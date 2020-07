Brüsszel kettős mércével méri Duda Lengyelországát is

Ma szavaz az Európai Parlament szakbizottsága egy Lengyelországot a jogállamiság helyzete miatt elítélő állásfoglalásról. De Věra Jourová EU-biztos is negatívan szólt a lengyel kampányban Andrzej Duda jobboldali elnök felfogásáról, és Donald Tusk néppárti elnök is párttársa, Rafał Trzaskowski mellett tette le a voksát. Cikksorozatunk harmadik részében azt vizsgáljuk, hogyan szálltak be brüsszeli politikusok a lengyel ringbe – ők is Duda ellenében.

2020. július 16. 09:59