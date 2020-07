Tovább könnyít a kedvezményes hitelcsomag feltételein a jegybank

Az elmúlt hónapokban a koronavírus-járvány számos vállalkozást hozott nehéz helyzetbe, ezért felértékelődött az olyan kedvező kamatozású és kiszámítható finanszírozás szerepe, mint az április 20-án indított Növekedési Hitelprogram Hajrá elnevezésű konstrukcióé.

2020. július 20. 14:43

Tovább könnyít a kedvezményes hitelcsomag feltételein a jegybank. Április óta 123 milliárd forinthoz jutottak a hazai cégek – hangzott el az M1 Summa című műsorában. A jegybank ennek részeként 1500 milliárd forint értékű forrással segíti a hazai kis- és középvállalkozásokat, amelyek közül már eddig is sokan éltek a lehetőséggel. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) szakértője szerint ezt bizonyítja, hogy eddig már 123 milliárd forint gazdára talált.

„Egyelőre ezeknek a fele forgóeszközhitel volt, tehát forgóeszköz-finanszírozási célokat szolgált, ami nem meglepő annak fényében, hogy felértékelődött a jelenlegi helyzetben a rövid lejáratú hitelek szerepe, hiszen az árbevétel-csökkenés hatására, amit kénytelenek voltak elszenvedni az elmúlt hónapokban a vállalkozások, fontossá vált, hogy a likviditásukat tudják hitelből fedezni. Azt várjuk, hogy a program előrehaladtával nőni fog a beruházási célú hitelek aránya” – mondta Pulai György, az MNB hitelösztönzők főosztályának vezetője.

A konstrukció júliustól további kedvezményekkel bővült A Növekedési Hitelprogram (NHP) Hajrá a beruházások és a forgóeszköz-finanszírozás mellett az európai uniós támogatások előfinanszírozására is felvehető. A vállalkozások egymillió és 20 milliárd forint közötti hitelösszeget igényelhetnek, legfeljebb 2,5 százalékos kamat mellett, ami a futamidő végéig fix marad. Fontos, hogy a törlesztési időszak hossza elérheti a 20 évet is. Ez a konstrukció bővült most júliustól további kedvezményekkel – tette hozzá a szakértő.

Lehetőség van például a korábbiaknál nagyobb mértékben külföldi beruházások finanszírozására annak érdekében, hogy a hazai kkv-k jobban tudjanak terjeszkedni. Újdonságot jelent, hogy társasházak, lakásszövetkezetek is használhatják az NHP-s forrást – fogalmazott Pulai György. Németh Dávid, a K&H vezető elemzője szerint a Növekedési Hitelprogram a 2013-as bevezetése óta fontos eszköze a vállalkozások támogatásának. A kedvező kamatozású hitel a többi között arra is alkalmas volt, hogy a cégek a magasabb kamatozású kölcsöneiket váltsák ki vele. Egy-egy ilyen program megmentheti a vállalatokat, hiszen minden, amivel költséget csökkentenek, rendkívül fontos lehet – fejtette ki. Hozzátette: folyamatos finanszírozásra van szükség ahhoz, hogy egy vállalat ellátó hálózata megmaradjon, és ha ehhez a cég olcsón hozzájut, akkor ez nagyban segíti abban, hogy amikor ismét élénkül a gazdaság, a kapacitásai megmaradjanak, és ezáltal újra felfuttassa az üzletét.

Boros Imre közgazdász szerint a bruttó hazai termék növekedéséhez szükség van az olyan programokra, mint az NHP Hajrá, amely a koronavírus-helyzetben még fontosabb anyagi támaszt adhat a magyar cégeknek. „Ma is a kis- és közepeseknek, amelyek a foglalkoztatás zömét adják, ezekre a forrásokra égető szükségük lenne. Fejlesztésre, forgóeszköz-finanszírozásra és átmenetileg a bérköltség finanszírozására is” – fogalmazott. Eddig 3400 milliárd forintnyi kedvező forrás került közel 50 ezer vállalkozáshoz A hét éve indult Növekedési Hitelprogram révén eddig 3400 milliárd forintnyi kedvező forrás került közel 50 ezer vállalkozáshoz.

A hitelek 25 százaléka az MNB adatai szerint új beruházásokat szolgált. A pénz kétharmada a mezőgazdaságba, a feldolgozóiparba és a kereskedelembe áramlott, ahogy az NHP korábbi szakaszaiban is. Az NHP Hajrában eddig kihelyezett hitelek egyharmada a közép-magyarországi régióban tevékenykedő vállalkozásokhoz került. Míg 2013 előtt minden évben csökkent a kkv-hitelállomány, az utóbbi időszakban már két számjegyű növekedés volt megfigyelhető, és ezzel a GDP-re is jelentős hatást gyakorolt ez a program. Nagyon sok elhalasztott beruházás megvalósult – emelte ki Pulai György.

A jegybank álláspontja szerint az NHP Hajrá nem lehetne sikeres támogató bankrendszer nélkül, ezért a Magyar Nemzeti Bank megalapította a Növekedési Hitelprogram Hajrá Kiválósági Díjat. Ezzel negyedévente azokat a hitelintézeteket ismerik el, amelyek a legaktívabbak voltak a források kihelyezésében. A díjat első alkalommal a Gránit Bank kapta meg.

MTI