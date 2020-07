Egymásnak teljesen ellentmondó intézkedések jellemzik a világot

Világszerte már csaknem tizenhárommillióan fertőződtek meg koronavírussal, és csaknem ötszázhetvenezren haltak bele a betegségbe. A fertőzés jelenleg 188 országban van jelen. Vakcina továbbra sincs a vírus ellen, és bár sokan dolgoznak a kifejlesztésén, ezek hitelesítése, majd forgalomba kerülése azonban hosszas folyamat – hangzott el az M1 Híradójában.

2020. július 15. 15:40

Továbbra is az Egyesült Államokban van a legtöbb beteg, több mint hárommillió-háromszázezer. A katasztrofális helyzet ellenére voltak, akik a szájmaszk viselése ellen tüntettek Floridában, ahol vasárnap rekordszámú, több mint 15 ezer új betegnél mutatták ki a koronavírust, és több déli államban is meghaladta az egy nap alatt regisztrált fertőzöttek száma az eddigi csúcsot.

Az Egyesült Államok után még mindig Brazíliában van a legtöbb fertőzött, csaknem kétmillió. Gazdasági okokból azonban múlt pénteken enyhítettek a korábbi szigorításokon, és megnyithattak egyebek mellett a strandok is. A kötelező távolságtartás és maszkviselés továbbra is érvényben van, erre azonban a szakemberek szerint egyre kevesebben ügyelnek, és az egészségügyi hatóságok több tucat bírságot szabtak ki a hétvégén.

(Fotó: EPA)

Ausztráliában kifejlesztettek egy koronavírus elleni oltóanyagot

Ausztráliában a Queenslandi Egyetemen kifejlesztettek egy koronavírus elleni oltóanyagot, amelyet hétfőtől már embereken is tesztelnek Brisbanben.

„Két adagot kapnak belőle a résztvevők, négyhetes különbséggel. Mindkét adag után négy hétig vizsgáljuk az immunreakciót. Ennek megfelelően az első eredmények szeptember végére várhatók” – mondta Paul Young, a kísérleti program vezetője.

Ausztráliában jelenleg Victoria államban a legsúlyosabb a koronavírus-helyzet.

Az ausztrál kormány ezer katonát küldött a térségbe, hogy segítsenek egyebek mellett a vírustesztek elvégzésében, és a karantén betartatásában. Melbourne-ben egy hete rendeltek el vesztegzárat, csak az hagyhatja el otthonát, aki iskolába, bevásárolni vagy orvosi vizsgálatra megy.

„A vesztegzár addig lesz érvényben, ameddig szükséges, de egy pillanattal sem tovább, mint ahogyan az valóban indokolt, ha mindenki betartja a szabályokat” – mondta Daniel Andrews, Victoria állam miniszterelnöke.

Dél-Koreába hétfőtől az úgynevezett magas kockázatú országokból, például Bangladesből, Pakisztánból, Kazahsztánból és Kirgizisztánból érkezők csak úgy léphetnek be, ha két napnál nem régebbi negatív vírustesztet mutatnak fel. Az érkezést követő két hetet pedig karanténban kell tölteniük. A rendelkezés a külföldről érkező dél-koreai állampolgárokra is vonatkozik.

Egymásnak teljesen ellentmondó intézkedések jellemzik Európát

Míg Spanyolország ismét zár, addig az Egyesült Királyság tovább nyit, a többi ország pedig inkább szigorít a szabályozásokon.

Mindenki szájmaszkot visel a spanyolországi Baleár-szigeteken: helybéli és turista egyaránt. A helyi vezetők hétfőtől kötelezték erre az embereket az egyik leismertebb spanyol üdülőhelyen, és 100 eurós bírsággal büntetik a szabályszegőket. A lakosok vegyes érzelmekkel fogadták az új szabályozást.

(Fotó: EPA)

Mindezt az újabb esetek számának emelkedése miatt rendelte el a régió vezetése, azért, hogy ne ismétlődjön meg a tavaszi járvány okozta tragédia. Spanyolország volt a második leginkább érintett ország Európában, több mint 28 ezer áldozatot követelt a Covid–19.

A szájmaszk állandó viselését Katalónia vezetése rendelte el először, és csatlakoztak más régiók is az intézkedéshez. Egy katalán város hétfőtől vesztegzár alá került, a katalán elnök pedig az egész régióban otthonmaradásra szólította fel az embereket. Mindez túlmutat a madridi kormány ajánlásain, és a rendeletet el is törölte egy helyi bíró, mondván, a katalán regionális kormánynak nincs felhatalmazása ilyen döntések meghozatalára. Az emberek nehezen viselik az újabb szabályozást.

Horvátország is hétfőtől tette kötelezővé az arcmaszk viselését nyilvános, zárt terekben. A zágrábi vezetés a járványgörbe emelkedése miatt tartotta fontosnak az intézkedés bevezetését.

Az Egyesült Királyság folytatja a korlátozások enyhítését

Az Egyesült Királyság viszont, ahol Európában a legtöbb áldozatot követelte a járvány, folytatja a korlátozások enyhítését. Hétfőtől fogadhatnak vendégeket a szépség- és tetoválószalonok, a fodrászok, a szoláriumok, a gyógyfürdők, és más olyan létesítmények, amelyekben a személyzet tagjai és a vendégek közeli fizikai kapcsolatba kerülhetnek. Az arcmaszkok viselése pedig még mindig csak a tömegközlekedési eszközökön kötelező.

Ebből vita is kerekedett az országban, ezért Boris Johnson kormányfő bejelentette, a brit kormány tanulmányozza a maszkviselés betartatásának lehetséges módjait. „Úgy gondolom, hogy fontos arcvédőt viselni zárt terekben, üzletben, boltban, mert más embereket akarsz megvédeni, de te magad is védettséget kapsz” – mondta Boris Johnson.

A brit repülőterek üzemeltetői abban reménykednek, hogy lassan megindul a turistaáradat az országba, miután a kormány pénteken 70 ország állampolgáraira vonatkozóan törölte el a kötelező kéthetes karantént.

Agresszívan terjed a vírus a világban – Magyarországon a kedvező helyzet fenntartása a cél

Egyre agresszívabban terjed a koronavírus világszerte. A környező országokban aggasztó méreteket öltött az új fertőzöttek számának növekedése. Azt még a szakemberek sem tudják eldönteni, hogy ez még az első fertőzési hullám része vagy már a második kezdete. A magyar kormány időben meghozott döntéseinek köszönhetően hazánkban kedvezőek az adatok, de a veszély nem múlt el. Továbbra is óvatosnak kell lenni tanácsolják a szakemberek, mindig legyen nálunk szájmaszk és kézfertőtlenítő, ha elmegyünk otthonról.

„Nem lehet tudni, hogy a jelen helyzet az első hullám vége vagy a második kezdete” – erősítette meg Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezető epidemiológusa az M1 Ma reggel című műsorában.

Kiemelte, bizonyos országokban emelkedő tendencia látható a fertőzések számában, részben annak köszönhetően, hogy gócpontok alakultak ki – Németországban például egy húsüzemhez kötődően.

Nyáron kevésbé tartják be a szabályokat az emberek

Hozzátette: az emberek nyáron kissé felszabadultabbak, kevésbé követik a szociális távolságtartás és a higiénés szabályokat. Ismertette, nem minden országban kötelező a szájmaszk viselése a boltokban és a tömegközlekedési eszközökön.

„A vírus nem tűnt el, aki betegnek érzi magát, továbbra is egyeztetnie kell a háziorvosával, és kerülnie kell a közösségeket. A közvetlen fizikai kapcsolat a mozgatórúgója a fertőzés terjedésének” – fogalmazott Galgóczi Ágnes.

Fotó: MTI

A magyarországi idősotthonok helyzetével kapcsolatban kijelentette, sok olyan személy lakik ezekben az intézményekben, akik koruknál fogva vagy alapbetegségeik miatt a kockázati csoportba tartoznak. Véleménye szerint ezekben a zárt közösségekben nehezebb a járványügyi előírások betartása, illetve nagyobb a valószínűsége, hogy kívülről bekerül a kórokozó.

A külföldről behurcolt eseteket kell megakadályozni

A hazai járványhelyzetről azt mondta, meglehetősen alacsonyak az esetszámok, illetve nem lehet azt mondani, hogy jellemzően az idősotthonokban regisztrálnák azokat, a múlt héten kialakult góc is egy tanári értekezlethez volt köthető.

„A kedvező járványügyi helyzet fenntartásához a külföldről behurcolt eseteket kell megakadályozni elsősorban” – hívta fel a figyelmet. Az óvintézkedés kiterjed a külföldről hazaérkező magyarokra és a nem magyar állampolgárokra is.

Számos vakcinakutatás zajlik, számos vakcinajelölt van, és több a klinikai tesztelés fázisában van. A kutatók célja, hogy minél rövidebb idő alatt fejlesszenek ki hatékony vakcinát a lakosság védelme érdekében.

Holnaptól ismét szigorítják a határellenőrzést

Bárki, bárhol megfertőződhet – erre figyelmeztetnek a szakemberek. Orbán Viktor miniszterelnök is arról beszélt a napokban, hogy most a behurcolás a legnagyobb veszély.

A kormány gyorsan döntött: a járvány újabb terjedésének megelőzésére holnaptól ismét szigorítják a határellenőrzést, a fertőzöttség mértéke szerint pedig három kategóriába sorolják az országokat. Időközben ismét nőtt a fertőzöttek száma az idősotthonokban, és már nem meglepő, hogy a fővárosi fenntartású Pesti úti intézményben a legrosszabb a helyzet.

Farkas Örs, a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője az M1 Ma reggel című műsorában arról beszélt, hogy Magyarország a koronavírus-járvány első szakaszában sikerrel védekezett, a magyar emberek fegyelmezett viselkedésének köszönhetően sikerült ellaposítani a járványgörbét.

Azonban nem minden ország volt ilyen sikeres. Európán belül is az a tapasztalat, hogy a járvány újra „felütötte a fejét”, és egyes európai uniós tagállamokban, akár a szomszédos országokban is jelentősen megnőtt az esetszám és az aktív fertőzöttek száma – folytatta.

Hozzátette, tekintettel a kedvező magyarországi járványügyi helyzetre a cél az, hogy megvédjük az egészségünket, és védekezzünk az ellen, hogy a környező országokból behurcolják a vírust.

„A legutóbbi esetek nagy része köthető a szomszédos országokhoz. A határellenőrzés visszaállításával azt reméljük, hogy ez a folyamat megállítható, és a kedvező helyzet fenntartható” – mondta Farkas Örs, és azt tanácsolta, hogy érdemes tájékozódni a Koronavírus.gov.hu oldalon arról, milyen járványügyi besorolás alá tartozik egy adott ország.

Már csaknem négyszázezren töltötték ki a nemzeti konzultációs kérdőíveket

A nemzeti konzultációs kérdőív arra is rákérdez, hogy az idősotthonok járványügyi védelmének erősítésére érdemes-e nagyobb hangsúlyt fektetni. A hétfői adatok szerint már csaknem négyszázezren töltötték ki a kérdőíveket, amelynek postázása még jelenleg is tart.

Az alapvető higiéniés szabályokat az esteszámoktól függetlenül érdemes betartani – mondta a szóvivő. Példaként említette a kézmosást, a szellőztetést, a szociális távolságtartást és a maszkviselést.

„Az olyan típusú korlátozások elkerülhetők, amelyek az első hullámban szükségszerűek voltak. Az első lépés akkor is a határok lezárása volt, remélhetőleg ez most is elegendő lesz, de a járványügyi helyzet indokolhat majd további lépéseket. Jelenleg az országos tiszti főorvos kezében vannak azok a jogosultságok, amelyekkel a hatékony védekezés megszervezhető” – fogalmazott.

