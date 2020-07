Miféle állatfarmot rendez be

2020. július 15. 00:24

Minden adott ahhoz, hogy Orbán újra győzzön, és Magyarország veszítsen. Ezúttal az EU-ban, amelyről a Fidesz évek óta harsogja, hogy illegitim, tutyimutyi, továbbá különféle gyanús gazdasági érdekcsoportok bábja. Ez természetesen igaz is, csak éppen ennek a tehetetlen, lassan a Népszövetség 2.0-ás verziójává fajuló szerveződésnek a legfőbb haszonélvezője és parazitája éppen a magyar miniszterelnök és kompániája, akik a magyar jövő felélése árán, az uniós fejlesztési pénzekből tartják fenn a hatalmukat.

Éppen ezért várható volt, hogy a magyar kormányerő mindent követ megmozgat, nehogy elapadjon a pénzfolyam. Hiszen számos olyan hang hallatszott, hogy talán nem kellene minden feltétel nélkül, az uniós adófizetők pénzéből egy maffiaszerűen működő, politikai megszálló sereget finanszírozni. Így felmerült, hogy holmi jogállamisági feltételekhez kössék a fejlesztési pénzeket, ahogy az is, hogy az EU közvetlenül támogassa az önkormányzatokat, civil szervezeteket. Hogy ez mennyire súlyos fenyegetést jelentene az orbáni illiberális állam számára, az mutatja, hogy a Fidesz vezére ezúttal félresöpörte a szokásos brüsszeli pávatáncát, és az idehaza szokott az arcát mutatta meg: a legótvarabb zsarolástól sem visszariadó politikai gengszterét.

Az EU most szorult helyzetben van, a járvány okozta gazdasági sokk gyógyításához sürgősen el kellene fogadni az uniós költségvetést. Mire Orbán gazda megüzente Brüsszelnek: csak akkor nem vétóz, ha a Brüsszel rábólint arra, hogy a jövőben is akadálytalanul ömöljön a pénz az udvarába, és az EU többé egy büdös szóval sem akadékoskodik azon, miféle állatfarmot rendez be a pénzükön. A jelek szerint odakint már vették is a lapot, Charles Michel, az Európai Tanács elnöke már fel is vizezné a Bizottság jogállamisági javaslatát. És ahhoz sem kell jóstehetség, hogy a magyar betanított munkás-hátországból hasznot húzó német nagyipar befolyása alatt álló német vezetésnek sem lesz különösebben ellenére, ha még évtizedekre belerekedünk ebbe a félgyarmati helyzetbe.

Batka Zoltán: Harakiri

Népszava