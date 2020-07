1,2 millió diák ingyenesen kapja a tankönyveket szeptembertől

A 2020/21-es tanévtől már minden diák – összesen 1,2 millió tanuló – teljesen ingyenesen kapja a tankönyveket – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériuma parlamenti államtitkára.

2020. július 20. 11:41

Rétvári Bence kifejtette: az intézkedés érinti az alsó, felső tagozatos általános iskolások és a középiskolások mellett a 13-16. szakképzési évfolyamokra járó tanulókat is. Az ingyenes tankönyvellátás kiterjesztése 13,5 milliárd forintba kerül, aminek fedezetét az idei és a jövő évi költségvetés egyaránt tartalmazza – ismertette. Az államtitkár megjegyezte: korábban akár a 20-30 ezer forintot is elérhette egy-egy tankönyvcsomag ára, ez az összeg mostantól teljes egészében a családoknál maradhat.

Úgy fogalmazott: a kormány a családtámogatások egyik formájaként tekint a tankönyvellátásra, és fontosnak tartja, hogy egy családbarát országban a gyermekvállalásnál ne merüljön fel szempontként az, hogy a tankönyvek megvásárlása később mekkora költséget jelent. Nem volt ez mindig így, a baloldali kormányok két ciklusa alatt az alsó tagozatos könyvek ára 68 százalékkal, a felső tagozatosoké átlagosan 72 százalékkal nőtt, a középiskolásoké pedig 71 százalékkal.

Összesen átlagosan több mint 70 százalékos volt a drágulás – mutatott rá a parlamenti államtitkár. Megjegyezte: évről évre egyre több pénzt kellett félretenni, egyre drágábbak voltak a tankönyvcsomagok. Ennek okát abban látta, hogy üzleti szempontok uralták a tankönyvpiacot és a -rendeléseket. Sokszor tízmilliárdos nagyságrendű profit is előállhatott a külföldi tulajdonú cégeknél, és a privatizáció sorsára jutott a Nemzeti Tankönyvkiadó is – mondta.

Ezzel a szemlélettel kíván teljes mértékben szakítani tartalmi és formai tekintetben is a jelenlegi kormány – hangsúlyozta Rétvári Bence, hozzátéve: az állam újra szerepet vállal a tankönyvek készítésében és kiadásában is. Kiemelte, hogy az állami tankönyvek jóval alacsonyabb költséggel készülnek, mint a magánkiadók könyvei, és az ügyintézés is jóval kevesebb adminisztrációt ró az iskolákra, miután az digitális felületeken zajlik. Jelezte: kiemelt szempont az esélyteremtés is, azaz nem kell mérlegelni, hogy egyik vagy másik tankönyvet azért választják, mert olcsóbb vagy drágább, hanem az iskola, a diákok profiljához tudja igazítani a rendeléseket. Közölte: a tankönyvek gyártása a szokott menetrend szerint zajlik, és biztosítható lesz, hogy augusztus végére minden iskolába megérkezzenek a teljesen ingyenes tankönyvek.

MTI