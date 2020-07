Müller Cecília: A sárga, vagy vörös országokból érkező magyarokat a határon nem tesztelik

Hasonló helyzet alakult ki, mint a koronavírus megjelenésekor, hogy elsősorban külföldről érkezők hurcolták be a vírust Magyarországra, ezért volt szükség a belépési szigorításokra. A kormány több csoportba sorolta a világ országait, amelyeket zöld, sárga és vörös színnel jelölt – aszerint, hogy milyen veszélyt jelenthetnek a járvány súlyossága alapján.

2020. július 13. 10:58

Vörös kategóriába kerültek azok az országok, ahol a fertőzöttség mértéke súlyos. Sárga kategóriába sorolták azokat az államokat, amelyekben a fertőzöttség mértéke enyhébb. Zöld kategóriába pedig azok az országok tartoznak, ahol a fertőzöttség mértéke alacsony – derült ki Gulyás Gergely vasárnapi bejelentéséből.

Zöld, sárga és vörös országok

Magyarország járványügyi helyzete kedvező, viszont a világban emelkedik az új fertőzések száma, köztük Magyarország szomszédainál, Szlovákiát leszámítva ezért volt szükség szigorításokra – mondta Müller Cecília tiszti főorvos az M1 Ma Reggel adásában. „Azt látjuk, hogy a járvány kezdetén külföldről hurcolták be a vírust, diákok illetve külföldi utakról visszatérők és most is hasonló helyzet alakult ki” – fogalmazott. A szabályokat ismertetve elmondta a sárga, vagy vörös országokból érkező magyar állampolgárokat a határon nem tesztelik, hanem kérdőívet töltetnek ki velük, feltérképezik utazási előzményüket, valamint megmérik hőmérsékletüket.

Számukra kötelező a 14 napos házi karantén, amely alól mentesülhet valaki, ha a határra érkezés előtt öt nappal, 48 óra különbséggel két negatív, PCR-típusú teszttel rendelkezik. A tiszti főorvos elmondta, hogy ezzel biztosítható a magyar lakosság védelme. Müller Cecília hozzátette: Magyarországra visszaérve a járási hivatalnál az érintettek kérelmezhetik a karantén alóli felmentést, ha ugyanezekkel a feltételekkel elvégeztetik a koronavírus-teszteket.

A magas kockázatú országból külföldiek nem léphetnek be Magyarországra

A vasárnap kihirdetett rendelet különbséget tesz a beutazók között magyar és külföldi állampolgárság szerint. A sárga zónából érkezők között a karanténszabályok szempontjából nincs különbség, viszont a magas kockázatú országból érkező külföldiek egyáltalán nem léphetnek be Magyarországra. A külföldön elvégzett tesztekről elmondta, hogy a magyar hatóságok csak hiteles dokumentumot tudnak elfogadni. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásait figyelembe véve két, az aktuális fertőzöttséget vizsgáló PCR-tesztet fogadnak el.

„Ez biztosítékot jelent arra, hogy valaki nem fertőző” – mondta. Hozzá tette, hogy azok is beléphetnek az országba, akik hitelt érdemlően tudják igazolni, hogy az elmúlt hat hónapban már átestek a betegségen. A tiszti főorvos felhívta a figyelmet az alapvető biztonsági szabályok betartására, mint a maszk viselése, a másfél méteres távolság tartása, a gyakori kézmosás, felületek tisztán tartása, és a gyakori szellőztetés.

A karanténszabályok nem változnak

A karantén technikai szabályait érintő kérdésre úgy válaszolt, hogy a korábbi eljárások érvényesek most is. Az érintettek a határon megkapják a végzést, hogy karanténba kell vonulni és ezt a rendőrség ellenőrizheti. Ha bármilyen okból el kell hagynia otthonát valakinek, azt a helyi járási, kerületi egészségügyi hatóságnál be kell jelentenie. Müller Cecília elmondta, hogy az országok besorolását hetente vizsgálják felül, ugyanis ennyi idő elég a járványügyi tendenciák kimutatására, ennél gyakrabban szükségtelen. Nem csak az aktuális fertőzöttek számát, hanem az országban uralkodó tendenciákat is vizsgálják, majd hozzátette, a hazai és a környező országok járványügyi helyzetet is folyamatosan nyomon követik.

Arra a kérdésre, hogyan érinti a korlátozás a fuvarozókat, elmondta, hogy ők is egészségügyi vizsgálaton eshetnek át. Visszatérnek a korábbi gyakorlathoz, ami a járvány kitörésekor kezdődött. A cél, hogy az áruszállítás folyamatossága biztosított legyen. A tranzitforgalomról elmondta, hogy a külföldről érkező nem magyar állampolgárok meghatározott útvonalon közlekedhetnek és a kijelölt pihenőhelyeken állhat meg és 24 órán belül kötelesek elhagyni Magyarország területét.

