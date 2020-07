Rétvári: minden humán terület többletforrást kap jövőre

Minden humán terület kap többletforrásokat az idei évhez képest a 2021-es költségvetésben - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára Budapesten tartott sajtótájékoztatóján pénteken.

Az államtitkár kiemelte, hogy az ellenzék azt a költségvetést nem szavazta meg, amely az ideinél többet juttat 326 milliárddal a nyugdíjasoknak, 156 milliárd forinttal az egészségügynek és 80 milliárddal az oktatásnak.

Gyurcsány Ferenc szerint "színtiszta cinizmus" a 13 havi nyugdíj, tehát az, hogy jelenlegi kormány fokozatosan visszaadja a nyugdíjasoknak, amit Gyurcsány Ferenc elvett tőlük - mutatott rá az államtitkár.



Az OECD kimutatásai szerint 2003-tól 2009-ig a GDP 0,4 százalékával csökkentek az egészségügyre fordított kiadások. Ha a baloldal lenne kormányon, ma is vizitdíjat kérnének egy vizsgálat előtt - tette hozzá.



A szociális ellátások 139 százalékkal nőttek az elmúlt években, a baloldal ezt is csökkentette 2010 előtt. A családok támogatása az elmúlt tíz évben 2,5-szeresére nőtt, Európában nincs olyan ország, amely GDP-arányosan Magyarországnál többet költene a családokra - jelentette ki Rétvári Bence.



Az oktatásra fordított kiadások az elmúlt években másfélszeresére nőttek, jövőre is 80 milliárddal több jut a területre, 10 százalékkal nő a tanárok fizetése, az óvodákra pedig 22 milliárddal többet költ a kormány - mondta az államtitkár.



Bármennyi gazdasági nehézséget okoz is világszerte a járvány, Magyarország a baloldallal ellentétben nem megszorításokat vezet be, hanem munkahelyeket teremt és növeli az egészségügyre, oktatásra, szociális területre jutó forrásokat. Ez a politika már 2011-ben is sikerre vezetett - mondta Rétvári Bence.

