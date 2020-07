Megújul a jáki templom és környéke

Feltárul az épületegyüttes múltja

A 2017 végén megkezdett munka újabb fázisáról szólt A jáki apátsági templom restaurálásának folytatása és értékeinek bemutatása elnevezésű beruházás helyszíni projektismertetője július 9-én.

2020. július 11. 18:01

A Magyar Kormány kétmilliárd forintos támogatásának köszönhetően megvan a biztosítéka a helyreállítás teljes körű befejezésének és a fenntartható üzemeltetés megindításának. Erről is szó volt a jáki templomnál tartott projektismertetőn, és az azt követő sajtóbejáráson, amelyen többek közt részt vett V. Németh Zsolt, Vas megye országgyűlési képviselője, Rátkai László esperes, jáki plébániai kormányzó, Tóth Ernő, Ják község polgármestere és Császár István, a Szombathelyi Egyházmegye általános helynöke.

Sarkadi Márton, a projekt szakmai vezetője megerősítette, hogy a jáki Szent György-templom, a mellette álló Szent Jakab-kápolna, az Apáti-ház és az egykori kolostori gazdasági épületek felújítása már az építőipari kivitelezésnél, a restaurálási munkáknál tart.

2017 végén a kormánytámogatásnak köszönhetően újraindult a korábban elhúzódva, töredékesen zajló munka, amely most már nem csak az épületek megújítását jelenti. Látogatóközpont létesül itt majd, ahol megfelelő körülmények között bemutathatják a Ják nemzetség, a település és a templom és kolostor történetével kapcsolatos művészeti, történeti emlékeket.

Emellett a templom és a kápolna esetében is meg kell oldani a liturgikus használat zavartalanságának biztosítását (például a padfűtést, hangosítást) is. Elkészültek a tervek, a szakvélemények, megindult az építőipari kivitelezés és a restaurálás is – mondta Sarkadi Márton.

Az elmúlt időszakban a szakemberek talajszerkezeti, falkutatási vizsgálatokat, ásatásokat végeztek, feltárták a dombon emelkedő épületegyüttes múltját.

Jelenleg a Szent Jakab-kápolnánál található támfalat építik újjá, megakadályozzák a domb erózióját, a kápolna elmozdulását. Védekezni kell a talajnedvesség hatása ellen is: a talajból a falba felszállított ásványi és szerves eredetű sók szerkezetroncsoló hatása sajnos az utólagos szigetelés elvégzését követően sem szűnik meg, ezért a faragott kőelemek védelme csak a sók eltávolításával oldható meg.

Egy magyar szabadalom alkalmazásával (áram alatt lévő fémhálóval, az elektrolízis elve alapján) 2020 tavaszán megkezdődött a templom falainak sómentesítése.

Ezt követi majd a szigetelés.

A szakember arról is beszélt, hogy a falkutatások során a 19-20. század fordulóján felhordott vakolatokat eltávolították, ennek köszönhetően olyan részletek kerültek elő, amelyek a templom középkori és 16–17. századi átépítéséről tanúskodnak. Papp Ildikó régész munkája nyomán pedig egyre bizonyosabbá vált, hogy a 13. században emelt épületet megelőzte egy korábbi építmény, egy kisebb templom.

Idén megkezdődött a déli, majd az északi mellékhajó restaurátori feltárása. Ezt követi a falfelületek tisztítása, majd a sérülések javítása, a téglafalazatok fugázása és a festett felületek konzerválása.

A projektismertető szerint az épületegyüttes helyreállításának befejezése, az új látogatóközpont és kiállítás megvalósítása érdekében többek közt a Szent Jakab-kápolna tetőzetét is teljesen fel kell újítani, a kápolna oltárát és falképeit restaurálni kell. Hátra van még az apáti ház homlokzatfelújítása, gépészeti, valamint elektromos rendszereinek felújítása, és rekonstruálni kell a belső falfelületeit borító díszítőfestést is.

Az apátság egykori gazdasági épületét, a hozzá csatolt kőtárat és közösségi épületet oly módon kell átalakítani, hogy alkalmasak legyenek a látogatóközpont funkcióinak elhelyezésére. Ezt követi majd a templomdomb teljes környezetének tájépítészeti megújítása.

V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta: az egykori jáki bencés apátság bazilikája a magyarországi román stílusú építészet kiemelkedő alkotása, Vas megye és egyúttal az ország szimbóluma is. „A járvány egyik következménye, hogy a belföldi turizmus a jövőben megélénkül, fontos, hogy a jáki templom méltó módon fogadja az ide érkezőket” – mondta V. Németh Zsolt.

Körössy László

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír