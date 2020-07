Aachen fals példát mutat európaiságból

Aachenben a román államfőt továbbra is „meggyőződéses européernek” tartják, és nem vonják vissza az általuk odaítélt elismerést, amit a koronavírus-járvány miatt egy későbbi időpontban adnak át neki.

2020. július 19. 20:32

A Nemzetközi Nagy Károly-díjat adományozó aacheni bizottság elnöke, Jürgen Linden „nem vélte felfedezni” Klaus Iohannis magyarokat megbélyegző szándékát.

Linden azt írta: a román államfőt továbbra is „meggyőződéses européernek” tartják, és nem vonják vissza az általuk odaítélt elismerést, amit a koronavírus-járvány miatt egy későbbi időpontban adnak át neki. Gérnyi Gábornak, Németország-szakértőnek, közgazdásznak tett föl kérdéseket a Gondola.



- Gérnyi úr, a Nagy Károly-díj eddig elért tekintélyét miért nullázza le pillanatok alatt Jürgen Linden döntése?

- Félretéve mélységes sértődöttségünket és jogos felháborodásunkat az államelnök közelmúltbéli megnyilvánulásai kapcsán, meg kell állapítanunk,hogy románok részéről ismét egy nagysikerű diplomáciai lépés volt Iohannis államfővé választása.

A térségünkkel kapcsolatban szinte teljességgel tájékozatlan nyugat-európai politikum, média és közvélemény el volt bűvölve ettől a lépéstől. Micsoda nagyvonalú nemzet,micsoda nagyvonalú,európai gondolkodású állam. Ők nem tudták és nem tudják, amit hajdani szépemlékezetű Gyimesközéplokról származó külkereskedelmi miniszter tudott és hangoztatott oly gyakran közös munkánk során: „Európában két ország van,ahol semmi sem az,aminek látszik: Franciaország és Románia”.S ő ezt bizton tudta,hisz hosszú éveket élt itt is,ott is.

- Megnyilvánulásáért a román Diszkriminációellenes Tanács május végén 5000 lejes büntetést szabott ki az államfőre. Baj-e, vagy éppen nagy eredmény, hogy ebben a kérdésben Bukarest erkölcsileg toronymagasan felülmúlja a német határvárost, Aachent?

- Iohannis születése szerint szász ember, Nagyszebenből. Ama luxemburgi-pfalzi németnyelvű telepesek utóda (a népnyelvben „szász”nak neveztetvén), akiket a magyar királyok hívtak be és telepítettek le Erdélyben, hatalmas és egyedülálló kiváltságokat biztosítva nékik, századokon át. És akiket a „Conducator”Iohannis családja is. Ő maga román felesége oldalán kereste érvényesülési lehetőségeit, mígnem erre csúcsra sikerült feljutni, kinek a dicsőségére, kinek a kárára, Bukarest mindenesetre megtalálta benne az európai prezentációra alkalmas személyt. Ítélkezni nem tisztem,azt már megtették mások előttem és helyette,s ezekkel csak egyetérteni tudok.

Meggyőződésem, hogy ezeken a sérelmeken túl kell lépni,mindegyik viszonylatban, ahol erre fogadókészség van, lásd a magyar-szerb kapcsolatok jelenlegi alakulását.

S továbbá abban kell lépnünk jól és hatásosan és korszerűen, hogy Nyugat-Európa megismerje az ezeréves magyar állam toleráns és befogadó mivoltát. Vannak már alkalmazható példáink is erre, ilyennek tartom ebből a szempontból az EXPO 2000 HANNOVER Világkiállítást.

- Ön, aki 2000-ben a hannoveri világkiállítás magyar pavilonját kormánybiztosként építtette, majd irányította, akkor a román kiállító egyetlen kérésére nyomban lehetővé tette, hogy az expó legszebb pavilonjában, a magyarban román néptáncosok is fellépjenek. Illetve az Erdélyből a templomi ihletettségű magyar pavilonba hívott székely néptáncosok bemutathatták műsorukat a román pavilonban is. Iohannis mit tanulhatna-e ebből a 20 évvel ezelőtti gesztusból?

- Magyarország és a magyarság ezeréves európai jelenlétének és értékeinek prezentálása szempontjából ritka szerencsés és sikeres „csillagóra” volt az EXPO 2000 HANNOVER Világkiállítás. A Vadász György által tervezett kimagaslóan izgalmas és szép magyar pavillon, a Káel Csaba és alkotótársai által készített magyar országimázsfilm, amely folyamatos vetítés mellett is a világkiállítás egyik legnézettebb produktuma volt. S az egyedülállóan megragadó pavilon belső tartalma, Gárdonyi László által megfogalmazott történeti kiállítás ugyancsak nagyon meggyőző volt. S emellett az időszaki kiállítások, a Felvidékről a népviseleti babakiállítás, a gömöri gótikus templomok bemutatása, a délvidéki szobrászok művei,a kárpátaljai festők bemutatkozása.

A legnagyobb hatású azonban a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes fellépése volt, András Mihály vezetése alatt a 2000.június 20-i Magyar Nemzeti Napon, amikor is a magyar pavilon előtt ők fogadták egy fergeteges műsorral Orbán Viktor miniszterelnököt és feleségét, valamint a hivatalos magyar delegáció többi tagját.

A közelünkben lévő román pavilon vezetői szájtátva bámulták az eseményt. Mi is kíváncsiak voltunk, mi jön most. Átjöttek hozzánk azzal a kéréssel és kérdéssel, hogy ezek után felléphet-e másnap máramarosi Iza völgyi román ének és táncegyüttes, és vajon a Hargita Együttes fellép a román pavilonban?

Mind számunkra, mind a Hargita Együttes vezetői számára mindez természetes és megoldható volt, a Világkiállítás egyik szép és érdekes színfoltjaként,és főleg az EGYÜTTÉLÉS és a KÖLCSÖNÖS MEGBECSÜLÉS jelként,azt gondolom,példát mutattunk.

A Világkiállítás magyar részvételéről érdeklődők számára ajánlom Molnár Pál „A dicsőség plillanatai ” című könyvének az elolvasását.

- A Nagy Károly-díjat 1950-ben adták át először. A magyar alapítású nemzetközi irodalmi díj, a Balassi Bálint-emlékkard első átadása 1997. február 14-én, Bálint napján Budapesten zajlott. A nemzetközi elismeréseknek milyen kockázatokkal kell szembenézniük?

- A művészeti értékek kölcsönös tiszteletének megteremthetőségére kiváló példa a Balassi Bálint-emlékkard átadása,immáron 1997.február 14 óta. Azóta ez minden évben egy politikamentes, értékközpontú esemény, amely az irodalmi és emberi értéket állítja a központjába. Figyelemre méltóan széles palettát vázol fel a kitüntetettek névsora, Japántól Macedónián át Oszétiáig! Egy példa, hogy így is is lehet,sőt imperatívuszban: Így kellene,sanda,hátsó szándékok nélkül!



