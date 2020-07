Meg kell erősíteni a valódi kereszténydemokrata pártokat

Meg kell erősíteni a valódi kereszténydemokrata pártokat, amelyek tenni szeretnének Európa jövőjéért - fogalmazott Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára, a Fidesz alelnöke a Magyar Hírlap online kiadásában pénteken.

2020. július 10. 12:00

Novák Katalin államtitkér a Magyar Hírlapnak adott interjúban újdonságnak nevezte, hogy a szerdai Europe Uncensored (Európa Cenzúrázatlanul) online konferencián előadást tartó, és számos kérdésben - nyugat-balkáni bővítés, demográfia, migráció - alapvetően szövetséges álláspontot képviselő három nemzetállami vezetőhöz, Orbán Viktor magyar, Janez Jansa szlovén és Aleksandar Vucic szerb politikusokhoz csatlakozott a francia Republikánusok európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője, Francois-Xavier Bellamy is.

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) fogadja Francois-Xavier Bellamy-t, a francia Republikánusok EP-képviselőcsoportjának vezetőjét (j) a Karmelita kolostorban 2020. július 7-én. A politikus vezeti majd a Polgári Magyarországért Alapítvány szerdai "Európa cenzúrázatlanul" című webkonferenciáját, melyen Orbán Viktoron kívül Aleksandar Vucic szerb elnök és Janez Jansa szlovén miniszterelnök szólal fel. Középen Novák Katalin, a Fidesz alelnöke, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Novák Katalin úgy fogalmazott: a francia jobboldal vezető politikusa valóban jobboldali értékrendet követ, pontosan érti a kontinens keleti és nyugati része közti történelmi különbségeket, és ő is abban érdekelt, hogy legyen egy olyan jobboldal Európában, amely erős és akcióképes.



A Fidesz és az Európai Néppárt viszonyáról Novák Katalin elmondta: a múlt héten Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel Berlinben tárgyaltak a Kereszténydemokrata Unió és a bajor Keresztényszociális Unió politikusaival. A párbeszéd tehát már zajlik is - emelte ki, hozzátéve ugyanakkor: vannak pontok, amelyekben még nem teljes az egyetértés, például abban, hogy mennyire avatkozzanak be egymás belügyeibe.



Van közös jövőnk, de nem minden elemében egyforma - szögezte le. Hangsúlyozta: szeretnék megőrizni ezt a különbözőséget, a döntési szabadságot, szuverenitást, amivel minden nemzetnek rendelkeznie kell. A konfliktus forrása általában az, hogy "nem állunk be olyan sorba, ahova a magyar emberek nem akarnak" - húzta alá.



Donald Tuskról, az Európai Néppárt elnökéről azt mondta: "mindent feltett egy lapra", a személyes lengyel belpolitikai érdekeinek megfelelően igyekszik mozgatni a teljes pártcsaládot, és olyan megnyilatkozásokat tesz, amelyek kifejezetten kisebbségi véleményt képviselnek. Ezért sok bírálat éri zárt ajtók mögött, ami helyes is, "szerintünk egy pártcsaládban így kellene megfogalmazni a kritikákat" - jegyezte meg Novák Katalin.



Hozzátette: ezt várnák Donald Tusktól is, de ő folyamatosan, nyilvánosan teszi egyértelművé, hogy a Néppárton kívül akarja látni a Fideszt, a magyar kormánypárt ellen kampányol. Donald Tusk ugyan formálisan a Néppárt elnöke, de megnyilatkozásaiban csak az elfogult személyes álláspontját képviseli - jelentette ki Novák Katalin.



Reménykeltőnek nevezte azonban azt, hogy Manfred Weber néppárti frakcióvezető kezdeményezésére Bellamy - akit egy valóban jobboldali, kereszténydemokrata, konzervatív értékrendű vezetőnek nevezett - vezetésével készül jelentés, amelynek a célja meghatározni, mit jelent a kereszténydemokrácia a 21. században. Novák Katalin szerint a francia politikus nem ismer kompromisszumot a hagyományos néppárti értékekben.

Kitért arra: Orbán Viktor magyar miniszterelnök azt mondta a konferencián, hogy olyan stratégiára van szükség, amely Európa valós szükségleteire összpontosít, és ezt a Néppártnak kellene megalkotnia. A Fidesz azt szeretné, hogy a Néppárt legyen Európa vezető politikai ereje, ezért készséggel részt is vesznek ebben a munkában, a budapesti egyeztetéseiken a jelentés készítőjével már el is indult ez a beszélgetés - emelte ki.



Novák Katalin beszédesnek nevezte, hogy az egyik vezető baloldali portál azzal utasította vissza a konferencia szervezőinek hirdetését, hogy más megbízó hirdetését megjelentetnék, de ezt a konferenciát nem fogják beharangozni. Ennyire nyitottak a cenzúrázatlan beszédre, a gondolat- és véleményszabadságra - értékelte.



Hozzátette: a rendezvény azt is megmutatta, hogy ma már van mód arra, hogy meghatározó európai vezetők közvetlenül is szóljanak az emberekhez. Az ilyen lehetőségekkel Novák Katalin szerint élni kell.



