„Önök pedig tapsolnak, ha Magyarország kiszolgáltatott”

A motorbalesetben elhunyt Koncz Ferenc fideszes parlamenti képviselőre való megemlékezéssel kezdte meg munkáját az Országgyűlés hétfői rendkívüli ülése.

2020. július 13. 16:06

Napirend előtti felszólalásban Szabó Tímea (Párbeszéd) arról beszélt, hogy Orbán Viktor és „haverjai” most a Hajógyári-szigetre vetetették ki a hálójukat, „csak azért, hogy lophassanak”. Szerinte a kajak-kenu központ létrehozása csak egy trójai faló, valójában egy jachtkikötős lakóparkot álmodnak a fideszes lovagoknak, ennek érdekében pedig ezer fát akarnak kivágni.

– A Hajógyári-sziget a miénk, a kutyásoké, a bringásoké, és ugyanúgy megvédjük a pénzéhes haveroktól, mint a Római-partot. A helyi önkormányzat és a főváros egyetlen fakivágásra sem fog engedélyt adni – mondta Szabó.

A Miniszterelnökség parlamenti államtitkára válaszában hangsúlyozta: a kormány számára kiemelt cél a környezetvédelem, ezért is indított klímavédelmi akciótervet, melynek keretében felszámolják az illegális hulladéklerakókat, lehetővé teszik a műanyag palackokat visszaváltását, megvédik a folyókat az ide megérkező szennyeződésektől, minden újszülött után pedig tíz fát ültetnek. Orbán Balázs emlékeztetett arra, hogy az akciótervet a Párbeszéd nem szavazta meg. Az államtitkár hangsúlyozta: amikor a baloldal volt kormányon, akkor „álomsziget” címen hotelt, kaszinót terveztek építeni a Hajógyári-szigetre, amit áron alul privatizáltak, majd 2010-ben az Orbán-kormány vásárolta vissza a területet, és mentette meg azt a beruházástól. – A Hajógyári-szigetet nem a jobboldali kormánytól, hanem önökről és a szövetségeseiktől kell megvédeni – mondta Orbán Balázs.

Ungár Péter (LMP) szerint az „EU jobboldali vezetése egy olyan hitelcsomagot rak az állampolgárok nyakába, amit a következő generáció fizet vissza”. A képviselő szerint ráadásul a hitel visszafizetése akkor válik majd esedékessé, amikor Magyarország a Paks II és a Budapest–Belgrád vasútvonal megépítése miatt felvett hitelt fogja visszafizetni. Ungár szerint ha már felvesszük a pénzt, akkor érdemes lenne azt „humánberuházásokra” fordítani, az oktatást és az egészségügyet fejleszteni, nem pedig „acélra és betonra” költeni.

Schanda Tamás, az Információs és Technológiai Minisztérium államtitkára elmondta, hogy az EU történetében nem volt példa, hogy a közösség ilyen nagy, közös adósságot halmozzon fel. Emlékeztetett: a bizottság és a tanács előterjesztése 750 milliárd euróról szól, amelyből 500 milliárd vissza nem térítendő támogatás, 250 milliárd euró pedig hitel. Schanda kiemelte, hogy a terv elfogadásához teljes konszenzus szükséges, ami miatt a kormány feltételekhez köti a hitelfelvételt. Ilyen feltételnek nevezte az államtitkár, hogy a gazdagabb országoknak nem jár több pénz, mint a szegényeknek, valamint követelte az ideológia- és politikamentes forráselosztást. Ez utóbbi alatt azt értette, hogy a bevándorlás kapcsán elfogadott magyar álláspont miatt ne büntessék őket.

Arató Gergely, a DK képviselője napirend előtti felszólalásában azt mondta, a Balaton egyre inkább NER-tenger lesz, és a magyarok számára luxusnak számít a Balaton melletti nyaralás. A politikus kifogásolta a Bahart-kikötők privatizációjának tervét, amiket több önkormányzat nem fogadott el. Arató Gergely azt is kifogásolta, hogy tönkreteszik a Balaton környéki viharjelzés és időjárásjelentés pontosságát egy siófoki beruházással. – A NER-lovagok balatoni beruházásaiba ömlik a közpénz – fogalmazott Arató Gergely. A kormány fél a szigorú ellenőrzéstől, hiszen az EU-s forrásokat is lenyúlják, vélekedett Arató Gergely, aki azt is kifogásolta, hogy nincsenek szabadstrandok a Balatonnál. A DK képviselője szerint a Balaton nem lehet néhány milliárdos játékszere, ezért javasolják, hogy minden településen kötelező legyen szabadstrandot biztosítani. Az önkormányzatok pénzügyi helyzetén pedig úgy kell javítani, hogy a kormány nem veszi el a jogos bevételeiket. Arató Gergely azt is mondta: eljön majd az igazság pillanata, és a NER-lovagoknak el kell számolniuk minden pénzzel.

Válaszában Dömötör Csaba azt mondta, a Balaton nemzeti érték, és hangsúlyozta, céljuk, hogy egyre jobb szolgáltatások mellett, elviselhető árakon nyaralhassanak a magyarok. 2010-ben a magyarok 35 százaléka engedhetett meg magának egy egyhetes nyaralást, ma az arány már hatvan százalék – mondta a képviselő, és emlékeztetett: a hazánkban eltöltött vendégéjszakák száma is növekszik. Nem igaz tehát, amit az ellenzék állít, hogy a magyarok nem nyaralhatnak a Balaton mellett. A kormány 670 vidéki panzió fejlesztésére nyújt támogatást – mondta Dömötör Csaba, és a strandok ingyenessé tételével kapcsolatban kifejtette, negyven szabadstrand újult meg az országban, ebből harminc a Balaton mellett. A kormánypárti képviselő hangsúlyozta, több mint félmillió gyerek nyaralhatott ingyen az Erzsébet-táborokban az elmúlt években.

Ander Balázs (Jobbik) úgy fogalmazott: egyetlen könnycseppet sem hullajtottunk volna, ha Kaleta Gábor egy limai börtönben rohad meg, és nem hozza haza a magyar állam. A képviselő szerint a Jobbik négy évvel ezelőtt a büntetési tétel szigorítását kérte a hasonló bűncselekmények kapcsán. Ander szerint pártja két legfontosabb javaslata, hogy a pedofíliához kapcsolódó bűncselekmények miatt elítélt személyek ne úszhassák meg felfüggesztett börtönnel, valamint hozzanak létre egy nyilvános pedofilregisztert. – Ezek az elkövetők éljenek egy bélyeggel, égjen rájuk a megszégyenítés, a megvetés – mondta Ander. – Ha már a szexuális bűnözőket nem lehet kasztrálni, azt kérjük, hogy legalább a törvényjavaslatunkat ne heréljék ki – kérte.

Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára kiemelte: – Abban az anyagban, ami a T. Ház elé kerül, el fogunk menni a falig. Az államtitkár szerint egyetértenek minden olyan céllal, amely az ilyen cselekmények megakadályozását, büntetését szolgálja, ezért a kabinet által kidolgozott javaslat a gyermekvédelmet mint komplex egészet fogja kezelni. – A gyerekek előzetes védelmét és a megóvásukat előtérbe kell helyezni – közölte az államtitkár.

Harangozó Tamás (MSZP) szerint a kormány zsarolja az EU-t, mert ahhoz köti a válság kezeléséhez szükséges hitelcsomag elfogadását, ha az leállítja a hetes cikkely szerinti eljárást, és az uniós források felhasználását nem kötik jogállamisági kritériumokhoz. – A kormány retteg a jogállamiság ellenőrzésétől, pedig csak az fél a napon, akinek vaj van a fején – mondta Harangozó. Közölte: az MSZP csak akkor támogatja a kormányt, ha az csatlakozik az európai ügyészséghez, az uniós forrásokat pedig közvetlenül az önkormányzatokhoz, civilekhez juttatják.

Az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára válaszában hangsúlyozta: Magyarország az uniós csatlakozásakor lemondott vámbevételeiről, az áfáról, megnyitottuk a piacainkat, ám 2010 után a liberális fősodor mégis elkezdte fojtogatni hazánkat, mert megadóztattuk a multikat, bevezettük a rezsicsökkentést és ellenálltunk a migrációs törekvéseknek. – Ilyenkor rántják elő a megfoghatatlan, képlékeny jogállamisági kártyát, ehhez kötik a kifizetéseket, önök pedig tapsolnak, ha Magyarország kiszolgáltatott – mutatott rá Völner Pál. Szerinte a szocialisták évtizedek óta a magyar érdekek ellen dolgoznak, ráadásul nem tűnik fel nekik, hogy ebből a választók nem kérnek, ezért tartanak a parlamenti küszöb alatti, négyszázalékos támogatottságnál.

Magyar Nemzet