rasszista kirohanása – pár évvel ezelőtt a nő azt is leírta az egyik közösségi oldalon, hogy

„Allah adjon neki erőt ahhoz, hogy ne ölje meg a férfiakat és a fehér embereket”.

Érdekes összevetni mindezt azzal, ahogyan a baloldal és a (valószínűleg túlnyomórészt fehér) demokrata liberálisok a BLM mozgalom pártját fogják, csakúgy, mint az abortusz szabad hozzáféréséért kampányoló Planned Parenthood végrehajtó intézményét is. A terhességmegszakítások könnyebb hozzáférhetősége – akár a szülés időpontjáig – ugyanis szintén forró, a felszín alatt hömpölygő lávaként emészti az Egyesült Államokban a közvéleményt, s a politikusok kapva kapnak rajta, hogy a liberalizációt valami jóságos, az embereket támogató intézkedésként mutassák be kampányukban.

De mi is ez a szervezet, és legfőképpen mit képvisel az, aki alapította? Erről már kevesebb szó esik. Kevesen tudják például, hogy a Planned Parenthoodot életre hívó Margaret Sanger álláspontja szerint a feketék az emberiség alacsonyabb rendű fajához tartoznak, ami különösen érdekes annak tükrében, hogy a legtöbb magzati korban lévő gyermek közülük kerül ki az abortusz áldozataként.

Sanger mondott még érdekes dolgokat, például kifejtette, hogy szigorú sterilizációs és szegregációs politikára lenne szükség azon populáció körében, amelynek utódai kifogásolható örökséget vinnének át a következő generációra. De beszélt arról is, hogy a kisebbségek (beleértve az amerikai bevándorlók többségét) nem csupán alacsonyabb rendű emberek, de testi és szellemi fogyatékosok is.

Felemelte szavát a harmadik világbeli nők szülési lehetőségének eltörléséért és azért, hogy az általa emberi gyomnak, hulladéknak nevezett utódok megszületését megakadályozza. Talán sokaknak ismerős ez a retorika – mondjuk a második világháború alatti időkből… Ironikus, hogy az amerikai nők reprodukciós jogaiért küzdő abortuszóriás még mindig büszkén és bátran jelöli meg Sangert alapítójaként, hősiesnek titulálva múltbéli teljesítményét, jótékonyan elfedve annak kifogásolható részleteit.

Kérdés, hogy a nők „felszabadításáért” és az rasszizmus ellen küzdő két mozgalom egymással ellentétes nézőpontja mikor találkozik majd össze úgy igazán – és mi születik majd ebből a találkozásból?

