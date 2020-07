Főváros: hová tűntek a sok milliárdos pénztartalékok?

Tarlós István a fővárosi pénzekről: nem igazán érthető, hova tűnt a rengeteg tartalék. 2019. december 31-én 160 milliárd forint értékpapír és 40 milliárd pénzmaradvány volt a főváros kasszájában

2020. július 14. 10:04

A PestiSrácok.hu telefonon érte el Tarlós Istvánt, Budapest korábbi főpolgármesterét, akit Karácsony Gergely hivatalban töltött közel tíz hónapjáról kérdeztünk. A Budapestet kilenc éven át vezető Tarlós István rávilágított arra, hogy jelenleg a valóság és a politikai hangulat nem mindig találkozik és inkább az érzelmek jelentik az erősebb érveket, mint a valóság értékelése. Tarlós szerint a fővárosban nehezen elképzelhető a 2022-es parlamenti választásokig olyan fordulat, amely a mostani ellenzéki messiásváró hangulatot megváltoztathatná, de arra is rákérdeztünk, hogy mit gondol arról, hogy a főváros állítólag elköltötte és előirányozta a tartalékait, amiből végül semmi sem jutott a Lánchídra.

Szerkesztőségünk kíváncsi volt arra, hogy mit gondol Tarlós István az új fővárosi vezeőség eddig eltelt tíz hónapjáról, a Budapestet kilenc évig irányító városvezető pedig kendőzetlenül mondta el véleményét Karácsony Gergelyékről és a mostani politikai hangulatról. Tarlós úgy fogalmazott, hogy tulajdonképpen sehogy sem tudja értékelni az eddig eltelt időszakot, és párhuzamot vont a 2010-es győzelmét követő városvezetéssel, amikor kevesebb idő alatt is komoly sikert értek el. 2011-ben ugyanis a Demszky-érából megörökölt, igen kedvezőtlen Alstom-szerződést íratta át a jobboldali városvezetés és szerzett vissza jelentős pénzt Budapestnek. Tarlós szerint azonban ez most alig számít valamit a jelenlegi kommunikációs térben. De a volt főpolgármesternek megvolt a véleménye arról is, hogy milyen most Budapesten a politikai légkör:

A facebookos, online polémiák új fordulatokat hoztak a párbeszédben. Mindegy, hogy miért, de tavaly Karácsony Gergely megnyerte az önkormányzati választást, rendelkezik egy stabil szavazóbázissal, mely Budapesten jelen pillanatban elegendő a boldoguláshoz. Van jelenleg valamilyen ellenzéki, messiásváró légkör a fővárosban, amikor a politikai hangulat és a valóság nem mindig találkozik egymással. Hiábavaló a berzenkedés, az érzelmek jelentik az erősebb érveket.

Tarlós István hozzátette azt is, hogy most nem tudja elképzelni, hogy olyasmi történhet Budapesten a 2022-es országgyűlési választásokig, amely a jelenlegi hangulatot jelentősen át tudná alakítani. A volt főpolgármester leszögezte, hogy bármilyen realisztikus szövegkörnyezetben kialakuló értékelést csak az országgyűlési választásokat követően tud elképzelni.

Portálunk kíváncsi volt arra is, hogy mi a véleménye Tarlós Istvánnak arról, hogy a napokban Draskovics Tibor elismerte: a főváros részben vagy egészben elköltötte a Lánchídra szánt pénzt, a többi fővárosi tartalékot – mintegy 180 milliárd forintot – más projektekre irányoztak elő. Tarlós István is hallott erről a fejleményről, de úgy fogalmazott, hogy nem tudja elképzelni, hogy mire költhetik vagy költhették ezt a pénzt; végül számadatokkal pontosította az éterben ugráló milliárdokat, felhívva a figyelmet arra, hogy nem igazán érthető, hova tűnt a rengeteg tartalék, amellyel szemben csak csekély összegű fejlesztési hiteltörlesztési kötelezettségek álltak:

Mindig mást mondanak a baloldalon. 2019. december 31-én 160 milliárd forint értékpapír és 40 milliárd pénzmaradvány volt a főváros kasszájában, amivel szemben Budapest 112,1 milliárd forint összegű fejlesztési hiteltartozása áll. Utóbbi három részből állt, a legkorábbit 2030-ig, a legkésőbbit 2049-ig kell visszafizetni, tehát bőven tart még a futamidejük, ki lehet számolni, mennyi törlesztés jut egy évre. Ezt kell összevetni Budapest évi 408 milliárd forintos büdzséjével.

Tarlós István szavai alapján tehát igencsak adódik a kérdés a BKK-elnök Draskovics Tibor (Gyurcsány Ferenc bizalmi embere és minisztere), illetve Karácsony Gergely felé: hol a pénz?

Kép: PS/Horváth Péter Gyula

